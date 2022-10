Jyväskylän kouluissa uhkaa tilapula – ukrainalaislapset kasvattavat oppilasmääriä

Jyväskylä tarjoaa tällä hetkellä yleisopetukseen valmistavaa opetusta 230 vieraskieliselle lapselle. Heistä valtaosa eli noin 180 tulee Ukrainasta.

Kaupungissa on yhteensä 23 valmistavan opetuksen ryhmää, joihin avautuu paikkoja sitä mukaa kuin oppilaita siirtyy yleisopetukseen peruskouluun tai toiselle asteelle tai muuttaa paikkakunnalta.

Tulijoita on riittänyt, sillä Jyväskylässä toimiva SPR:n vastaanottokeskus on paikkamäärältään Suomen suurin, yhteensä 750 paikkaa.

– Syyskuun alussa esitimme vastaanottokeskukselle toiveen, että Jyväskylän päässä pidettäisiin vastaanotossa pientä taukoa, että ehdimme saada olemassaolevat oppilaat kouluihin, palvelupäällikkö Pia Bärlund Jyväskylän kaupungilta kertoo.

Tämän jälkeen tilanne on Bärlundin mukaan rauhoittunut, mutta ensi vuonna edessä on hankaluuksia, jos oppilasmäärä vielä kasvaa. Marraskuussa Jyväskylässä on toimintansa aloittamassa uusi vastaanottokeskus, johon tulee loppuvuoteen mennessä 300 asukasta.

Valmistavaa opetusta on erityisesti Viitaniemen koulun alaisuudessa toimivassa Voionmaan koulussa. Siellä on Bärlundin mukaan vielä vapaata tilaa uusille valmistavan opetuksen ryhmille. Henkilökuntaa niille olisi kuitenkin rekrytoitava lisää.

Kaupungin mukaan kouluissa alkavat tulla seinät vastaan, jos oppilasmäärät vielä lisääntyvät. Jo nyt osa kouluista on niin täynnä, että kaikille tulijoille ei voida taata paikkaa lähikoulussa.

Tilanne näyttää tiukalta ensi lukuvuonna etenkin yläkouluissa, joissa on muutenkin suuria ikäryhmiä.

– Ihan helpolla ei saada uusia oppilaita mahtumaan kouluihin. Oppilas oppilaalta käymme osoitteita läpi, että mihin kouluun kukakin menee. Laskuharjoituksia teemme kovasti, Bärlund kuvailee.

Opetusjärjestelyjen kannalta parasta olisi Bärlundin mukaan se, että vastaanottokeskus sijoittaisi lapsiperheitä tasaisesti eri puolille kaupunkia. Tällä hetkellä tilaa on vähiten Huhtasuon, Keltinmäen, Kilpisen ja Kuokkalan koulussa.

Pia Bärlund sanoo, että jos hän saisi päättää, nyt saapuvat perheet sijoittuisivat 3,5 kilometrin säteelle Jyväskylän keskustasta. Tällöin palvelut olisivat helpoimmin maahanmuuttajien ulottuvilla.

