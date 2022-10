Näkymät synkkenevät Närpiön kasvihuoneissa: pahimmassa tapauksessa kaikki 1 000 työntekijää lomautettuna talven yli

Jopa 90-100 prosenttia kasvihuonealan työntekijöistä on lomautusuhan alla tulevana talvena. Lomautukset ovat välttämättömiä, jotta alalla olisi tulevaisuutta energiahintojen laskiessa.

Närpiöläinen kasvihuoneyrittäjä Patrik Sigg omistaa yhden Suomen suurimmista kasvihuoneyrityksistä. Kurkkuja ja tomaatteja viljelevä Sigg työllistää reilut 40 työntekijää.

Heistä kolmisenkymmentä tulee olemaan lomautettuna jopa kolme kuukautta tulevana talvena. Korkea sähkön hinta pakottaa yrittäjän laittamaan lapun luukulle talven yli.

Ensimmäiset lomautukset alkavat lähiviikkoina, ja siitä lomautukset jatkuvat kiihtyvällä tahdilla.

– Meidän on pakko yrittää selviytyä, mutta eniten painaa vastuu työntekijöistä, että he saavat jonkinlaisen toimeentulon. Koetamme löytää keinoja, jotta he eivät ajaudu vaikeuksiin, Sigg toteaa.

Torstaina Närpiössä järjestettiin tiedotustilaisuus kasvihuonealan työnantajille. Mukana oli myös Pohjanmaan TE-keskuksen ja Kelan edustajia.

– Tilaisuus oli erittäin hyödyllinen. Kaikki saatavilla oleva tieto on tässä tilanteessa tervetullutta. Tosin tässä vaiheessa on vielä vaikea hahmottaa, mihin kysymyksiin vastauksia haluaa, Sigg sanoo.

Patrik Sigg joutuu lomauttamaan noin 30 työntekijää. Kuva: Juho Teir / Yle

Jopa 90–100 prosenttia työntekijöistä lomautusuhan alla

Närpiön hallintojohtaja Björn Häggblom arvioi aikaisemmin tänä vuonna, että noin tuhannesta työntekijästä arviolta puolet saattaa joutua lomautetuksi.

Nyt Häggblomin arvio on huomattavasti synkempi.

– Arvio on, että lomautettuna tulee olemaan 90–100 prosenttia työntekijöistä. Poikkeuksena on jokunen viljelijä, jolla kenties on sellainen sähkösopimus, että talviviljelyä uskalletaan kokeilla.

Pohjanmaan ruotsinkielisen tuottajajärjestön ÖSP:n toiminnanjohtaja Johanna Smith on optimistisempi lomautettujen lopullisen määrän suhteen.

– Osa on päättänyt yrittää viljelyä, joten lomautettuja saattaa olla noin 500. Jos viljely ei kannata, niin sitten sulkemisia ja lomautuksia on odotettavissa lisää.

Smithin mukaan tilanne on kokonaisuudessaan alalle uusi, ja sen kerrannaisvaikutukset tulevat olemaan mittavia.

– Tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten kurkkujen ja tomaattien tarjontaan kaupoissa. Olemme pitkään tehneet töitä sen viestimiseen, että kotimaisia tuotteita löytyy ympäri vuoden. Nyt tämä markkinointityö kokee suuren kolauksen.

Pohjanmaan ruotsinkielisen tuottajajärjestön, ÖSP:n toiminnanjohtaja Johanna Smith. Kuva: Juho Teir / Yle

Toimenpiteet pakollisia tulevaisuutta ajatellen

Vaikka moni pitää talven yli taukoa viljelemisestä, ei Smith usko että kukaan olisi lopettamassa toimintaa kokonaan.

– Ei ainakaan kuulemani perusteella. Talven yli pidettävä tauko on välttämätön, jotta toiminnan jatkamiselle olisi tulevaisuudessa edellytyksiä.

Patrik Sigg on luottavainen tulevaisuuden suhteen, ja näkee tilanteen kertaluontoisena.

– Olen aina uskonut tulevaisuuteen, ja omaan tekemiseeni. Toivon että tämä on ensimmäinen ja viimeinen kerta kun tällaisiin toimenpiteisiin joudutaan turvautumaan. Luulen että ensi vuonna viljelemme jälleen.

Juttu on käännös Svenska Yle Österbottenin artikkelista: Permitteringarna inom växthusbranschen har börjat: ”Det som tynger mest är att man har ett visst ansvar över alla anställda”

