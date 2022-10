Kiisteltyä suurhanketta herättiin vastustamaan jo kuudessa kunnassa – uudet tiet pirstoisivat laajan metsän Tampereen eteläpuolella

Poliittinen vääntö kolmostien uudesta linjauksesta Tampereen eteläpuolella lisääntyy. Keskustelu on kiihtynyt entisestään sen jälkeen, kun tiehankkeen ohjausryhmä valitsi syyskuussa vaihtoehdon jatkosuunnittelua varten.

Seuraavaksi Pirkanmaan ely-keskus alkaa laatia yleissuunnitelmaa niin kutsutulle Puskiaisten oikaisulle, joka kulkisi Lempäälän Sääksjärven eteläpuolelta Pirkkalan Linnakallion teollisuusalueen tuntumaan.

Moottoritie oikaisee Pirkkalan ja Lempäälän väliä valtatie kolmosella noin kymmenellä kilometrillä. Kuva: Matias Väänänen / Yle Kuva: Matias Väänänen / Yle

Tamperetta lännen puolelta ohittavien autoilijoiden ei tarvitsisi enää koukata Tampereen Lakalaivan liittymän kautta. Uusi tie halkaisisi laajan metsäalueen, joka on suosittua ulkoilumaastoa.

Yhtä aikaa oikaisun kanssa ely-keskus suunnittelee Tampereen seudun kakkoskehän jatkoa Lempäälän Sääksjärveltä Tampere-Pirkkalan lentoasemalle.

Lisää: Pirkanmaan suosittujen hiihto- ja ulkoilualueiden läpi tulee kiistelty moottoritie

Valtuutettu: Hanketta runnotaan nyt väkisin läpi

Lempäälässä tiehankkeen vastustajat ovat laatineet kuntalaisaloitteen (siirryt toiseen palveluun), joka vaatii luopumista uusien teiden suunnittelusta.

Sama viesti on vihreän valtuustoryhmän laatimassa valtuustoaloitteessa, jonka allekirjoitti myös muutama muun valtuustoryhmän edustaja.

– Tässä maailmantilanteessa keskiössä pitäisi olla ilmastonmuutoksen hillintä ja luontokadon pysäyttäminen. Minusta on järjetöntä, että aletaan tehdä moottoritietä, yksityisautoilua suosivaa ratkaisua ja hakataan valtava määrä metsää, sanoo Lempäälän vihreiden kunnanvaltuutettu Tiina Wesslin.

Wesslinin mielestä poliittinen keskustelu asiasta on ollut liian vähäistä.

– Tätä hanketta runnotaan nyt väkisin läpi asukkaiden ja myös luottamushenkilöiden mielipiteistä riippumatta.

Lempäälän kunnanvaltuutettu Tiina Wesslin (vihr.) vastustaa tiehanketta. Hänestä asiasta ei ole käyty tarpeeksi poliittista keskustelua. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Wesslin arvostelee muun muassa sitä, että Lempäälän puolesta tiehankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta lausui ympäristöpäällikkö, ei kunnanhallitus.

– Kunnanhallituksessa tästä oli keskusteltu niin sanotuissa muissa asioissa, eli sitä ei ole ollut esityslistalla eikä siitä ole pöytäkirjamerkintöjä.

Vastaavanlainen aloite on tuotu valtuustoon jo Tampereella ja Pirkkalassa. Se on tulossa valtuustoon myöhemmin Ylöjärvellä, Nokialla ja Kangasalla.

Esimerkiksi Pirkkalassa kunnanhallituksen lausunto hankkeesta oli varsin kriittinen.

Lempäälä: Metsää riittää hankkeenkin jälkeen

Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö sanoo ymmärtävänsä uusia teitä vastustavien kuntalaisten näkökulman.

– On kyse heidän tärkeästä asuinympäristöstään. On hyvä, että kaikkia kiinnostaa, minkälaisessa paikassa asumme ja minkälaisia elämisen mahdollisuuksia meillä on.

Toisaalta Rämö katsoo, että Lempäälä on laaja kunta. Pinta-ala on yli 30 000 hehtaaria.

– Tämän hankkeen jälkeenkin on metsää, vehreää ja vihreää aluetta, 17 000 hehtaaria eli yli puolet, Rämö sanoo.

Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö sanoo ymmärtävänsä hanketta vastustavien näkökulman. Hän kertoo, että kunta käsittelee tiehanketta vastustavat aloitteet kuten kuuluu, ja vastaa niihin. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Sekä valtatie 3:n oikaisun että kakkoskehän jatkon rakentaminen alkaisi vasta ensi vuosikymmenellä. Kustannusarvio on yhteensä 185 miljoonaa euroa, josta oikaisun osuus on 120 miljoonaa.

– Meille on erityisen tärkeää se uusi työpaikka-alue, jonka nämä väylät mahdollistaisivat, Rämö sanoo.

Lempäälä arvioi, että alueelle syntyisi 2 600 uutta työpaikkaa.

Rämö nostaa esiin sen, että ennen Lempäälän ja Pirkkalan väliä kolmostietä on kehitetty ja aiotaan parantaa muun muassa Hämeenkyrössä ja Ylöjärvellä.

– Koko valtatie 3:n kehittäminen on tärkeää kunnallemme ja myös koko valtakunnalle.

Lisää: Huolestuneet taiteilijat soittavat konsertin moottoritien alle jääville ulkoilumetsille – ”Tärkein yleisö ovat puut”

Hankkeella myös valtakunnallista merkitystä

Myös Pirkanmaan liitto suhtautuu tiehankkeeseen myönteisesti. Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen korostaa hankkeen valtakunnallista merkitystä.

– Valtatie 3:lla on erittäin korkeat liikennemäärät ja erityisesti kuljetusten määrät. Kyse on siitä, miten se toimii koko välillään, hän sanoo.

Rissanen kertoo, että liikennemäärien arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa entisestään.

Kolmostie ruuhkautuu ajoittain pahoin Tampereen Lakalaivan liittymän seudulla, mistä seuraa onnettomuuksia. Rissasen mukaan ongelmia on tuolla paikalla vaikea ratkoa, koska esimerkiksi uusia kaistoja olisi vaikea saada sinne mahtumaan. Siksi oikaisu on Pirkanmaan liiton mukaan parempi vaihtoehto.

Rissanen myöntää, että uusissa teissä on myös haittapuolia. Luontoalueita häviää väistämättä.

– Suunnittelussa on otettu huomioon, missä menevät virkistysreitit ja mihin jätetään metsäisiä alueita laajoinakin vyöhykkeinä, jotta pystytään turvaamaan ekologiset ja virkistysyhteydet yhtä lailla, hän sanoo.

Lempäälässä on pohdittu valtatieparannusta jo pitkään

Lempäälässä lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta teki ympäristöpäällikkö. Asia on synnyttänyt kunnassa keskustelua, koska esimerkiksi Pirkkalassa lausunnosta päätti kunnanhallitus.

Lempäälä on hallintosäännössään antanut ympäristöpäällikölle toimivallan lausua ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kunnanjohtaja Rämö kertoo, että kunnanhallitus sai lausuntoluonnoksen nähtäväkseen ja keskusteli siitä. Ympäristöpäällikkö huomioi keskustelussa nousseita näkemyksiä lausuntoa laatiessaan.

Lempäälä käsitteli Rämön mukaan valtatie 3:n parannusta ensimmäisen kerran jo silloin, kun nykyistä maakuntakaavaa hyväksyttiin. Pirkanmaalla on voimassa maakuntakaava vuodelta 2017.

Tämän jälkeen Lempäälä kävi läpi mahdolliseen uuteen tielinjaukseen liittyviä asioita strategisen yleiskaavan laadinnan yhteydessä käydyissä työpajoissa ja keskustelussa.

Lempäälässä oleva Birgitan polku on järvi- ja metsämaisemissa kulkeva ympyränmuotoinen retkeilyreitti. Reitin Ammejärven lähtöpaikalla oli 27.10. Puskiaisten oikaisua vastustava banderolli. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Heidi Rämö sanoo, että kunta käsittelee tiehanketta vastustavat aloitteet kuten kuuluu, ja vastaa niihin.

Hän sanoo, ettei voi ottaa kantaa tiehankkeen yleissuunnitelmaan ennen kuin se valmistuu aikaisintaan vuoden päästä.

– Odotamme rauhassa kaikki suunnitelmat ja tarkistamme sitten, mitä mieltä Lempäälä on tämän jälkeen.

Ely-keskus pyytää kunnilta lausunnot suunnitelmasta, jonka jälkeen yleissuunnitelma lähetetään liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksyttäväksi. Se taas tekee suunnitelmasta valituskelpoisen päätöksen.

Rahoituksen uusiin teihin myöntää aikanaan eduskunta.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta lauantaihin 29. lokakuuta kello 23:een saakka.