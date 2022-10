Porin kaupunginjohtajakisa kolmen kauppa – ministeri Krista Kiuru saa vahvan vastuksen kahdesta Laurista: Innasta ja Kilkusta

Loppusuoralla Porin kaupunginjohtajaksi on kolme hakijaa: Lauri Inna, Krista Kiuru ja Lauri Kilkku.

Porin kaupunginjohtajakisassa on loppusuoralla kolme vahvaa kandidaattia.

Valtakunnallisesti tunnetuin nimi on perhe- ja peruspalveluministeriksi äskettäin palannut kansanedustaja Krista Kiuru (sd.) Pitkän poliitikon uran tehneen Kiurun valinta ei kuitenkaan ole läheskään varmaa, sillä vastassa hänellä on kaksi ehdokasta, joiden tiedetään kummankin keräävän kannatusta Porin valtuustosalissa.

Lauri Kilkku (kok.) on Porin vs. kaupunginjohtaja ja virkamies, jonka suvulla on perinteitä Porin johdossa. Hänen isänsä Pentti Kilkku (kok.) toimi vuosikymmen sitten Porin kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Turussa asuva Lauri Inna taas on sitoutumaton ehdokas, joka on toiminut Salon kaupunginjohtajana, Hattulan ja Punkalaitumen kunnanjohtajana, tiedotustehtävissä puolustusvoimissa ja Teollisuuden Voimassa sekä nykyisin aluejohtajana Keskolla.

Ykkössuosikkia ei ole

Tämänhetkisten tietojen mukaan yhdelläkään kaupunginjohtajakisan loppusuoralla olevalla henkilöllä ei ole takanaan valintaan vaadittavaa enemmistöä Porin kaupunginvaltuustossa (siirryt toiseen palveluun).

Porin kaupunginjohtaja on sodanjälkeisen ajan edustanut aina sosiaalidemokraatteja, mutta tällä kertaa putki saattaa katketa. Aiemmin demarikaupunginjohtajien valinnat on viety läpi valtuuston vasemmistoenemmistöllä, mutta sellaista ei Porissa ole ollut enää pitkään aikaan.

Yle haastatteli loppusuoralla olevan kolmikon lokakuun loppupuoliskolla. Ehdokkaat ottavat kantaa muun muassa veroasteeseen, palloiluhallin rakentamiseen ja Porin johtamiseen.

Lauri Kilkku: Porin elinkeinoelämää kehitettävä

Vt. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku korostaa, että Porin kasvu lähtee elinkeinoelämän kehittämisestä. Verotuksen nostamista hän pyrkii välttämään, samoin isoja säästöjä.

– Tässä vaiheessa ei tarvita kovaa säästöohjelmaa. Mutta meillä on aika iso kiinteistömassa. Helpoimmasta päästä on luopua tarpeen tullen kiinteistöistä puuttumatta työvoimaan.

Krista Kiuru: Väkiluku saatava kasvuun

Ministeri Krista Kiuru katsoo, että Porin tavoitteena on oltava väkiluvun saaminen noususuuntaan. Vuodenvaihteessa asukkaita oli runsaat 83 000. Keinona Kiuru nostaa esille koulutusmahdollisuuksien parantamisen kaikilla koulutustasoilla.

– On saatava koulutuksen kautta ihmisiä, jotka sitoutuvat alueeseen. Muuten emme saa väkilukua nousuun.

Lauri Inna: Porin pitää tavoitella lisää työpaikkoja

Lauri Inna sanoo haluavansa, että Pori tavoittelee merkittävästi lisää työpaikkoja. Inna pitää Porin velkaantumista keskimääräisenä suomalaisessa kuntakentässä.

– Viime kädessä kyse on siitä, minkälaisena velanhoitokyky säilyy. Hillitöntä velan lisäystä kaupungin talous ei kestä.

Porin kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan kuuden vuoden määräajaksi kokouksessaan 14. marraskuuta. Tehtävä täytetään, koska pitkäaikainen kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen jää eläkkeelle.

Käsiinsä uusi johtaja saa kaupungin, jonka talousarvio ensi vuodelle on ylijäämäinen, mutta jonka taloutta velkaantuminen alkaa rasittaa korkojen noustessa. Arvion mukaan Porilla on ensi vuoden lopussa lainaa enimmillään 340 miljoonaa euroa.

