TEM aloittaa sisäisen tarkastuksen hallitusneuvoksen rikosepäilyjen takia – rikosoikeuden professori pitää tapausta ainutlaatuisena Suomessa

Olli Sorainen kommentoi ennen julkaisemattomassa haastattelussa, miten marja-alan rikosepäilyt voivat vaikuttaa siihen, miten thaimaalaisia marjanpoimijoita tuodaan Suomeen. Haastattelu on tehty ennen kuin rikosepäily tuli julki.

Hallitusneuvos Olli Soraisen joutuminen vakavien rikosepäilyjen kohteeksi otetaan työ- ja elinkeinoministeriön mukaan vakavasti ja tilanne selvitetään ministeriössä myös sisäisesti.

TEM tiedotti perjantai-iltapäivästä aloittavansa sisäisen tarkastuksen, jonka työ käynnistyy välittömästi. Tarkastuksen kohteena on ministeriön valvonta- ja riskienhallintaprosessien toimivuuden arviointi.

Epäilty hallitusneuvos osallistui niin kutsutun marjalain valmisteluun

Marjanpoiminta-alan asioissa korkeassa virkamiesasemassa toiminut Sorainen osallistui muun muassa viime vuonna voimaan tulleen niin sanotun marjalain valmisteluun. Nyt häntä epäillään törkeästä lahjuksen vastaanottamisesta.

– Totta kai tai epäily on vakava ja me otamme tämän tosissamme. Odotamme nyt kaikessa rauhassa, mitä poliisin selvittelyistä kuuluu ja luonnollisesti teemme myös omaa selvittelytyötä, kommentoi Soraisen esihenkilö, maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen.

Myös työministeri Tuula Haatainen (sd.) kuvaili MTV:lle (siirryt toiseen palveluun) rikosepäilyä ”tosi vakavaksi”. Hänen mukaansa epäily tuli yllätyksenä ja järkytyksenä ja poliisin pitää tutkia asia.

Yle haastatteli Soraista, kun keskusrikospoliisi oli julkistanut tiedon marjayrityksiin kohdistuvasta ihmiskauppaepäilystä. Tuolloin Soraiseen kohdistuva rikosepäily ei vielä ollut tiedossa.

Sorainen kommentoi aiemmin julkaisemattomalla videolla varovaisesti sitä, miten tutkinta voisi vaikuttaa siihen miten ulkomaalaisia marjanpoimijoita tuodaan Suomeen.

– Voihan olla, että se ei johda yhtään mihinkään. Tai sitten se johtaa siihen, että koko järjestelmä käännetään ylösalaisin. Tai sitten järjestelmä ei enää vastaisuudessa ole.

STT:n mukaan keskusrikospoliisi on tänään perjantaina esittänyt Soraista vangittavaksi.

Lisää: Korkea virkamies pidätetty thaimaalaisia marjanpoimijoita koskevassa rikostutkinnassa – yrityksen toimitusjohtajaa epäillään törkeästä ihmiskaupasta

Oulun käräjäoikeus vangitsi aiemmin tässä kuussa kaksi henkilöä epäiltynä ihmiskaupasta. Myöhemmin epäillyn rikoksen nimike muuttui törkeäksi ihmiskaupaksi.

Toinen epäillyistä on Polarica marjanhankinta Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kristo, toinen on yritykselle thaimaalaisia marjanpoimijoita rekrytoinut yrittäjä. Kristo on kiistänyt kaikki syytteet.

Lisää: Marjayhtiö Polarican ihmiskauppaepäily ulottuu myös Ruotsiin

Yksi ihmiskaupasta epäillyistä on Polarica marjanhankinnan toimitusjohtaja Jukka Kristo. Arkistokuvassa Polarican marjanpoimijoita saamassa opastusta työhönsä Suomessa. Kuva: Polarican Marjahankinta Oy

Rikosoikeuden professori: Erittäin yllättävä käänne

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen pitää korkean virkamiehen rikosepäilyä erittäin yllättävänä käänteenä. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

– Ei meillä ole ollut tapauksia, joissa olisi epäilty lahjuksen ottamisesta sillä perusteella, että virkamies olisi lahjuksen saatuaan pyrkinyt vaikuttamaan lainsäädännön sisältöön. Tällaista mahdollisuutta on ainakin tiedotusvälineissä väläytetty, Tolvanen sanoo.

Hän uskoo, että lahjuksen ottaminen voisi koskea todennäköisesti lain täytäntöönpanovaihetta. Lakia tulkitsevat virkahenkilöt kysyvät usein neuvoa lainvalmistelusta vastaavalta ministeriön virkamieheltä.

– Kysymys on siitä, onko virkamies lain voimaantulon jälkeen voinut vaikuttaa vaikkapa alemmille viranomaisille annettuun ohjeistukseen. Että se olisi jollain tavoin hyödyttänyt tahoa, jonka väitetään lahjuksia antaneen.

Tällainen vaikuttaminen olisi näkymätöntä, koska monista yhteydenotoista ei jää mitään kirjallista materiaalia.

Sinänsä lainsäädäntöprosessiin vaikuttaminen on Tolvasen mukaan vaikeaa. Valmistelussa on mukana useita ihmisiä ja lait käyvät lausuntokierroksilla ja ne hyväksytään lopulta eduskunnassa.

Marja-asiat eivät ole yhden ihmisen takana

Lahjusepäilyyn tarvitaan todennäköiset syyt, ja se on vaatinut Tolvasen arvion mukaan paljon selvitystyötä.

Itse marjalaki on Tolvasen mielestä pätevä laki. Rikosepäily kuitenkin langettaa ”tietynlaisen varjon” lainsäädäntöprosessin ylle, Tolvanen sanoo.

– Voi olla, että entistä tarkemmin jatkossa kiinnitetään huomiota siihen, ettei lain valmistelusta vastaavilla virkamiehillä olisi tilaisuutta tai halua ottaa vastaan etuja, jotka eivät heille kuulu.

Sonja Hämäläisen mukaan Soraisen rooli marjalain valmistelussa on ollut keskeinen, mutta kaikki ei ole yhden ihmisen takana.

– Luonnollisesti ministeriö vastaa ministeriön toiminnasta kokonaisuutena. Meillä on ministeriössä osaava monimuotoinen virkamiesryhmä joka joukkiona laatii valmisteluita, Hämäläinen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö kuulee Soraista rikosepäilyihin liittyen kirjeitse, sillä Sorainen on tällä hetkellä pidätettynä. Hämäläisen mukaan Soraisen hoitamia tehtäviä ja niiden jakamista uudelleen selvitetään ministeriössä parhaillaan.

Ministeriö ei ole vielä ollut yhteydessä marjayrityksiin esimerkiksi siitä, miten thaimaalaisten marjanpoimijoiden tuominen maahan tulevalla poimintakaudella ensi kesänä onnistuu.

Myöskään Thaimaasta ei Hämäläisen mukaan ole oltu yhteydessä Suomeen rikosepäilyihin liittyen. Hänen mukaansa poimijoiden tulon valmistelu jatkuu rikostutkinnasta riippumatta.

– Jatkamme normaalisti neuvotteluja ja virkamiesvalmistelua kuten tähänkin asti.