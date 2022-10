Kemin Ajoksen satamassa uponnut hinaaja on saatu nostettua – veteen vuotanut öljy rajattu puomilla

Kemin Ajoksen satamassa torstaina aamuyöllä uponnut hinaaja saatiin nostettua ylös aamupäivällä.

Yli 10-metrisen hinaajan uppoaminen käynnisti jo varhain torstaiaamuna laajan viranomaisyhteistyön, johon osallistuu Lapin pelastuslaitoksen lisäksi myös Kemin satama, rajavartiolaitos sekä valvontaviranomaisena Lapin ely-keskus.

Hinaajan arvioidaan uponneen aamuyön aikana eikä siinä ollut henkilöitä kyydissä.

Hinaajasta on valunut satama-altaaseen arviolta noin 1 000 litraa kevyttä polttoöljyä ja 50 litraa hydrauliikkaöljyä.

Kyseessä on Kemin Ajoksessa ruoppaustöitä tekevän YIT:n hinaaja. Uppoamisen syytä ei varmuudella vielä tiedetä.

– Jotenkin alukseen on päässyt vettä. On mahdollista, että kiinnitysköysi on pettänyt ja alus on päässyt kallistumaan. Syytä selvitetään, kertoo YIT:n työmaapäällikkö Santeri Antinmaa.

Tuulen suunta hillitsee öljyvahinkoa

Öljy ei ole vaarassa levitä satama-altaasta. Pelastuslaitos on estänyt öljyn leviämisen rajaamalla onnettomuuskohteen öljypuomilla.

– Suuruusluokaltaan öljyonnettomuus on pienehkö. Sitä ei ole paljon, mutta toki näkyvästi. Nyt suunnittelemme, miten öljy saadaan mahdollisimman hyvin puhdistettua vedestä, sanoo päivystävä palomestari Matti Eskonniemi Lapin pelastuslaitokselta.

Päivystävä palomestari Matti Eskonniemi luonnehtii ölyonnettomuutta pienehköksi. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Sataman infrasta ja vesialueesta vastaavan Kemin satamayhtiön toimitusjohtaja Markku Rautio kertoo, että tieto tapahtuneesta herätti huolta. Öljyonnettomuudesta on tehty ilmoitus Lapin ely-keskukselle ja vedestä otetaan näytteitä torstain aikana.

– Nyt näyttää kuitenkin siltä, että isompaan katarstrofiin tässä ei ole aineksia. Homma on hyvin hoidossa, öljy on satama-altaan nurkkauksessa ja tuulen suuntakin on suotuisa.

Juttua päivitetty kauttaaltaan 27.10.2022 kello 12.10.