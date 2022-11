Kotiintuloaika on aina liian aikaisin, ja kaikki muut saavat olla myöhempään – kerro, miten teinin elämää rajoitetaan perheessäsi

Kun perheen teini ei hoida kotitöitä tai viittaa kintaalla kotiintuloaikoihin, vanhemmat saattavat tuskastua. Mitä tehdä nuoren kanssa, joka ei noudata perheen pelisääntöjä?

Päijät-Soten alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluiden sosiaalityöntekijä Minna Lehtoranta muistuttaa, että säännöistä taisteleminen nuoren kanssa on hyvin yleistä. Nuoruuden kehitysvaiheen tehtävänä on irrottautua pikkuhiljaa kodista. Teini-ikään kuuluu omiin tarpeisiin ja mielihyvään keskittyminen. Silloin teiniltä voi välillä unohtua muiden talossa asuvien tunteet.

Vaikka säännöt aiheuttaisivat kahnausta, vanhempien tehtävänä on asettaa nuorelle rajoja. Ilman niitä nuoren kasvu on turvatonta ja hän jää liiaksi omilleen.

Sääntöjen tehtävä on varmistaa, että nuori esimerkiksi nukkuu tarpeeksi. Jos nuori rikkoo sääntöjä, niin on tärkeää keskustella asiasta nuoren kanssa ja miettiä tarvittaessa sopivia seuraamuksia.

– En pidä sanasta rangaistus. Tarkoitus on opettaa, että teoilla on seuraamuksia. Jos et käy töissä, tilille ei tule palkkaa. Jos jätät noudattamatta kotiintuloaikaa, siitä seuraa jotain, Lehtoranta sanoo.

Rajat eivät saa olla kohtuuttomia

Nuoresta voi tuntua kurjalta, jos kavereilla on enemmän vapauksia kuin itsellä. Jokainen perhe saa kuitenkin sopia säännöistä keskenään. Vanhemmilla voi olla hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on hyväksyttyä.

Lehtoranta pitää arvokkaana, jos vanhempi pystyy keskustelemaan toisten vanhempien kanssa nuorille asetetuista säännöistä.

– Kannattaa haistella, mikä on ajan hengen mukaista, etteivät säännöt ole ihan kohtuuttomia. Jos rajat ovat aivan kohtuuttomat, ne aiheuttavat lisää vastarintaa.

Vanhemmat joutuvat tasapainoilemaan nuorelle asetettujen sääntöjen ja vapauden välillä. Tehtävä ei ole helppo, ja se aiheuttaa usein päänvaivaa.

