Haaveiletko sinäkin tulisijasta? Niin tekee moni muukin – ota nämä asiat huomioon takkaa ostaessasi

Koronapandemian aiheuttama kotoilubuumi nosti tulisijojen myynnin kasvuun pari vuotta sitten.

Nyt Ukrainan sota ja sen seurauksena hurjasti nousseet sähkön hinnat ovat lisänneet puulämmitteisten tulisijojen suosiota.

Maailman suurimman varaavien tulisijojen valmistajan, Tulikiven myyntipäällikkö Markku Prättälän mukaan myynti on kasvanut ja tuotteiden toimitusajat ovat pidentyneet syksyn aikana entisestään.

– Tuotteesta riippuen pystymme toimittamaan joitakin tuotteita tälle vuodelle, mutta paljon menee ensi vuoden puolelle. Takkoja hankkivat yllättyvät siitä, että niitä ei enää saa varastosta tai edes neljän viikon toimitusajalla, kertoo Prättälä.

Kun kysyntä on suurta, myyntiin tulee myös tuotteita, jotka eivät täytä asetuksia ja määräyksiä. Kuluttajan kannattaakin olla huolellinen laitetta hankkiessaan.

EU:n Eco design- eli ekosuunnitteludirektiivi ja energiamerkintädirektiivi asettaa tuotteiden valmistukselle vaatimuksia.

Ekosuunnittelun tavoitteena on parantaa tuotteiden energiatehokkuutta ja vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia.

– Tulisijan hankinta on pitkäaikainen investointi. Tuotetta ostettaessa kannattaa varmistaa, että siinä on sekä CE-merkintä, että Eco design -dokumentti. Ne osoittavat, että tuote on testattu riippumattomassa testilaitoksessa, ja täyttää sille asetetut vaatimukset, sanoo Prättälä.

Puulämmittämisen suosio näkyy myös Oulun rakennusvalvonnassa

Oulun kaupungin rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälän mukaan tulisijoja varten on haettu lupia hieman normaalia enemmän. Pelkän takan asentamiseen ei tarvita rakennuslupaa.

– Se on luvanvaraista, jos piippua ei ole tai se on alimitoitettu. Silloin piipun palonkestokyky voi olla heikompi kuin uuden takan tuoma lämmitysteho. Pitää varmistaa. että ne ovat yhteensopivia, kertoo Seppälä.

Palotarkastusinsinööri Jarkko Heikkinen ja Oulun kaupungin rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä tarkastavat saunan kiukaan lämpötilaa infrapunalämpömittarilla. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Palotarkastusinsinööri Jarkko Heikkisen mukaan uusien- ja vanhojen tulisijojen käyttöönotto on näkynyt myös Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella.

– Kun energian hinta on noussut aika merkittävästi, niin kyselyitä vanhojen tulisijojen kunnostamisesta on tullut melkoinen määrä tämän syksyn aikana. Ne halutaan joko purkaa kokonaan pois ja tehdä uudet tilalle, kertoo Heikkinen.

Seppälän mukaan takkaa ostettaessa ja asennettaessa kannattaa käyttää apuna ammattilaista. Jos esimerkiksi savupiippu on ollut pitkään käyttämättä, niin se täytyy tarkistaa ennen kuin siihen voi kytkeä takan.

– Se on onneton tilanne, jos paketissa olevat osat eivät ole yhteensopivia. Silloin tulee melkoisia haasteita, sanoo Pekka Seppälä.

– Tulisijan ja savuhormin tulee olla yhteensopivia. Ne pitää olla tarkoitettu samalle polttoaineelle, mitä lämmityksessä käytetään ja niiden lämpötilaluokat tulee olla tiedossa, toteaa puolestaan Heikkinen.

Puun polton niksit

Puulla lämmittämisen taidot ja mahdolliset vaarat ovat voineet unohtua vuosien varrella.

Varsinkin ensikertalaiselle tilanne voi olla haastava. Mitä tulisi ottaa huomioon, kun lämmityskausi käynnistyy nyt toden teolla?

– Tärkeää on, että tunnetaan oman tulisijan toiminta. Miten siinä on savupellit ja mihin ne vaikuttavat. Poltetaan kuivaa puuta ja poltetaan sitä riittävän hyvällä vedolla. Silloin tulisijan ja hormin nokeentuminen on mahdollisimman vähäistä, Heikkinen kertoo.

Lämmittämiseen liittyviä hälytystehtäviä tulee palotarkastusinsinööri Jarkko Heikkisen mukaan syksyisin, kun tulisijoja otetaan käyttöön kesän jälkeen.

Kun hormi ei vedä, savut tulevat sisälle. Usein kyseessä on harmiton kosteuden aiheuttama ilmalukko.

Siltä voi välttyä varsin yksinkertaisella konstilla.

– Ennen lämmitystä kannattaa avata savupellit hyvissä ajoin ja raottaa tulisijan luukkua. Silloin hormi kuivuu ja vetokin paranee, tietää Heikkinen.

Säännöllinen nuohous lisää paloturvallisuutta

Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa nuohous on tehtävä vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein.

Nuohouksessa selviää samalla piipun kunto, ja se vähentää salakavalan nokipalon vaaraa.

