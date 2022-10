Janakkalan polttokenttäkalmistosta löytyneet ihmisen jäänteet kaipaavat tarkempaa tutkimista – Tutkija: ”Tämä oli kuin lottovoitto”

Aiemmin tuntemattoman polttokenttäkalmiston löytyminen on historian tutkimuksen kannalta kuin lottovoitto. Varsinkin jos kalmistoalue on säilynyt läpi vuosisatojen melko hyvässä kunnossa. Näin on käynyt Janakkalassa, missä lokakuun alkupuolella löydettiin metsänhoitotöiden yhteydessä kokonainen viikinkiaikainen miekka.

– Kyseessä on melko laaja viikinkiaikainen polttokenttäkalmisto. Se on säilynyt melko hyvin, tosin paikalla on tehty metsänhoitoon liittyviä toimenpiteitä, mutta siitä huolimatta paikalla on vielä runsaasti hautauksia, esineistöä ja palanutta ihmisen luuta, kertoo tutkija Esa Mikkola Museovirastosta.

Mikkolan mukaan koekaivausten tekeminen polttokalmistokohteisiin on hyvin palkitsevaa, koska niistä saadaan hyvin pienellä vaivalla hyvin paljon informaatiota menneistä sukupolvista, ihmisistä.

– Tämä oli kuin lottovoitto. Tässä meidän tutkimuksessa avattiin vain neljä pientä niin sanottua koekuoppaa, mutta löytömäärä oli aika merkittävä.

Löytöjen perusteella kyseessä on erittäin rikas polttokenttäkalmisto. Paikalta löytyi useita esineitä, kuten keihäänkärki, kirves ja solkia.

– Kaivauksissa saimme esiin miniatyyri keihäänkärjen, joka on hyvin kaunis ja kuulunut todennäköisesti lapselle. Samasta kohdasta löytyi erittäin kaunis pieni solki sekä pieni veitsi. Ne muodostavat todennäköisesti yhden kokonaisuuden, arvioi tutkija Esa Mikkola.

Pieni hevosenkenkäsolki löytyi koekuopasta 2. Kuva: Esa Mikkola / Museovirasto

Janakkalan löydön tekee harvinaiseksi se, että yleisen käsityksen mukaan Suomessa on aika kattava kuva siitä, missä näitä kalmistoja on.

– Kokonaisen ison polttokenttäkalmiston löytyminen vielä Kanta-Hämeestä on merkittävä asia.

Kalmistoalueen koekaivaukset paljastivat, että alue on säilynyt melko hyvin. Anne-Maria Niskanen kyselee tutkija Esa Mikkolalta tarkemmin Janakkalassa tehdystä löydöstä.

Janakkalasta löydetyt esineet odottavat jatkopuhdistusta ja luettelointia, jonka jälkeen ne menevät konservoitaviksi. Esineet liitetään osaksi Kansallismuseon kokoelmia.

– Esineiden yhteydessä oli huomattava määrä ihmisen luuta, jotka analysoidaan. Saamme sitten luututkimuksen kautta ensikäden tietoa kalmistoon haudatuista henkilöistä.

Museovirastolla ei ole enää tarvetta mennä tekemään lisäkaivauksia kalmiston alueelle. Mikkola muistuttaa, että Janakkalan polttokenttäkalmiston kaltaiset kohteet on rauhoitettu muinaismuistolailla, eikä niihin saa mennä kaivamaan tai kulkemaan metallinpaljastimen kanssa.