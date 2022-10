Herätys: Lulasta Brasilian presidentti | Leikkauspotilaita jää osastolle | Pienydinvoimalat tulevat

Aamun pääuutiset:

Analyysi: Brasilian vaalitulos on hauras voitto demokratialle – presidentiksi nousee kolmannen kerran Lula

MOT tutki terveydenhuollon kriisiä: osa kunnista maksaa miljoonia euroja sakkomaksuja osastolla jumittavista potilaista

Pienydinvoimaloita voi tulla Suomeen jo vuosikymmenen vaihteessa – tutkija kertoo, minkälaisiin paikkoihin niitä voidaan sijoittaa

Ruokajono kasvaa, mutta tarjottavaa on entistä vähemmän: ”Monesta keskituloisesta on tullut pienituloinen”, sanoo auttaja

Mustanmeren viljalaivojen tarkastukset jatkuvat, vaikka Venäjä vetäytyi sopimuksesta

Pakkasta etelää myöten

Kuva: Nina Karusto / Yle Sää

Maanantaiyö on kylmä ja heikkotuulinen. Pakkasta on eteläisintä Suomea myöten. Päivä on alkuun poutainen, mutta iltapäivän mittaan länteen leviää kosteampaa ilmaa ja ajoittaisia sateita.

