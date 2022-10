Loisiva ahmaspistiäinen ja littana hämähäkki kertovat katoavasta luonnon monimuotoisuudesta – turkulaistutkijat löysivät erikoisia eläinlajeja

Littanat hämähäkit Pakistanista ja perulaiset paksupääperhosissa loisivat ahmaspistiäiset ovat muutama esimerkki turkulaistutkijoiden tänä vuonna tekemistä löydöistä.

Turun yliopiston tutkijat ovat kuluneen vuoden aikana kuvanneet tieteelle esimerkiksi kolme entuudestaan tuntematonta eläinsukua ja 27 eläinlajia. Monet uusista lajeista ovat uhanalaisia jo löytyessään.

Biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari E. Sääksjärven mukaan elinympäristöjen rapautuminen tai tuhoutuminen ihmistoiminnan vaikutuksesta on luontokadon tärkein yksittäinen syy.

– Haluamme tutkimuksissa kuvata lajit ja niiden elintavat mahdollisimman tarkasti, sillä moni löytämistämme lajeista saattaa hävitä lähivuosien aikana. Luontokato etenee maailmanlaajuisesti nopeasti. Teemme tutkimustyötä monilla alueilla, joihin kohdistuu tällä hetkellä voimakas ihmispaine, kertoo Sääksjärvi Turun yliopiston tiedotteessa.

Uusien lajien löytyminen ei sinänsä ole tavatonta, sillä tutkijat löytävät ja nimeävät vuosittain noin 20 000 ”uutta” lajia.

Perun Amazoniasta löytynyt Creagrura allpahuaya -loispistiäislaji mikroskooppikuvassa. Kuva: Kari Kaunisto / Turun yliopisto

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti on Maan perusominaisuus. Biodiversiteettiä on mahdollista tarkastella eri tasoilla, joista tunnetuin on lajien monimuotoisuus. Sitä on selvitetty tieteellisesti jo satojen vuosien ajan.

Tästä huolimatta ihminen on onnistunut löytämään vasta murto-osan maapallolla tällä hetkellä elävistä eliölajeista.

Maapallolta tunnetaan noin kaksi miljoonaa eliölajia, mutta valtaosa lajeista on edelleen löytymättä. Hurjimpien arvioiden mukaan planeetalla saattaa elää tällä hetkellä jopa kymmeniä miljoonia lajeja.

Perun Amazoniasta löytyi yli sata uutta suurikokoista pistiäislajia

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkijat ovat erikoistuneet tuntemattoman monimuotoisuuden tutkimukseen ja nimeävät vuosittain kymmeniä eliölajeja eri puolilta maapalloa. Suuri osa lajeista löytyy yksikön omien kenttätutkimusten kautta.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkijoiden tänä vuonna tieteelle kuvaamat uudet lajit elävät esimerkiksi Argentiinassa, Chilessä, Costa Ricassa, Ecuadorissa, Keniassa, Irakissa, Iranissa, Malesiassa, Namibiassa, Pakistanissa, Perussa, Tadžikistanissa ja Turkmenistanissa.

Monien tänä vuonna tieteelle kuvattujen lajien elintavat ovat kiehtovia. Tutkijat pyrkivät kuvaamaan myös lajien elintavat tutkimuksissa mahdollisimman hyvin, sillä tieto niistä helpottaa esimerkiksi lajien uhanalaisuuden arviointia ja suojelua tulevaisuudessa.

Vuoden aikana turkulaistutkijat ovat kuvanneet tieteelle esimerkiksi monia tuntemattomia hämähäkkilajeja.

– Yksi kiehtovimmista uusista löydöistä on Pakistanista löytämämme Plator soastus -hämähäkki. Se näyttää ihan siltä, että se olisi jäänyt suuren kirjan alle puristuksiin! Laji on muodoltaan hyvin littana, sillä se elää puiden kaarnan alla. Laji on yksi erikoisimmista hämähäkkilajeista koko maailmassa, kertoo väitöskirjatutkija Alireza Zamani.

Pakistanissa sijaitsevasta Swatlaaksosta löytynyt Plator soastus -hämähäkkilaji on hyvin littana. Kuva: Alireza Zamani / Turun yliopisto

Tämän vuoden aikana biodiversiteettiyksikön tutkijat kuvasivat tieteelle myös esimerkiksi kolme suurikokoista Creagrura-sukuun kuuluvaa väli- ja eteläamerikkalaista ahmaspistiäislajia, jotka loisivat paksupääperhosten toukissa.

– Lajeilla on erikoiset sirppimäiset munanasettimet eli piikit, joiden avulla ne pystyvät munimaan tarkasti paksupäätoukkien sisälle. Nyt tieteelle kuvattujen kolmen uuden Creagrura-lajin löytyminen Väli- ja Etelä-Amerikasta oli jännittävää, sillä kymmenien vuosien ajan tutkijat ovat ajatelleet kyseisessä suvussa olevan vain yksi laji, yliopistotutkija Kari Kaunisto ja professori Sääksjärvi kertovat tiedotteessa.

Lisäksi yksikön tutkijoilla on parhaillaan työn alla kymmenien uusien eläinlajien ja useiden eläinsukujen kuvaukset.

Syksyn aikana tutkijat ovat tehneet ennätyslöydön Perun Amazoniassa sijaitsevalta Allpahuayo-Mishana sademetsäalueelta kerätyistä näytteistä.

– Löysimme yhden työviikon aikana yli 100 suurikokoista pistiäislajia, joista lähes kaikki ovat tieteelle tuntemattomia! Samalta alueelta on löytynyt viimeisten vuosien aikana myös esimerkiksi tieteelle tuntemattomia lintulajeja. Maapallo on luonnon monimuotoisuuden suhteen vielä tuntematon planeetta. On tuskallista tietää, että moni laji häviää jo ennen löytymistään, Sääksjärvi, Kaunisto ja Zamani kertovat tiedotteessa.