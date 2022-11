Piirroshahmo opetti lapset puhumaan tunteistaan ja ymmärtämään, miksei toista saa satuttaa – malli leviää ensi vuonna päiväkoteihin ympäri maata

Lapset huutavat kuin yhdestä suusta ”vihainen”, kun heille näyttää äkäiseltä näyttävän Tuikkunen-hahmon kuvaa tunnetaitokorteista.

Lapinlahtelaisessa Varpaisjärven päiväkodissa on viime aikoina käsitelty ahkerasti muun muassa vihan tunnetta.

– Paljon on harjoiteltu sitä, miten vihaa ja kiukkua voi purkaa ja miten niitä tunteita saa näyttää, varhaiskasvatuksenopettaja Eeva Leinonen kertoo.

Lasten kanssa on juteltu viime aikoina tunteista erityisen paljon, koska päiväkoti oli viime keväänä mukana Opetus-ja kulttuuriministeriön (siirryt toiseen palveluun) käynnistämässä Tuikku-pilotissa.

Tavoitteena on kehittää varhaiskasvatukseen toimintamalli lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä osallisuuden vahvistamiseen sekä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn.

Tuikkunen-hahmo seikkailee Tuikku-pilotissa käytetyissä tunnetaitokorteissa. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Vihan tunne on helppo tunnistaa

Varpaisjärven päiväkodin Eeva Leinonen arvelee, että vihan tunne on noussut yhdeksi puhutuimmista tunteista, koska se on niin konkreettinen.

– Se tuntuu koko kehossa ja sitä on helppo ilmaista ja tunnistaa, Leinonen pohtii.

Lapset ovat opetelleet muun muassa sitä, että tunteen näyttäminen on sallittua, mutta ei kaikin tavoin.

– Ei saa rytätä ikkunoita eikä heittää leluja, 5-vuotias Ukko Tolonen kertoo.

– Ei saa satuttaa toista, 5-vuotias Joona Koljonen jatkaa.

Joona Koljonen ja Ukko Tolonen kertovat, että jos kiukuttaa tai vihastuttaa, voi vaikka työntää seinää.

Tunteita on nimetty esimerkiksi tunnekorttien, draaman, musiikin ja kuvataiteen avulla. Puhumisesta on ollut hyötyä.

– Kyllä niitä ihmeellisiä hetkiä on tullut, kun on opittu näkemään toisten kasvoista, millä mielellä kaveri on. Pystytään vaikka lohduttamaan, jos toinen on surullinen, Leinonen kertaa.

Tutkija: keino ehkäistä kiusaamista

Jyväskylän yliopiston pyörittämä Tuikku-pilotti vietiin läpi viime keväänä 12 eri paikkakunnalla ympäri Suomea. Mukana oli 25 varhaiskasvatusryhmää ja 12 verrokkiryhmää.

Hanke on saamassa lisärahoitusta ja se laajenee ensi vuonna kymmeniin uusiin kuntiin ja ryhmiin. Se tulee myös kestämään koko toimintakauden syksystä kevääseen.

– Pilotista saadun palautteen mukaan lapset alkoivat kevään aikana puhumaan tunteistaan ja havainnoimaan toinen toistensa sekä aikuisten tunteita, yliopistotutkija Eija Sevón tiivistää alustavia tuloksia.

Yliopistotutkija Eija Sevón pitää tärkeänä, että lasten tunne- ja vuorovaikutustaidoista keskustellaan. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat tyytyväisiä siihen, että päättäjät näkevät tunne-ja vuorovaikutustaitojen edistämisen tärkeänä. Tarve on selkeä, koska kiusaamista ja ulkopuolelle jättämistä tapahtuu jo hyvin pienenä.

– Vahvistamalla näitä taitoja mahdollisimman varhain pystytään ehkäisemään kiusaamista, Sevon korostaa.

Tunnesäätelyyn liittyviä haasteita on myös aiempaa enemmän ja ne kuormittavat sekä lapsia että henkilökuntaa.

– Isoissa päiväkotiryhmissä vuorovaikutustaitoihin liittyvät pulmat näkyvät selkeästi, tutkija Merja Koivula toteaa.

Opetusneuvos Kati Kaplin-Sainio Opetushallituksesta näkee , että tunne- ja vuorovaikustaidoista on keskusteltu viime vuosina paljon.

– Tämä on varmasti osittain heijastumaa yhteiskunnallisista tilanteista, jotka ovat vaikuttaneet monin tavoin lapsiin, perheisiin ja yhteisöihin. Lisäksi kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen edistämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat osaltaan vaikuttaneet teeman korostumiseen.

Kaplin-Sainio muistuttaa, että tavoite edistää lasten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja on kirjattu jo vuoden 2018 varhaiskasvatuslaissa.

– Tavoitteiden määrä tai merkityksen korostaminen ei kuitenkaan takaa sitä, että niiden mukaisesti toimitaan. Siksi keskustelua on hyvä kohdistaa siihen, miten näitä taitoja opetetaan, Kaplin-Sainio korostaa.

Varhaiskasvatuksen opettaja Eeva Leinonen Varpaisjärven päiväkodista pitää keväällä toteutetun pilotin aikataulua liian tiukkana, mutta tunteista puhuminen oli hyödyllistä. Jatkoa varten jäi tietoa tunnetaidoista, osallisuudesta ja kaveritaidoista.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot tärkeitä läpi koko elämän

Tunne-ja vuorovaikutustaidot on yksi kymmenestä valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteista.

Tutkijoiden mielestä tavoitteita on liikaa ja tunne-ja vuorovaikutustaitojen osuus jää kuitenkin niissä liian laimeaksi.

– Niiden pitäisi olla tavoitteista tärkeimpiä, sillä ne luovat lapselle pohjan pitkälle tulevaisuuteen, Eija Sevon muistuttaa.

Tunne- ja vuorovaikutustaidoilla tarkoitetaan esimerkiksi kykyä ilmaista omia tarpeita ja toiveita, havaita toisten viestejä ja kykyä myötäelää. Niitä on harjoiteltu päiväkodeissa ennenkin, mutta hyvin vaihtelevin menetelmin ja hajanaisesti.

– Päiväkoteihin muutama vuosi sitten tehdyn kyselyn perusteella arkeen kaivattiin helposti lähestyttäviä keinoja, jotka eivät kuormita arkea. Samalla henkilökunnan osaamista on haluttu vahvistaa, kertoo Merja Koivula.

Jyväskylän yliopisto on toteuttanut Tuikku-pilottia yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Aiheesta voi keskustella 4.11.2022 klo 23 saakka.

