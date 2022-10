Suomalaisista tulee humalassa väkivaltaisia ja se perustuu suurelta osin geeneihin, sanoo Hannu Lauerma: “Raainta väkivalta on idässä ja pohjoisessa”

Europarlamentaarikko Alviina Alametsä oli vain viidentoista, kun hän yhteiskuntaopin tunnilla Jokelan koulussa kuuli käytävästä laukauksia. Pekka-Eric Auvinen oli aloittanut hirmutyönsä, jotka päätyisivät karmeaksi osaksi Suomen väkivaltahistoriaa.

Alametsä kertoo Sean Ricksille Ylen Perjantai-ohjelman jaksossa Väkivaltainen Suomi, että hän ehti jo lähettää luokasta jäähyväisviestit ystävilleen ja perheenjäsenilleen, sillä hän uskoi kuolevansa.

Alametsä kuitenkin lopulta onnistui pelastautumaan koulusta evakuointikeskukseen.

– Olin juossut sinne ilman kenkiä. Olimme traumatisoituneessa tilassa. Vielä pahemmaksi meni, kun alkoi tulla tieto siitä, ketkä olivat menehtyneet koulussa. Aluksi tajusimme, että joku ei ole läsnä evakuoinnissa. En pysty kuvailemaan sitä tunnetta kunnolla, se oli minun elämäni hirvein tunne, Alametsä kertoo Ricksille.

Jokelan tapahtumien jälkeen Alviina Alametsä alkoi pelätä käytävien kulmia, joiden taakse ei nähnyt. ”Pelkäsin, että nurkan takana vaanii joku”, hän kertoo Sean Ricksille Yle Perjantaissa. Kuva: Noora Haapaniemi

Yksi menehtyneistä oli Alametsän hyvä ystävä. Alametsä tunsi pitkään ylitsepääsemättömän mustaa surua ja vihaa.

– Minulla meni kauan käsitellä sitä vihaa, ja ymmärrän, että joku ei pääse siitä koskaan yli.

“Jos yksikin asia olisi mennyt eri tavalla”

Vihan tunne muutti muotoaan, kun Alametsä selvitti tapahtuneen jälkeen, miksi Auvinen oli päätynyt järkyttäviin tekoihinsa.

– Ampuja oli hakenut apua mielenterveysongelmiin, mutta ei ollut sitä saanut. Hänelle oli myönnetty aseenkantolupa, vaikka hänen taustallaan sitä ei olisi pitänyt tehdä. Häntä oli kiusattu ja kouluväkivallalla kohdeltu lapsuudesta alkaen, Alametsä sanoo.

Aikuisten välinpitämättömyys sai Alviinan suuntaamaan suuttumuksensa ja vihansa yhteiskuntaa kohtaan.

– Mietin sitä todella paljon, että jos yksikin asia olisi eri mennyt eri tavalla, tämä oltaisiin ehkä voitu välttää, hän jatkaa.

Alametsä käänsi vihan tunteen toiminnaksi. Poliitikkona hän alkoi ajaa terapiatakuuta ja avoimia mielenterveysklinikoita, joita on perustettu Helsinkiin jo kolme.

– Suomessa on aivan liian vaikeaa päästä psykoterapiaan tai edes lääkärille. Jonot ovat liian pitkät, Alametsä toteaa.

Kiinnijäämisen riski ennaltaehkäisee eniten

Psykiatrisen vankisairaalan asiantuntijaylilääkäri, työelämäprofessori Hannu Lauerma nähdään myös Sean Ricksin vieraana tänään perjantaina 28.10. Yle Perjantaissa. Lauerma toteaa, että väkivallan uhriksi voi toki joutua kuka tahansa, mutta usein väkivallan pelossa vältellään turhaan sellaisia asioita, jotka eivät ole pelkäämisen arvoisia.

– Esimerkiksi ulkoisesti eri näköisiä ihmisiä pelätään, ja paikkoja joissa on hälinää. Ostoskeskuksia pelätään, mutta ei kannattaisi. Siellä on valvontakamerat ja järjestyksenvalvojat, poliisit tulevat paikalle nopeasti, siellä on paljon todistajia ja kiinnijäämisen riski on suuri, Lauerma luettelee.

– Itse asiassa kiinnijäämisen riski on se, mikä eniten ennaltaehkäisee väkivaltaisia tekoja. Rangaistusseuraamuksen ankaruus ei vaikuta läheskään niin paljon, hän jatkaa.

Suomessa väkivalta on naimisissa raskaan alkoholinkäytön kanssa. Hannu Lauerma

Myytti suomalaisten väkivaltaisuudesta on hyvin levinnyt, mutta kansainvälisesti Suomi on keskikastia, Lauerma kertoo. Henkirikoksia Suomessa kyllä tehdään enemmän kuin valtaosassa Länsi-Eurooppaa ja Skandinaviaa, mutta esimerkiksi Venäjällä, Yhdysvalloissa, valtaosassa Afrikkaa ja Amerikassa väkivalta on monin verroin yleisempää ja raaempaa kuin Suomessa.

– Raain ja kohtalokkain väkivalta keskittyy Suomessa itään ja pohjoiseen. Se saattaa olla tekemisissä sen kanssa, Suomessa väkivalta on naimisissa raskaan alkoholinkäytön kanssa. Se, että meistä tulee juopuneina väkivaltaisia, perustuu suurilta osin genetiikkaan, Lauerma kertoo.

Kaikesta väkivalta-alttiudesta noin puolet määräytyy biologisesti, lähinnä geneettisesti. Toinen puoli liittyy yleensä siihen, millaisissa oloissa viettää lapsuutensa.

– Jos elää perhehelvetissä, jossa ei ole yhtään luotettavaa aikuista, ei välttämättä lämmintä ruokaa, ei vuorokausirytmiä, lapsia pahoinpidellään ja rangaistaan mielivaltaisesti ja jopa seksuaalisesti riistetään, eihän luonto voi rakentaa tällaisesta ihmisestä sellaista, joka luottaa toisiin ihmisiin ja haluaa tehdä heidän kanssaan yhteistyötä, Lauerma toteaa.

