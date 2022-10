Al-Holin leirillä olleiden palauttaminen Suomeen on maksanut noin 560 000 euroa

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tannerin mukaan al-Holin tehtävä on kolmen vuoden kestoonsa nähden halpa.

Leirillä olleiden suomalaisten palauttamisesta on kertynyt matkustamisesta ja turvallisuusjärjestelyistä.

Suomen tehtävä suomalaisten palauttamiseksi kotimaahansa al-Holin vankileiriltä Syyriasta on maksanut tähän mennessä noin 560 000 euroa. Näin kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner Ylelle.

– Kustannusten kirjaamisessa tiliöintiin menee aikansa. Nyt kun tarkistin tuoreeltaan niin tuo oli tuorein summa, kun myöhemmin tiliöityjä on tullut näkyville, Tanner sanoo.

Tanner nimitettiin al-Holin tehtävästä vastaavaksi erityisedustajaksi lokakuussa 2019. Saman vuoden joulukuussa Sanna Marinin hallitus teki päätöksen suomalaislasten hakemisesta vankileiriltä Suomeen, tarvittaessa heidän äitiensä kanssa. Tästä vuoteen 2021 Suomi auttoi kotimaahan yhteensä 35 naista ja lasta.

– Vähään aikaan ei ole hirveästi tapahtunut. Tänä vuonna ei kuluja ole juurikaan tullut ja viime vuonnakin paljon vähemmän kuin vuonna 2020, Jussi Tanner kertoo.

Nyt tiliöidyt ja laskutetut kustannukset liittyvät Tannerin mukaan osittain Suomen turvallisuusjärjestelyihin paikan päällä al-Holissa. Kuluista ei tiedoteta tarkemmin.

– Nämä liittyvät työturvallisuuteen, liikkumiseen ja työskentelyyn konfliktialueella. Se ei ole ihan ilmaista, Tanner sanoo.

Maaliskuussa 2021 ulkoministeriö tiedotti (siirryt toiseen palveluun) al Hol -tehtävän kustannusten olevan noin 395 000 euroa. Tästä viranomaisten matkakulujen osuus oli noin 199 000 euroa ja kuljetusvälineiden vuokrien osuus noin 118 00 euroa.

Lopullista hintalappua tehtävälle on turha arvailla, koska al-Holin vankileirin tulevaisuusnäkymät ovat epäselvät. Tällä hetkellä vankileirillä on yhä kymmenkunta suomalaista. Ulkoministeriön mukaan kaikki yhteistyöhön halukkaat naiset lapsineen on autettu kotimaahan, eikä ihmisiä voi väkipakolla kotiuttaa.

Leiriä hallinnoiva kurdijohtoinen hallinto ei myöskään salli erottaa lapsia äideistään.

YK:n CRC-komitea päätti lokakuun alkupuolella, että Suomen epäonnistuminen suomalaislasten kotiuttamisessa Syyrian leireiltä rikkoi lasten oikeuksia.

Tannerin mukaan nykytilanne vankileirillä on kuitenkin kestämätön, ja heti jonkinlaisen tilaisuuden avautuessa tehtävä jatkuu.

– Sen haluan vielä sanoa, että tämähän on kolmivuotiseksi operaatioksi huomattavan halpa, kun ajattelee julkisten varojen käyttöä, Tanner lisää.

Tannerin mukaan moneen muuhun Suomen johtamaan tai osallistumaan kansainväliseen operaatioon verrattuna al-Holin hintalappu on paljon pienempi. Tanner ei kuitenkaan nimeä mitään tiettyä operaatiota, ja al-Holin tilanteeseen on vaikea hakea historiasta mitään selkeää verrokkia.

