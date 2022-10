Aikaistuva joulu toi jo syyskuussa konvehdit ja glögit kauppoihin – joitakin tämä ärsyttää, mutta työtä hakeville se on hyvä uutinen

Tampereen Stockmannin kolmannen kerroksen Joulupuodissa hyllyt ja pöytätasot ovat täynnä kiiltäviä palloja, kynttilöitä ja suklaarasioita. Taustalla soi karusellin muotoisen koristeen tuottama akustinen joulumusiikki.

On tiistai lokakuun 25. päivä. Joulupäivään on vielä tasan kaksi kuukautta.

Onko joulun tulo kauppoihin ja tavarataloihin tosiaan aikaistunut, jos vertaa aikaisempiin vuosiin?

Stockmannin Tampereen tavaratalon johtaja Päivi Itkonen-Melartin vahvistaa tunteen oikeaksi.

– Olemme huomanneet viime vuosina, että ihmiset ovat liikkeellä jo hyvissä ajoin. Heti kun alkaa pimeämpi aika, aletaan laittaa kausivaloja ja keitellä glögiä.

Lahjat vielä usein viime tipassa

Sama kokemus on Tokmannilla. Tokmannin myynti- ja toimitusketjujohtaja Timo Heimo sanoo, että joulusuklaat tulevat jo syyskuussa, kausivalot lokakuussa.

Joulutuotteet tulevat kauppaan kesätuotteiden jälkeen, välissä ehtii olla lyhyt ulkoiluun ja marjastukseen liittyvä sesonki.

– Pikku hiljaa joulua kohti kiihtyy. Marraskuussa myynti selvästi jo kiihtyy. Tuotteet voi olla tilattu jo vuosi sitten, Heimo sanoo.

Hitit ovat aina vähän arvoitus. Timo Heimo uskoo, että tontut ja puiset keskieurooppalaistyyliset joulunuket myyvät hyvin.

Tokmannin Timo Heimon kokemuksen mukaan suomalaiset ovat joululahjaostoksilla varsin myöhään. Arkistokuvassa viime hetken jouluruuhkaa Vantaalla Citymarket Tammistossa 23. joulukuuta 2021. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Timo Heimon mukaan suomalaiset ostavat joululahjat perinteisesti aika myöhään. Stockmannin johtajan mukaan kulutustottumukset ovat muuttuneet, ja ihmiset esimerkiksi ostavat lahjoja aiempaa aikaisemmin.

Moni tietää myös tarkkaan, mitä kenellekin on hankkimassa – enää ei lähdetä kauppaan ”etsimään jotain”.

– Joka joulu toki on liikkeellä myös mattimyöhäisiä, jotka jättävät ostosten tekemisen viime tippaan. Heillekin lahjat aina yhteistyössä löytyvät, Itkonen-Melartinin kertoo.

Hyvistä hakijoista kilpaillaan

Joulun kausiapulaisia haetaan parhaillaan muun muassa postin, logistiikan ja kaupan aloille sekä ravintola- ja matkailualalle. Esimerkiksi työnhakupalvelu Duunitorilla on yli 460 työpaikkailmoitusta, joissa etsitään jouluapulaisia.

Duunitorin tiedotteen mukaan monilla aloilla näkyvä työvoimapula lisää myös sesonkityöntekijöiden, kuten joulupulaisten ja kesätyöntekijöiden, tarvetta.

Joulun kausiapulaisia haetaan parhaillaan. Minna Tuomenharju työskenteli joulukauden 2021 tonttuna Rovaniemellä. Kuvassa hän pitelee diplomia, joka annetaan Tonttukoulun käyneille lapsille. Kuva: Antti Mikkola / YLE-Lappi

Tokmannille tulee Suomessa satoja kausiapulaisia ja ensimmäiset aloittavat kohta.

– Kun joulu tulee aikaisemmin, myös kausiapulaiset tulevat aikaisemmin töihin, Heimo sanoo.

Joulun aikaistuminen parantaa Heimon mukaan työllisyyttä.

– Kun joulu on aikaisemmin, joulu ei ole niin viimeisissä viikoissa. Se auttaa henkilöstöä jaksamaan.

Perinteisten kausiapulaisten tehtävien lisäksi tarjolla on myös harvinaisempia työpaikkoja tontun tai joulupukin roolissa. Heitä huhuillaan erityisesti Lapin alueen matkailualan yrityksiin, jotka hakevat muun muassa tonttuoppaita ja asiakaspalvelutonttuja. Pukin pestejä löytyy eteläisemmästäkin Suomesta.

Stockmannin Tampereen tavaratalon johtaja Päivi Itkonen-Melartin tunnustaa ihastuneensa joulun uutuusväreihin: kultaan, kupariin ja hentoon roosaan. Kuva: Antti Eintola / Yle

Päivi Itkonen-Melartin myöntää, että osaavista kausiapulaisista on kaupan alalla tänä päivänä kilpailua.

– Työmarkkinoilla on nyt paljon paikkoja auki. Meille on tärkeää saada nimenomaan jouluhenkisiä ja asiakaspalveluun suuntautuneita työntekijöitä.

Koronavuosien jälkeen kausiapulaisten haku on Stockmannilla jonkin verran aikaistunut. Joulun aloitus tavaratalossa on pysynyt kuitenkin samana kuin viime vuonna eli marras-joulukuun vaihteessa.

Stockmannin jouluikkuna avataan Tampereella lauantaina 5. marraskuuta, eli ”aavistuksen aikaisemmin” kuin viime vuonna, Itkonen-Melartin kertoo. Samana päivänä aukeaa myös uusi lelukauppa kolmanteen kerrokseen.

Kaiken ikäisiä jouluapulaisia

Stockmann on yksi perinteisistä jouluapulaisten työllistäjistä Tampereella. Tavarataloon haetaan lokakuun loppuun asti lahjapakkaajia, jotka voivat tarvittaessa työskennellä myös kassoilla. Näillä näkymin heitä palkataan hieman alle 20.

– Jouluapulaiset on tarkoitus perehdyttää marraskuun aikana. Marraskuun lopussa aukeavat sitten kakkoskerroksessa joulun lahjapakkaamot, joissa riittää alusta asti töitä.

Joulumusiikki alkaa soida Stockmannin Tampereen tavaratalossa marraskuussa asteittain. Siihen asti Joulupuodissa musisoi tämä karuselli. Kuva: Antti Eintola / Yle

Joulun kausityöntekijöiden joukossa on paljon opiskelijoita, mutta myös varttuneempaa väkeä.

– Meillä on ollut eläkeläisiä, jotka haluavat käydä auttamassa aina joulun aikaan – tavaratalossa on silloin erilainen tunnelma. On ehkä itsellekin mukavaa päästä ennen oman joulun alkua paketoimaan lahjoja asiakkaille, Itkonen-Melartin sanoo.

Kantautuuko tavaratalon johtajan korviin koskaan murinoita liian aikaisesta joulun tulosta?

– Joistakin asiakkaista varmaankin tuntuu siltä – osa haluaa fiilistellä vasta lähempänä joulua. Olemme ratkaisseet asian niin, että viime viikolla avattiin Joulupuoti ja muuten aletaan rakentaa joulua pikku hiljaa. Joulukuussa meillä on sitten jo hyvin jouluista, Päivi Itkonen-Melartin toteaa.

