”Voisi vaikka mennä hitaamminkin”, ”Varmasti tulisi liikuttua enemmän” – näin junamatkustajat ajattelevat tunnin junasta

Tästä ratahankkeessa on kyse

Hankeyhtiö Suomi-rata oy julkisti syyskuun lopussa selvityksen Tampereen ja Helsingin välisen ratayhteyden parannuksista. Selvityksessä esiteltiin eri linjausvaihtoehtojen vaikutuksia.

Toinen vaihtoehto on pääradan lisäraiteet ja oikaisut Riihimäen ja Tampereen välille, toinen on kokonaan uusi suurnopeusrata. Molempiin sisältyy lentorata, joka on Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle rakennettava kaukoliikenteen rata.

Suurnopeusradan on arvioitu maksavan noin 5,5 miljardia euroa. Ennusteissa matkustajia olisi vuonna 2040 yli kuusi miljoonaa. 250 kilometriä tunnissa kiitävä juna kulkisi Tampere–Helsinki-välin tunnissa.

Nykyisen pääradan lisäraiteet ja oikaisut Riihimäen ja Tampereen välille maksaisi noin neljä miljardia.

Uuden suurnopeusradan ja nykyisen pääradan korjaamisen hinnassa on siis puolentoista miljardin hintaero.