”Täydellistä ymmärtämättömyyttä” – apulaispormestari Razmyar jyrähtää HSL:lle koululaisten ilmaisten ryhmämatkojen poistamisesta

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.) pitää HSL:n esitystä koululaisryhmien maksuttomien matkojen poistamisesta virheenä, joka uhkaa kumota vuosien työn koululaisten sosiaalisen liikkuvuuden puolesta.

– Tämä on päätös, joka osoittaa täydellistä ymmärtämättömyyttä. Ottaen huomioon että, tämä on ollut pitkän työn tulos ja sen myötä on nähty tuloksia, kumoaminen tuntuu erittäin väärältä, Razmyar sanoo.

Myös Helsingin entinen kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen on ottanut Twitterissä kantaa ilmaisten matkojen puolesta. Koululaisryhmät ovat voineet matkustaa ilmaiseksi vuoden 2019 alusta.

HSL:n hallituksen perjantaina julkaistussa uusimmassa säästölistassa esitetään muun muassa lippujen hintojen korottamista, yhden alennusryhmän alennusprosentin pienentämistä ja koululaisten ryhmämatkojen maksuttomuuden poistamista. Ryhmämatkojen maksuttomuuden poistamisella HSL:n hallitus arvioi säästävänsä 1,1 miljoonaa euroa. HSL:n hallitus käsittelee esitystä tiistaina 1. marraskuuta.

– Tiistaihin on vielä monta päivää, ja toivon kovasti että HSL:n hallituksessa otetaan huomioon resurssipuolen lisäksi suurempi vastuu siitä, mikä tämän merkitys laajemmin on. Tämä palauttaisi ajattelun vanhaan maailmaan. Toivon, että siitäkin pystytään ottamaan vastuuta, Razmyar sanoo.

Razmyar kertoo yrittävänsä ennen kokousta ajaa asiaan muutosta ainakin HSL:n hallituksen jäsenten sekä tiedotusvälineiden kautta. Lisäksi hän uskoo, että HSL:n hallituksen jäsenistö on koulutusmyönteinen. Hän kuitenkin korostaa HSL:n hallitusten jäsenten vastuuta.

Vastuun pallottelua

Razmyarin mukaan HSL on tehnyt päätöksen, jossa se yrittää siirtää vastuun kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

– Lähtökohta on HSL:n puolella se, että kyllähän kasvatuksen toimiala voi hoitaa, ja se on periaatteellisesti väärin. Kyse on rahasta kyllä, mutta tällä on tärkeämpi ja merkittävämpi arvo. Kyse on hallinnollisesta työstä, joka on merkittävällä tavalla vähentynyt maksuttomuuden myötä. Valitettavasti nämä asiat tulevat palautumaan, joka tarkoittaa, että matkoja ei tehdä samalla tavalla.

Helsinki esitteli talousarviokehyksensä vuodelle 2023 lokakuussa, eivätkä ilmaiset koululaisryhmien matkat olleet Razmyarin mukaan budjettineuvotteluissa käsittelyssä. Kehyksessä toimialalle on varattu 68 miljoonaa euroa enemmän kuin vuodelle 2022. HSL:n hallituksen esityksen ajoitus on Razmyarin toimialalle hankala.

– Totta kai meidän toimialalla tehdään vielä tulosbudjetti, ja siellä asiaan voidaan vielä puuttua. Mutta kuten hyvin tiedetään, tämä tarvittava puoli miljoonaa tai miljoona on myös meidän toimialallamme merkittävä summa.

Toimialakohtaisessa tulosbudjetissa voidaan tarkentaa, mihin toimialan rahoitus kohdennetaan. Tulosbudjetti hyväksytään viimeistään tammikuun puolivälissä.

Iskee Itä-Helsinkiin

HSL:n esitys iskee erityisesti niihin kouluihin, jotka ovat kävelymatkan ulkopuolella laajasta kulttuuritarjonnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa erityisesti Helsingin itäisiä osia.

– Joskus olen kuullut, että Helsingin ja Tampereen keskustojen välillä on pienempi henkinen etäisyys kuin Itä-Helsingin ja Helsingin keskustan. Tämä on todella merkittävää myös segregaation kannalta, Razmyar sanoo.

Kaikilla kouluilla ei ole samanlaisia resursseja retkien tekemiseen.

– Olen kertonut ylpeästi kansainvälisille tutkijoille, miten koko kaupunki toimii oppimisympäristönä ja että täällä voi liikkua vapaasti. Kyllähän tämä vesittää sen ajattelun ja lähtökohdan kokonaan, Razmyar sanoo.

