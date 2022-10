Hypon pääekonomisti toppuuttelee pelkoja asuntomarkkinoiden isommasta pamauksesta

Asuntojen hinnat tulevat jatkamaan vielä laskuaan, arvioi asuntokauppaan erikoistuneen Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus STT:lle.

Lasku jatkuu hänen mukaansa pääosin siksi, ettei hinnanpudotuksen taustatekijää eli kiihtynyttä inflaatiota ole saatu kuriin. Asuntomarkkinoiden romahtamisesta ei kuitenkaan ole hänen mukaansa viitteitä.

– Asuntokauppa on toki viilentynyt, mutta se on viilentynyt suurin piirtein tasolle, joka on ollut keskiarvo ennen koronaa, hän sanoo.

Tilastokeskuksen perjantaina julkaisemien ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat pääkaupunkiseudulla heinä-syyskuussa 2,9 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Vuoden takaiseen verrattuna hinnat laskivat pääkaupunkiseudulla 0,8 prosenttia. Erityisesti hinnat laskivat Helsingissä, missä vuoden takaiseen verrattuna laskua oli 1,5 prosenttia.

Brotheruksen mukaan korona-aika aiheutti pienen ilmapatjan asuntomarkkinoille.

– Ei ole isompaa pamausta syytä pelätä, koska lähtötilanne oli kohtuullisen vakaa.

Varsinkin pienten asuntojen hinnat laskeneet

Koko maassa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 1,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta nousivat 0,3 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

– Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat erityisesti suurempien kaupunkien kerrostaloyksiöissä ja -kaksioissa. Kaksioita suurempien kerrostaloasuntojen ja rivitaloasuntojen hintojen nousu on tasaantunut viime vuodesta, mutta hinnat eivät ole kääntyneet laskuun, Tilastokeskuksen yliaktuaari Anu Rämö sanoo tiedotteessa.

Kerrostaloyksiöiden hinnat laskivat 3,9 prosenttia suurissa kaupungeissa ja noin prosentin muualla maassa.

Brotherus sanoo, että pienten asuntojen hintojen lasku haittaa eniten asuntosijoittajia. Korkojen nousu syö asuntosijoittamisen tuottoja, koska vuokrat eivät nouse samassa suhteessa kulujen kanssa ja asuntojen arvonlasku leikkaa omaisuuden arvoa.

Toisaalta pienten asuntojen hintoja ovat viime vuosina nostaneet hänen mukaansa se, että ne ovat houkuttaneet sijoittajia.

– Nyt näkyy se, että asuntosijoittamiseen liittyy riskejä kuten kaikkeen sijoitustoimintaan, sanoo Brotherus.

Ensiasunnon etsijä voi hyötyä tilanteesta

Asuntojen hintojen lasku voi hyödyttää Brotheruksen mukaan ensiasuntoa etsiviä, koska he pääsevät entistä paremmin käsiksi asuntomarkkinoihin – kunhan on kykyä selvitä kustannuksista.

– Asunnon ostohalut ja -kyky ovat laskeneet, mikä johtuu siitä, että kuluttajia painavat korkeammat kulut ja erityisesti energian hinta.

Asuntojen arvonlasku voi johtaa Brotheruksen mukaan siihen, että ihmiset eivät välttämättä ole valmiita myymään asuntojaan mahdollisen tappion pelossa. Tämä johtaa puolestaan siihen, etteivät ihmiset välttämättä muuta työn perässä yhtä ketterästi kuin aiemmin.

Uusien asuntojen hinnat kasvoivat, kauppamäärä laskivat

Aivan kaikkien osakeasuntojen hinnat eivät laskeneet. Tilastokeskuksen mukaan heinä-syyskuussa suurissa kaupungeissa kolmioiden ja sitä suurempien kerrostaloasuntojen hinnat nousivat 1,2 prosenttia. Muualla maassa ne nousivat 0,6 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla uusien asuntojen hinnat nousivat 5,8 prosenttia ja 6,3 prosenttia muualla Suomessa. Uusien asuntojen kauppoja tehtiin koko Suomessa peräti 47 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin heinä-syyskuussa.

– Uusissakin kohteissa hinnat nousivat enemmän perheasunnoissa, yliaktuaari Rämö sanoo.

Uusien asuntojen hinnannousua selittää Brotheruksen mukaan se, että asuntoja on voitu rakentaa alueille, joilla on valmiiksi kysyntää. Lisäksi kaupat on voitu solmia jo aiemmin, jolloin niiden hintakehitys näkyy vanhoja osakeasuntoja suuremmalla viiveellä.