Rahapelit lisäävät osalla suomalaisista rikollisuutta – väitöstutkimuksen mukaan peliriippuvuus on vangeilla yleisempää kuin muilla

Rahapeliongelmat voivat johtaa myös rikoksiin. Tätä on tutkinut Kalle Lind Tampereen yliopistoon tehdyssä väitöskirjassa.

Rahapeliriippuvuus voi johtaa siihen, että taloudellisia vaikeuksia kompensoidaan omaisuusrikoksilla. Tällöin henkilö pyrkii useimmiten jatkamaan pelaamista.

– Rahapeliongelmiin yhdistyvien rikostapausten taustalla on usein rahapelaamisen aiheuttama hallitsematon taloudellinen tilanne, mutta rikosta kehystää tavallisesti myös useita muita kuormitustekijöitä kuten masennusoireilua, ihmissuhdeongelmia tai muita riippuvuuksia, Lind kertoo tutkimustiedotteessa.

Rahapeliongelmat ovat vangeilla ja rikoksista tuomituilla muuta väestöä yleisempiä. Tutkimustulos on linjassa kansainvälisten tutkimushavaintojen kanssa.

Tutkimuksensa aineistona Lind käytti poliisin tutkintadokumentteja, valtakunnallisen rahapelaajille suunnatun tukiohjelman seulontadataa ja vangeille suunnattua pilottikyselyä.

Lisäksi Lindin lähteenä on rahapeliaiheinen väestökysely, johon on yhdistetty tuomiotietoja Tilastokeskuksen hallinnoimista rekistereistä.

Yli kolmannes huijannut tai varastanut rahaa

Rahapeliongelmia kokeneille suunnattuun tukiohjelmaan hakeutuneista henkilöistä yli kolmannes ilmoitti huijanneensa tai varastaneensa rahaa pelaamiseensa.

– On yhteiskunnallisen turvaverkon kannalta huolestuttavaa, että kansalaisille voi syntyä tilanteita, joissa rahapelaamiseen, rikollisuuteen tai pahimmillaan molempiin paetaan esimerkiksi yksinäisyyttä, osattomuutta, heikoksi koettuja tulevaisuudennäkymiä, vieraantumista tai taloudellista painetta, Lind pohtii.

Lindin väitöstutkimuksessa kartoitettiin myös rahapeliongelmista aiheutuvan tuen tarvetta kahdessa vankilassa. Niissä todennäköisten rahapeliongelmien esiintyvyys ennen tuomiota oli noin 16 prosenttia.

Vangeilla, joiden tuomion päärikos oli ryöstö, omaisuus- tai talousrikos, todennäköinen rahapeliongelma oli noin joka kolmannella.

Kaikista kyselyyn vastanneista vangeista neljännes raportoi halukkuudestaan saada tukea rahapeliongelmiin.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Kalle Lindin sosiologian alaan kuuluva väitöskirja Problem Gambling and Criminal Behavior: Perspectives on Comorbidities and Social Disadvantage tarkastetaan Tampereen yliopistossa perjantaina 28. lokakuuta.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 28. lokakuuta kello 23:een asti.

Enemmän aiheesta:

Tampereelle avattiin uusi kasino – tutkijan mukaan peliriippuvuudet lisääntyvät, Veikkaus vakuuttaa suitsivansa ihmisten pelaamista

Yhteydenotot peliongelmaisten auttavaan puhelimeen vähenivät, kun kolikkoautomaatit sulkeutuivat: ”Ongelmat ovat entistä vakavampia”

THL:n tutkimus: Rahapeleihin käytetyistä rahoista puolet tulee parilta prosentilta pelaajista