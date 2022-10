Ajatushautomo: Ukrainan sodalle on selkeä aikataulu – määräävinä tekijöinä sää ja uusien sotilaiden värväys

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) (siirryt toiseen palveluun) on laatinut ennusteen, miten Ukrainan sota jatkuu talven ja kevään aikana. ISW ottaa myös kantaa siihen, kuinka todennäköistä on, että Venäjä ottaa käyttöön ydinaseet.

Sota on nyt tilanteessa, jossa Venäjä on vallannut laajoja alueita itäisestä ja eteläisestä Ukrainasta. Venäjä on viime kuukausina kuitenkin joutunut puolustuskannalle ja ne joukot, jotka se lähetti sotaan, ovat erittäin kuluneet.

Esimerkiksi etelässä Hersonin alueella venäläisjoukot joutuivat perääntymään syyskuussa Ukrainan tehtyä hyökkäyksen. Vaikka rintama on ollut lähes paikallaan viime viikot, Venäjä on valmistellut uutta perääntymistä siirtämällä kymmeniä tuhansia siviilejä Dneprjoen itärannalle.

Presidentti Vladimir Putinin määräyksellä toteutettiin syksyllä osittainen liikekannallepano, jonka myötä armeijaan värvättiin Venäjän oman ilmoituksen mukaan 300 000 miestä. Lisäksi maa pyrkii muodostamaan vapaaehtoisista koostuvia pataljoonia.

ISW arvioi, että Venäjä pyrkii tässä tilanteessa säilyttämään nykyiset asemansa Ukrainassa. Kuluneiden yksiköiden täydennykseksi on lähetetty rekrytoituja sotilaita. Heitä ei kuitenkaan ole ehditty kouluttaa, joten täydennysten tuoma sotilaallinen hyöty on heikko.

Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org

ISW pitää sodan jatkumisen kannalta olennaisena uusille venäläissotilaille annettavaa koulutusta. Valtaosa uusista taistelijoista saanee 4 - 6 kuukauden koulutuksen, joten heidät voitaisiin siirtää rintamalle keväällä.

Venäjällä uudet varusmiehet astuvat palvelukseen marraskuun alussa. Koska Venäjä on nyt julistanut valtaamansa alueet Ukrainassa osaksi Venäjää, voidaan varusmiehiäkin käyttää näillä alueilla taistelutehtävissä. Tämä varusmiesikäluokka voisi siirtyä Ukrainaan loppukeväästä, ISW arvioi. Ajatushautomon mukaan Venäjän asevoimat olisi huhti-toukokuussa saamassa huomattavan määrän kohtalaisesti koulutettua miesvoimaa.

Sotiminen onnistuu talvella, mutta ei keväällä

Ukrainan maasto on pääosin melko tasaista ja sille tyypillistä ovat laajat peltoaukeat. Kun maaperä on kuiva tai jäässä, se kantaa hyvin panssariajoneuvoja. Syyssateiden aikaan maasto muuttuu mutaiseksi, mikä vaikeuttaa moottoroitujen ajoneuvojen käyttöä, mutta ei ISW:n mukaan täysin estä sitä. Kumpikin sotiva osapuoli on kuitenkin riippuvainen tieverkosta.

Talvella Ukrainan maaperä yleensä jäätyy, jolloin liikkuminen helpottuu. Myös monet Ukrainaa halkovista lukemattomista joista jäätyvät.

Kevät on Ukrainassa sotimiselle kaikkein vaikeinta aikaa, ISW toteaa. Maa on läpeensä mutaista ja joet lumien sulamisen jälkeen vuolaita.

ISW arvioi, että Venäjän seuraava suurhyökkäys Ukrainassa ajoittunee loppukeväälle, jolloin uudet sotilaat ovat saapuneet rintamalle ja maasto kuivunut.

Putin keskittyy jäädyttämään Eurooppaa

Presidentti Putin ei ole ISW:n mukaan osoittanut minkäänlaista halua tulitaukoneuvotteluihin. Hän on sen sijaan toistanut, että Venäjän tavoite on täydellinen voitto Ukrainasta, ja kyseenalaistanut Ukrainan olemassaolo-oikeuden.

ISW uskoo, että Putin pyrkii talven aikana rajoittamaan energiavientiään EU-maihin, jotta talvi olisi EU-kansalaisille mahdollisimman vaikea. Näin Putin lyö painetta EU-johtajille, jotta nämä taipuisivat Venäjän vaatimuksiin ja lopettaisivat aseavun Ukrainalle.

Tämä ei näytä nyt todennäköiseltä, sillä EU on ollut hyvin yhtenäinen Ukrainan tukemisessa. Hallitukset ovat valmistelleet kansalaisia vaikeaa talveen. Putinin suunnitelman toimivuus nähdään kuitenkin vasta keväällä, ISW toteaa.

Putinin johtama Venäjä on maksanut sodasta erittäin kovan hinnan, kun kymmenet tuhannet miehet ovat kuolleet tai haavoittuneet rintamalla ja sadat tuhannet paenneet maasta. Putinin näkökulmasta uhraukset saattavat vielä osoittautua kannattaviksi, jos nykyinen rintama pitää ja uusien joukkojen myötä Venäjä kykenee keväällä saavuttamaan tavoitteitaan, ISW pohtii.

Putinin kannalta ei kuitenkaan ole järkevää laajentaa sotaa tai pyrkiä rauhanneuvotteluihin ottamalla käyttöön taktiset ydinaseet. ISW ei usko Putinin käyttävän sodassa ydinaseita, ellei sen sotavoima yllättäen täysin romahda.

ISW uskoo, että sota jatkuu perinteisenä sodankäyntinä ainakin pitkälle ensi vuoteen.