Juutalaisvihasta syytetyn Kanye Westin markkina-arvo romahti, eikä kukaan uskalla nyt koskea räppäriin

Kanye Westin julkisella sekoilulla on ollut valtavia taloudellisia seurauksia. Hänen markkina-arvonsa on romahtanut kahdesta miljardista dollarista 400 miljoonaan.

West oli Adidakselle rahasampo, mutta kohujen myötä vaatejätti katkaisi välit ja nieli tappiot. Instagramista ja Twitteristä potkittu artisti on ostamassa somepalvelu Parleria, jossa salaliittoteoriat rehottavat.

Kanye West on yksi 2000-luvun merkittävimmistä amerikkalaisista muusikoista. Nyt hän on hylkiö, jonka julkista käyttäytymistä on vaikea tulkita. Onko kyse radikalisoitumisesta, mielenterveysongelmista vai molemmista?

Ye-nimellä nykyään tunnettu räppäri on sekoillut julkisuudessa pitkään, mutta tänä syksynä lauotut juutalaisvastaiset kommentit ovat olleet yhteistyökumppaneille liikaa. Monet isot brändit ovat lopettaneet yhteistyön artistin kanssa.

Kanye Westin arvo on romahtanut kahdesta miljardista dollarista 400 miljoonaan dollariin.

Maine rapautunut jo vuosien ajan

Atlantassa syntynyt ja Chicagossa varttunut Kanye West nousi 2000-luvulla yhdeksi maailman suosituimmista räppäreistä. Hän on myynyt yli 160 miljoonaa levyä ja voittanut 24 Grammy-palkintoa.

Julkisuudessa West on pistänyt ranttaliksi. Hän on puhunut itsestään messiaana ja orjuudesta valintana, vastustanut aborttia, puolustanut kymmenistä seksuaalirikoksista syytettyä Bill Cosbya ja kaveerannut Donald Trumpin kanssa.

Kanye Westin julkinen käyttäytyminen on ollut sekavaa vuosien ajan. Kuva: LANDMARK MEDIA / Alamy/All Over Press

Sekoilua ovat ainakin osin selittäneet Westin mielenterveysongelmat. Hän sairastaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä, jota hän ei ole aina lääkinnyt. Lisäksi hän on kärsinyt masennuksesta sekä ahdistuksesta.

Yle julkaisi maaliskuussa pitkän jutun Westin alamäestä.

Westiä on käsitelty mediassa valtavasti. Toisaalta medianäkyvyys ruokkii spektaakkelia (siirryt toiseen palveluun), jota West on ympärilleen vuosien ajan rakentanut. Toisaalta West on yksi maailman tärkeimmistä julkkiksista, ja hänen tekemisillään on esimerkiksi valtavia taloudellisia vaikutuksia.

Se on huomattu taas tänä syksynä.

Kaikki lakoaa ympäriltä

Lokakuun alussa Kanye West esiintyi Pariisin muotiviikoilla paidassa, jonka selkämyksessä luki ”White Lives Matter” (siirryt toiseen palveluun). Iskulausetta pidetään yleisesti vastineena rasisminvastaiselle Black Lives Matter -liikkeelle.

West ajautui tempauksestaan Instagram-väittelyyn räppäri Diddyn kanssa ja väitti juutalaisten manipuloivan kollegaansa. Tällä West viittasi todennäköisesti suosittuun salaliittoteoriaan, jonka mukaan juutalaisten salaseura hallitsee valtaapitäviä.

Instagram blokkasi Westin, jolloin tämä kirjautui Twitteriin. West twiittasi menevänsä ”death con 3 -tilaan juutalaisia vastaan”. Termi viittaa Yhdysvaltain asevoimien puolustusvalmiusluokitteluun (DEFCON). Twiittiä pidettiin yleisesti antisemitistisenä.

Twiitti poistettiin ja Westin tili suljettiin.

Ja nyt kaikki lakoaa taas Westin ympäriltä.

Kanye West on käyttänyt viime aikoina paitoja, joissa lukee White Lives Matter. Kuva: RMBI / BACKGRID/All Over Press

Merkittävä CAA-agentuuri pudotti Westin listoiltaan. Yhdysvaltalaispankki JP Morgan Chase sekä vaatealan yritykset Gap ja Balenciaga lopettivat yhteistyön. Tuotantoyhtiö MRC hyllytti valmiin Kanye West -dokumentin.

Isoin isku on vaatejätti Adidas, joka ilmoitti luopuvansa yhteistyöstä räppärin kanssa. West on suunnitellut firmalle ökyhintaisia ja erittäin suosittuja Yeezy-lenkkareitaan vuodesta 2013.

Adidaksella ei käytännössä ollut vaihtoehtoja. Saksalaisyrityksen perustajat olivat aikanaan natsipuolueen jäseniä (siirryt toiseen palveluun), joten mainehaitat ovat erityisen merkittäviä.

Westin markkina-arvo romahti ratkaisun myötä kahdesta miljardista noin 400 miljoonaan dollariin. Iso kolhu tulee myös Adidakselle, jonka vuosimyynneistä jopa kahdeksan prosenttia tulee Westin huippusuosituista Yeezy-lenkkareista.

”Cancel-vapaa some”

Kun West hiljennettiin Twitterissä ja Instagramissa, artisti päätti ostaa oman somepalvelunsa.

Vuonna 2018 lanseerattu Parler on oikeistokonservatiiveille suunnattu somepalvelu, jonka moderointi on paljon Twitteriä ja Instagramia löyhempää. Parlerin tähtäimessä on sen omien sanojen mukaan ”cancel-vapaa ekosysteemi, johon kaikki äänet ovat tervetulleita (siirryt toiseen palveluun)”.

Parlerin suosio kasvoi Yhdysvaltain vuoden 2020 presidentinvaalien aikaan. Palvelussa käytiin väkivaltaan viittaavaa viestinvaihtoa ennen tammikuun kuudennen päivän vallankaappausyritystä.

Westin päätös hankkia Parler on osa laajempaa ilmiötä, jossa moderointiin turhautuneet varakkaat miehet ostavat somealustoja itselleen. Oikeistokonservatiiveille suunnattu Truth Social on Donald Trumpin omistuksessa, Westin ystävä Elon Musk on puolestaan ostamassa Twitteriä.

Kanye West kävi vuonna 2018 Valkoisessa talossa Donald Trumpin vieraana. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Westin Parler-kaupat eivät ole vielä maalissa. Jos ne toteutuvat, niin työnsarkaa riittää.

Parlerin päivittäiset käyttäjämäärät ovat romahtaneet kolmesta miljoonasta 40 000 käyttäjän tietämille (siirryt toiseen palveluun). Twitterillä päivittäisiä käyttäjiä on noin 237 miljoonaa.

West on ennenkin tehnyt asioita kapinamielessä pienelle yleisölle. Donda 2 -albumi julkaistiin pelkästään Westin lanseeraamassa erillisessä musiikkisoittimessa, jonka myyntihinta on 200 dollaria.

Mutta malttaisiko West kaiken saamansa näkyvyyden jälkeen kommunikoida seuraajilleen piskuisessa oikeistosomessa?