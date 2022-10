Sähköauton renkaiden vaihto vaatii tarkkuutta – pohjan akku voi vaurioitua, jos autoa nostaa väärin

Juhani Ehojoki toi lauantaina sähköautonsa renkaiden vaihtoon Turun ammatti-instituutin Peltolan koulutalolle, jossa autonasentajaopiskelijat vaihtoivat renkaita Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Hän ei uskaltanut itse vaihtaa renkaita, sillä sähköauton renkaiden vaihdossa on omat niksinsä.

– Olin jo lukenut etukäteen netistä, että akku pitää huomioida. Auton nostaminen ei mene samalla tavalla. Pohjassa on iso akku, ja akkuhan on hyvin kallis osa autoa, pohtii Ehojoki.

Hän ei aio itse jatkossakaan vaihtaa auton renkaita. Sähköauton lataaminen ja käyttö ovat sujuneet muuten hyvin.

Juhani Ehojoki on tyytyväinen sähköautoilija. Renkaiden vaihdon hän jättää suosiolla ammattilaisille. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Koko pohja on akkua

Ajoneuvokuljetustekniikan opettaja Joni Järvinen kurkistelee Juhani Ehojoen auton alle ja vahvistaa, että akkua on lähes koko auton pohjan leveydeltä ja pituudelta. Hän neuvoo samalla opiskelijoita, että miten sähköauton renkaat vaihdetaan.

– Autonmallista riippuu, mistä auto voidaan nostaa. Sähköautossa akusto on aina auton pohjassa. Kyseisessä autossa se on alimmaisena. Sieltä tekisi mieli nostaa, mutta sieltä ei saa nostaa. Tämä on hyvä esimerkikkiauto, kertoo Järvinen.

Sähköauton niksit on tärkeää kertoa opiskelijoille.

– Viiden vuoden päästä sähköautoja voi olla todella paljon enemmän. Opiskelijan on tärkeää tietää, mikä on akustoa, mikä on akun runkoa, neuvoo Järvinen.

Lopulta auto nosteaan laitteen avulla ylös, ja kaikki saavat ihmetellä sähköauton akkua.

– Hybridiautoissa akusto on niin paljon pienempi, ettei se peitä auton pohjaa. Olin koulutuksessa, joissa näitä asioita käytiin läpi kerrottiin, kertoo Järvinen.

Vili Jaakkola (oik.) ja Christian Uotila vaihtoivat renkaita Turun ammatti-insituutin hyväntekväisyystempauksessa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Normaaleissa autoissakin riittää ihmeteltävää

Autonasentajaopiskelijat Christian Uotila ja Vili Jaakkola vaihtavat autoihin talvirenkaita taajaan tahtiin. Välillä he vaihtelevat renkaiden paikkoja.

– On tärkeää laittaa renkaat oikeaan järjestykseen ja niin, että ne pyörivät oikeaan suuntaan, kertoo Uotila.

Jaakkolaa pyydetään usein vaihtamaan läheisten renkaita. Se sujuu häneltä nopeasti, mutta hän antaisi vaihtamishomman mielellään ammattilaisten tehtäväksi.

– Tässä on niin paljon muistettavaa. Renkaita on niin monenlaisia ja autot ovat erilaisia, muistuttaa Jaakkola.

Hänen eteensä tuli todella vanha auto, jossa oli todella pienet renkaat. Auto oli niin pieni, ettei meinannut mahtua nostolaitteeseenkaan.

Vili Jaakkola (vas.) ja Christian Uotila vaihtavat renkaita Turun ammatti-insituutin Peltolan koulutalolla. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Renkaat kannattaa vaihtaa nyt

Monia autoilojoita renkaiden vaihto mietityttää varsinkin etelässä, sillä sääennusteen mukaan melko lämmin sää jatkuu yhä.

Opettaja Joni Järvinen muistuttaa, että auton ja tienpinnan välissä on vain rengas. Se pitää olla kunnosssa ja nyt on oikea vaihtaa renkaat, etteivät liukkaat aamut pääse yllättämään.

Hänellä on vielä yksi turvallisuusvinkki renkaiden vaihtajille.

– Auto nostetaan ylös tunkilla. Akselipukeilla auto pidetään ylhäällä. Tämä menee usein monella sekaisin, kertoo Järvinen.

Voit keskustella aiheesta 30.10. kello 23.00 asti.