Stora Enso sijoittaa miljardin uuteen kartonkikoneeseen – kerromme tässä miksi ja 3 muuta pointtia jätti-investoinnista

Stora Enso päätti investoida noin miljardi euroa Oulun tehtaan käytöstä poistetun paperikoneen muuntamiseen suuren mittaluokan kuluttajapakkauskartonkilinjaksi.

Uudella kartonkikoneella tuotetaan taivekartonkia ja päällystettyä valkaisematonta kartonkia, joita lopulta myydään eteenpäin esimerkiksi elintarvikepakkausten valmistamiseen. Oulun kartonkikoneesta tulee lajissaan koko Euroopan suurin.

Tässä jutussa kerromme, mitä investointi tarkoittaa Oulun, Suomen luonnon ja tavallisten kuluttajien näkökulmasta.

1. Lisää työpaikkoja

Investointi tuo yksistään Oulun tehtaalle noin 300 uutta työpaikkaa esimerkiksi prosessityöhön, tukitoimintoihin ja kunnossapitoon. Epäsuorasti uuden kartonkituotantolinjan avaaminen työllistää noin 1500 ihmistä. Työpaikkoja syntyy muun muassa puunhakintaan, sekä metsänhoito- ja logistiikkapalveluihin.

Tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2025 alkupuolella. Investoinnin toteutuessa on arvioitu, että raide- ja maantieliikenteen liikennemäärät kaksinkertaistuvat, mikä aiheuttaa myös osaltaan tarvetta työvoimalle.

2. Puunkäyttö lisääntyy ja metsää kaadetaan enemmän

Stora Enson mukaan uusi kartonkikone lisää puun käyttöä tehtaalla noin miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. Puutavara-autoissa laskettuna se on yli 20 000 täysperävaunuyhdistelmällistä puuta.

WWF:n johtava metsäasiantuntija Mai Suomisen mielestä Suomessa käytetään jo nyt puuta enemmän kuin mihin meillä ilmaston ja puuntuotannon kestävyyden kannalta olisi varaa.

Mikäli puuta tarvitaan jatkossakin yhä vain enemmän, vaikuttaa se suoraan esimerkiksi lajien uhanalaisuuteen ja lopulta joidenkin lajien katoamiseen kokonaan.

– Tällä hetkellä 76 prosenttia meidän metsäisistä luontotyypeistä on uhanalaisia. Meillä on tällä hetkellä 833 lajia, jotka ovat uhanalaisia metsätalouden toimenpiteiden vuoksi, kertoo Suominen.

Suominen selventää, että jossain vaiheessa tulee eteen tilanne, että puuta ei yksinkertaisesti ole metsissä niin paljon kuin sitä tarvittaisiin.

– Me ei ehkä vielä ihan lähivuosina olla siinä, mutta muutamien kymmenien vuosien päästä jo ollaan siinä pisteessä. Eli puhutaan todella dramaattisista asioista.

Tärkein asia, jolla kuluttaja voi tukea metsien säilymistä, on Suomisen mukaan vähentää kulutusta ylipäätään.

3. Verkkokaupan kasvu lisää kartongin kulutusta

Paperikoneen muuttaminen kartongin valmistuskäyttöön on kannattavaa ensinnäkin sen vuoksi, että paperin kysyntä laskee jatkuvasti. Kartongin kysyntä taas on ollut nousussa jo pitkään.

Kysynnän kasvamiseen vaikuttaa esimerkiksi verkkokaupan suosio – tuotteita tilataan verkosta ympäri maailman suoraan kotioville. Tämä vaatii tavaroiden pakkaamista jo kuljetuksen ja säilyvyyden vuoksi.

Oulussa aletaan valmistaa kartonkia juuri tähän tarpeeseen, ja lopputuotetta käytetään esimerkiksi elintarvike-, kosmetiikka-, ja lääkepakkauksissa. Stora Enson viestintäjohtaja Satu Härkönen selventää, että yhtiön tavoitteena on korvata kartongilla muovi pakkausmateriaalina.

– Siihen olemme koko ajan pyrkineet ja se tukee konsernin uusiutuvien pakkausten kasvustrategiaa, toteaa Härkönen.

Postin aiemmin kesällä tekemän tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan verkkokaupan kasvu on vain jatkunut koronapandemian jälkeen. Kuluttajat myös kasvattavat ostoksiaan entisestään ilmaisen toimituksen toivossa.

4. Kartonki korvaa muovipakkaukset?

Kartonkipakkausten kulutus kasvaa nyt ensimmäistä kertaa nopeammin kuin muovipakkausten. VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin ei kuitenkaan usko muovin katoavan maailmasta vielä hetkeen.

– Reilu kolmannes pakattavista asioista ovat sellaisia, jotka voidaan pakata hyvin monella tavalla ja silloin siihen on paljon vaihtoehtoja. On kuitenkin pakkauksia, joissa muovilla on selkeä etu. Eli välttämättä kaikki muovi ei tule tästä maailmasta korvaantumaan.

Hän listaa kolme tärkeää syytä, joiden vuoksi kartonki on mielenkiintoinen materiaali kestävyyden kannalta.

– Se syntyy uusiutuvasta raaka-aineesta, eli sen valmistamisessa ei käytännössä käytetä öljyä, kivihiiltä tai jotain muuta fossiilista. Toiseksi, se on kierrätettävää, ja sitä oikeasti kierrätetään. Ja kolmanneksi kartonkituotteet ovat pääosin biohajoavia.

Minkään teollisen tuotteen valmistaminen ei ole nolla-vaikutteista, muistuttaa Harlin. Hänen mielestään vanhan paperikoneen hyödyntäminen kartongin tuotannossa on investointina ympäristöystävällinen.

– Tällaisen investoinnin teko on hyvin järkevää, sillä siinä ei oikeastaan oteta uusia luonnonvaroja käyttöön, vaan kohdennetaan olemassa olevia johonkin muuhun kestävämpään, kiteyttää Harlin.

