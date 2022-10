Näpistyksiä, törkeitä väkivaltarikoksia, vahingontekoja – nuorten tekemien rikosten määrä kasvoi räjähdysmäisesti Tampereen naapurikunnissa

Poliisi on huolestunut nuorten tekemien rikosten määrän kasvusta Pirkanmaalla. Etenkin Tampereen naapurikunnissa Nokialla, Ylöjärvellä ja Pirkkalassa nuorten tekemien rikosten lukumäärä on kasvanut räjähdysmäisesti, kerrotaan Sisä-Suomen poliisin tiedotteessa. Erityisesti rikoksiin syyllistyneiden 15–20-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä on noussut merkittävästi.

Nokialla nuorten epäiltyjen määrä on yli kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna. Viime vuonna lokakuun 20. päivään mennessä poliisilla oli tiedossa 35 rikoksesta epäiltyä nuorta. Tänä vuonna vastaava luku on 80.

15–20-vuotiaat nuoret syyllistyvät aiempaa useammin näpistyksiin, törkeisiin väkivaltarikoksiin, vahingontekoihin sekä huumausainerikoksiin. Mukana on myös erilaisia liikennerikoksia ja liikennejuopumuksia.

Nokialla ongelma näkyy erityisesti Nokianvirran koulun pihamaalla, jossa iltaisin oleileva nuoriso käyttäytyy häiritsevästi. Koulujen pihoilla nuoret ovat metelöineet, uhkailleet väkivallalla ja rikkoneet ja sotkeneet paikkoja. Poliisille on tullut tietoon myös koulun pihassa tapahtuneita pahoinpitelyjä.

Kesäkuun alusta tähän päivään laskettuna poliisi on hälytetty Nokianvirran koululle lähes 20 kertaa. Suurin osa näistä tehtävistä on koskenut häiritsevää meteliä tai käytöstä. Pahimmillaan poliisi on joutunut poistamaan paikalta kymmeniä häiritsevästi käyttäytyviä nuoria.

Syyskuun alkupuolella uutisoitiin häiriötä aiheuttaneesta mopomiitistä. Tampereen Pyynikille kokoontui paljon nuoria, ja miitissä sytytettiin myös mopo palamaan. Kuva: Kuvakaappaus Poliisin videolta

Mukana entistä enemmän alaikäisiä

Rikokset ja häiriökäyttäytymiset ovat lisääntyneet myös alle 15-vuotiaiden keskuudessa. Tämä on huomattu myös kunnissa. Oppilaitoksissa kerrotaan väkivallan ja sen ihannoinnin lisääntyneen.

Uusi ilmiö on se, että jopa 9–11-vuotiaat lapset käyvät niin sanottua vape-kauppa eli myyvät sähkötupakkaa.

– Vape on yleistynyt syksyn mittaan todella paljon, ja sitä käytetään paljon esimerkiksi koulujen vessoissa. Kerran yksi nuori käytti vapea häpeilemättä myös minun edessäni. Siitä käytiin kyllä tiukka keskustelu, kertoo Nokian kaupungin vastaava nuoriso-ohjaaja Lotta Salmi.

Salmen mukaan sähkotupakassa saattaa kiehtoa se, että haju on erilainen kuin tavallisessa tupakassa.

– Ne eivät haise samanlaiselta ja ovat nuorten mielestä ehkä kivan näköisiä ja trendikkäitä.

Salmi tietää, että päihteet kulkevat nuorten käsiin etenkin sosiaalisen median kautta. Sieltä saa nykyään kaikkea, hän kuvailee.

Nuoret viettävät entistä enemmän aikaa somessa. Myös väkivaltatilanteita kuvataan ja jaetaan jopa julkisesti eri somealustoille. Kuvituskuva. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Myös vanhemmilla peiliin katsomisen paikka

Kentällä toimivat poliisipartioilla on monenlaisia kokemuksia kohtaamisista nuorten kanssa. Komisario Ari Aro Sisä-Suomen poliisista kertoo, että poliisipartioita kohtaan on käyttäydytty uhkaavasti ja poliiseja on yritetty provosoida.

– Partioilta on tullut kesän ja syksyn aikana viestiä, että nuorison käytös on muuttunut. Myös kouluilta ja yksityisiltä tahoilta on tullut poliisille yhteydenottoja, joissa ollaan huolestuneita häiriköinnistä, Aro sanoo.

Aro kertoo myös tilanteista, joissa ulkopuolinen aikuinen on mennyt huomauttamaan nuorille näiden käytöksestä. Vastassa on ollut usein väkivallalla uhkailua ja uhmakasta käyttäytymistä. Aikaisemmin tällaista ongelmaa ei juuri ollut – etenkään poliisia kohtaan.

Komisario Ari Aron mielestä nuorten elämään kuuluu viettää aikaa kavereiden kanssa. Nyt kuitenkin jonkinasteinen kynnys on ylitetty. ”Kyllähän nuoriso on aina kokoontunut, ja poliisille on tullut ilmoituksia häiriökäyttäytymisestä ja muusta. Mutta korona-aikana ja sen jälkeen käyttäytyminen on jollakin tavalla muuttunut.” Kuva: Juha Kokkala / Yle

Poliisia ihmetyttää, miksi monet vanhemmat mahdollistavat jälkikasvunsa yölliset seikkailut. Kuulustelutilanteissa on pantu merkille vanhempien erikoinen käytös. Jotkut vanhemmat puolustavat voimakkaasti huonosti käyttäytynyttä jälkikasvuaan.

– On ymmärrettävää, että huoltaja on tiettyyn pisteeseen asti lapsensa puolella, mutta olemme viime aikoina huomanneet, etteivät vanhemmat ota kasvatuksellista vastuuta. Sen sijaan kuulustelutilanteessa pyritään mustamaalaaman tai tietyllä tapaa vesittämään poliisin esitutkintaa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Panu Rautio.

Rikoksesta epäiltyjä alaikäisten kuulusteluissa on vanhempien lisäksi mukana myös lastensuojelu.

Onko syy koronassa vai kenties somessa?

Poliisin mukaan kuntien nuorisopalvelut ovat hämillään nuorten tilanteesta ja käytöksen muutoksesta. Monen lapsen ja nuoren käytös on hyvin röyhkeää ja aggressiivista eikä aikuisia tai toisen omaisuutta kunnioiteta.

Myös nuoriso-ohjaaja Lotta Salmi seuraa huolestuneena nuorten lisääntynyttä levottomuutta. Tietynlainen kunnioittamattomuus on kasvanut, eikä auktoriteetteja enää arvosteta.

– Uskon, että osasyynä on korona, mutta osasyynä voi varmasti olla myös sosiaalinen media, jossa nuoret viettävät paljon aikaa ja saavat sieltä vaikutteita, Salmi arvioi.

Nuorten keskuudessa on tavallista kuvata ja julkaista lähes kaikki sosiaaliseen mediaan.

– Se on varmasti meidänkin nuorilla käytössä välineenä, jolla esitellään kavereille väkivaltatilanteita videon välityksellä.

Myös komisario Ari Aro uskoo somella olevan osansa ongelmassa. Nuorten kokoontumisissa poliisin toimintaa pyritään estämään tai partioita provosoimaan, ja tapahtumista kuvatut materiaalit jaetaan heti someen.

– Ehkä sieltä somesta pystyy sitten kopioimaan kaikenlaisia malleja, Aro pohtii.

Lotta Salmi muistuttaa, ettei ongelmallista käyttäytymistä ole stereotyyppisesti vain huono-osaisten perheiden lapsilla. Häiriökäyttäytymistä esiintyy kaikenlaisista lähtökohdista tulevilla, eikä se aina liity perheoloihin tai vanhempien kasvatustaitoihin.

”Kun ajautuu johonkin porukkaan, sen porukan mukana menee, eikä osaa enää poistua tai lähteä siitä.” Lotta Salmi

– Luulen, että se on enemmänkin sellainen nuorten ryhmäpaine. Kun ajautuu johonkin porukkaan, sen porukan mukana menee, eikä osaa enää poistua tai lähteä siitä. Jengikulttuuri on ehkä vähän liian voimakas sana. Kyse on vääränlaisesta elämäntyylistä ja kokeilusta.

Salmen mielestä moniammatillinen yhteistyö on tärkeää nuorten auttamisessa. Nokialla tulossa on ainakin nuorisotyön ja kuraattorin yhteinen tapaaminen sekä entistä tiiviimpää yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa.

Myös poliisin kanssa tehtävä yhteistyö on erittäin tärkeää.

– Olemme joutuneet soittamaan poliiseja myös meidän nuorisotiloille, eikä niin pahaa tilannetta ole koskaan ennen ollut, Lotta Salmi sanoo.

