Voiko juna pysähtyä tunneliin ja riittääkö junavaunussa talvella lämpöä? Kysyimme, miten sähkökatkot vaikuttaisivat liikenteeseen

Suomalaisia on kehotettu varautumaan tulevan talven aikana suunniteltuihin sähkökatkoihin, jos Suomea näyttää uhkaavan pitkittyvä sähköpula. Päätöksen kiertävistä sähkökatkoista tekee sähkönjakelujärjestelmästä vastuussa oleva kantaverkkoyhtiö Fingrid.

Kotitalouksien lisäksi sähkökatkot vaikuttavat myös yhteiskuntaan laajasti. Kaikkein kriittisimmät toiminnot pyritään rajaamaan katkon ulkopuolelle.

Alueellinenkin sähkökatko voi vaikuttaa valtakunnallisesti junaliikenteeseen, vähintään myöhästymisinä. Pahimmillaan junaliikenne voisi myös pysähtyä, riippuen sähkökatkon laajuudesta ja kestosta.

– Jos etukäteen tiedossamme olisi suunniteltu sähkökatkos, niin silloin voimme varautua siihen korvaavin kuljetuksin, siltä osin kun se on mahdollista, sanoo VR:n vt. liikennejohtaja Toni Rinne.

Yhtiö toivoo, että tieto mahdollisista suunnitelluista sähkökatkoista tulisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

– Lämpö ja valo eivät junavaunuista lopu vaikka sähköä säännösteltäisiin suunnitellusti, sillä raideliikenteen ajolangassa virta säilyy sähkökatkon aikana saamamme tiedon mukaan, vakuuttaa Rinne.

Jos tieto sähkökatkoksista tulee ennakkoon, VR pyrkii jättämään matkustajajunat asemille odottamaan sähkön palautumista ja informoimaan tilanteesta etukäteen matkustajia.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Sähkökatkon sattuessa tilanne olisi Väyläviraston mukaan vakava.

Väyläviraston toimialajohtaja Virpi Anttila minkälaisia vaikutuksia sähkökatkolla liikenteelle olisi?

Erityisesti rautatieliikenne on sähkökatkoa ajattelen kriittisin. Vaikutuksia on toki myös maantieliikenteelle. On myös hyvä muistaa, että liikennejärjestelmässä on myös muita toimijoita kuten satamat ja terminaalit, joihin sähkökatkolla on merkitystä.

Sähkörata on matkustajaliikenteen kohdalla kriittisin. Sähköä tarvitaan, että junat liikkuvat ja ilmastointi ja lämmitys toimii. Sen lisäksi on rataverkon järjestelmiä ja turvalaitteita, jotka takaavat junien automaattisen kulunvalvonnan.

Onko mahdollista, että juna pysähtyy esimerkiksi tunneliin ja valaistus ja lämmitys katkeaa?

Tällainen on teoriassa mahdollista, mutta syksyn aikana me olemme käyneet hyvinkin tiivistä vuoropuhelua eri tahojen kanssa ja pääsääntöisesti sähköpulaan liittyvät katkot pystytään ennakoimaan ja tiettyä varautumista tekemään.

Sen lisäksi meillä on myöskin toimintasuunnitelma sen varalle, että mikäli tällainen äkillinen sähkökatko niin millä tavalla pystymme ajamaan junan seuraavalle asemapaikalle, tai miten tarvittaessa pystytään ihmiset sieltä yksittäisestä kohteesta siirtämään pois.

Miten Väylävirasto on varautunut sähkökatkoihin?

Esimerkiksi raideliikenteen osalta olemme käyneet tiivistä vuoropuhelua sekä tietysti Fingridin kanssa ja nyt sitten alueellisten sähköyhtiöiden kanssa. Kysehän on valtakunnallisesta tilanteesta. Hyvänä uutisena on se, että esimerkiksi sähkörata on priorisoitu kriittiseksi valtakunnan verkoksi.

Sen lisäksi olemme itse varautuneet jo aikaisemminkin tämmöisiin sähkökatkoihin meidän oman rataverkon järjestelmien kautta. Siellä on tiettyä varavoimaa kohdekohtaisesti.

Meillä on toimintatavat, miten liikennettä pystytään jatkamaan vaikka sähköä ei kaikissa järjestelmissä olisikaan. Silloin tosin nopeudet on paljon pienempiä. Ja jotain joudutaan tekemään osittain manuaalisesti. Palvelutaso, eli kuinka paljon junia liikkuu ja millä nopeudella, alenee merkittävästi.

Jos on tarve pysäyttää liikenne hallitusti, niin sitten junat pysäytetään asemille ja sillä tavoin varmistetaan, että se on matkustajille turvallista. Turvallisuus varmistetaan aina, mutta silloin palvelutaso, eli kuinka paljon junia liikkuu ja millä nopeudella, alenee merkittävästi.

Minkälaisia varajärjestelmiä Väylävirastolla on sähkön tuottamiseen?

Me olemme jo aikaisemminkin varautuneet ja meillä on tietyt menettelyt, kuten kohdekohtainen varavoima tai siirrettävä varavoima, minkä avulla me pystymme hoitamaan lyhyitä sähkökatkoksia. Tätä on jonkun verran kyllä kasvatettu.

Jos tällainen tilanne tulee, niin siinä vaiheessa meillä on hyvin selkeää, miten se operatiivisesti hoidetaan.

Miten jakelukatko vaikuttaa tieliikenteeseen?

Liikennevalot putoavat keltaiselle vilkulle. Tunneleissa varaudutaan varavoimaan ja kohdekohtaisesti alennetaan nopeusrajoitusta esimerkiksi valaistuksen takia. Kiertotie on myös mahdollista.

Täytyy varmistaa, että kriittiset kohteet toimii ja tässä on erittäin oleellista se, että meillä on tieto missä katkokohteet on ja pystymme alueellisten sähköyhtiöiden kanssa yhdessä käymään vuoropuhelua.

Missä sähkökatko tuottaisi eniten hankaluuksia?

Erityisesti ongelma painottuisi kaupunkiseuduille. Siellä on hyvä muistaa, että liikenteellinen toimivuus varmistaa myöskin sen, että kriittiset henkilöt pääsevät esimerkiksi sairaaloihin töihin.

Vaikkakin tällaisissa tilanteissa liikkuminen vähenee, asutuskeskuksissa liikkuvat henkilöt, joiden on tarpeen liikkua yhteiskunnan toimivuuden kannalta ja jotka liikkuvat junalla lähiliikenteessä.

Pitkittyessä katko haittaisi tietysti myös tiettyjä teollisuuden kuljetuksia.