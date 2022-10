Kuinka tätä arvokasta ympäristöä voisi hyödyntää, mietitään Varkaudessa – Yle vieraili ainutlaatuisessa, 200-vuotiaassa teollisuusmiljöössä

Vanhan Varkauden alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Varkaudessa Pohjois-Savossa halutaan nostaa kaupungin vanha teollinen ympäristö paremmin ihmisten tietoisuuteen. Varkaudella on yli 200-vuotinen teollinen historia.

Vanhan Varkauden alueella on järjestetty tällä viikolla tulevaisuusklinikoita, joiden ideana on ollut pohtia yhdessä kaupunkilaisten kanssa kulttuurihistoriallisen arvokkaan alueen ja erityisesti Tehtaan koulun kohtaloa. Koululle on suunniteltu tiloja esimerkiksi Varkauden museolle.

Aivan nykyisten Stora Enson tehtaiden vieressä on muun muassa vanha työläisten asuinalue, josta halutaan hyötyä niin yrittämisen, matkailun kuin asukkaiden yhteisöllisyyden näkökulmista. Alueen rakennuskanta on kokonaisuudessaan suojeltu.

Suorassa lähetyksessä kello 12 kuultiin, millaisia ajatuksia tulevaisuusklinikoilla on esitetty ja mitä Varkauden kaupunki aikoo tehdä alueen hyväksi. Lähetyksessä vierailtiin myös vanhan varkauden alueella sijaitsevassa Taideniityssä.

Tallenteen suorasta lähetyksestä voit katsoa tämän jutun alusta.

Aiheesta enemmän:

Vanhaa Varkautta halutaan elävöittää – toimia ja ideoita kaivataan kaikilta

Varkautelaiset pääsivät suunnittelemaan uutta museota – perusnäyttely paneutuu teolliseen historiaan, pääosassa ovat ihmiset

Varkauden museoille 200 000 euron apuraha toiminnan uudistamiseen