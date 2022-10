Klaus Härön Rakkaani merikapteeni -elokuva voitti merkittävän yhdysvaltalaisfestivaalien yleisöpalkinnon

Klaus Härön ohjaama elokuva Rakkaani merikapteeni (My Sailor, My Love) palkittiin parhaan kansainvälisen elokuvan yleisöpalkinnolla Chicagon elokuvafestivaaleilla.

Chicago International Film Festival on yksi merkittävimmistä elokuvafestivaaleista Yhdysvalloissa. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 1964 lähtien ja on näin yksi vanhimmista edelleen pidettävistä festivaaleista.

Suomalais-irlantilainen Rakkaani merikapteeni sai maailman ensiesityksensä Toronton kansainvälisillä elokuvajuhlilla syyskuussa. Elokuvaa on myyty levitykseen jo Australiaan, Uuteen-Seelantiin, Espanjaan, Iso-Britanniaan ja Irlantiin.

Rakkaani merikapteeni on Härön ensimmäinen englanninkielinen elokuva. Sitä tähdittävät Game of Thronestakin tuttu James Cosmo sekä irlantilaisnäyttelijät Bríd Brennan ja Catherine Walker.

Suomessa Rakkaani merikapteeni on houkutellut katsojia elokuvateattereihin. Syyskuun lopussa ensi-illassa ollutta elokuvaa on katsottu yli 72 000 kertaa.

Elokuvan teemoja ovat iätön rakkaus, anteeksianto sekä välittäminen. Tarinassa eläköitynyt merikapteeni Howard (Cosmo) ja tämän taloudenhoitaja Annie (Brennan) rakastuvat. Miehen aikuinen tytär Grace (Walker) ei hyväksy suhdetta, sillä kokee jääneensä itse vaille rakkautta.

