Myräkkä saapuu Suomeen, tuuli voimistuu iltaa kohden

Perämerelle annettu myrskyvaroitus

Kaikilla merialueilla on voimassa kovan tuulen varoitus lukuun ottamatta Perämerta, jonne on annettu myrskyvaroitus. Varoitus on voimassa niin Perämeren pohjois- kuin eteläosissa kello kolmesta iltapäivällä huomisaamuun saakka.

Virallisesti merellä myrskyää, kun tuulen nopeus on kymmenen minuutin aikana keskimäärin vähintään 21 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan myrsky aiheuttaa meriliikenteelle vaikeuksia ja vaaratilanteita.

Ilmatieteen laitos varoittaa lisäksi kovasta aallokosta Perämerellä. Merellä esiintyy iltakuudesta alkaen kovaa aallokkoa, jossa aallot ovat yli neljä metriä korkeita.

Muille merialueille Ilmatieteen laitos on antanut niin ikään iltakuudesta alkaen varoituksen kohtalaisesta aallokosta, jossa merkitsevä aallonkorkeus on yli 2,5 metriä.

