50 Centin kiertue alkaa tänään Seinäjoelta – lippuja sai viime hetkillä ale-hintaan, sillä yksikään Suomen-keikoista ei ole myynyt loppuun

Yhdysvaltalaisräppäri 50 Cent esiintyy tänään Seinäjoki Areenassa. Maailmantähti on Suomessa poikkeuksellisella neljän paikkakunnan kiertueella.

Seinäjoki on kiertueen ensimmäinen keikkapaikka ja samalla järjestäjälle haastavin, sillä Oulu, Kuopio ja Turku ovat yleisöpotentiaaliltaan selkeästi isompia.

Lisäksi Seinäjoen keikka järjestetään tiistaina, kun muut keikat osuvat viikonlopulle tai ainakin merkittävästi lähemmäs viikonloppua.

RH Entertainmentin promoottori Marko Riihelä sanoo, että Seinäjoella on löydetty kaikesta huolimatta ihan hyvin lippuluukulle.

– Hyvät bileet on tulossa, vaikka tiistai-ilta onkin. Kyllä marraskuisessa tiistaissa järjestäjälle haastetta on, mutta toisaalta meillä on niin iso kansainvälinen nimi, että se on myynyt sinällään ihan itsestään. Moni on ollut ihmeissään, miten näin iso nimi on saatu kiertämään Suomea, Riihelä kuvaa.

Mahdollisuus kiertueelle tuli nopeasti ja yllättäen

50 Cent esiintyi lokakuun alussa Helsingin jäähallissa. Sen yhteydessä ilmaantui yllättäen mahdollisuus pienelle kiertueelle.

– Silloin selvisi, että 50 Centiltä peruuntui tältä viikolta keikkoja ja kalenteriin ilmestyi tyhjää. Hänen taustajoukkonsa tiedustelivat sitten aika puskista, että mitä jos tehtäisiin Suomessa tällainen pieni kiertue.

– Kuka sanoisi ei, kun 50 Cent kysyy, että tehdäänkö neljä keikkaa saman viikon aikana, pakkohan siihen oli mukaan lähteä, Riihelä naurahtaa edelleen hieman epäuskoisena.

Seinäjoki Areenassa rakennettiin maanantaina 18 metrin levyistä esiintymislavaa ja muutoinkin järjestelyt ovat valtavine skriineineen poikkeuksellisia.

Areenaan mahtuisi 6 500 asiakasta. Promoottori Riihelä uskoo ennakkomyynnin perusteella, että paikalle tulee 2 000–4 000 katsojaa.

– Areenaa ei täyteen saada, mutta ihan tyytyväisiä ollaan. Ihmiset ostavat nykyään viime hetkillä lippuja, joten siksi on vaikea tarkkaa arviota yleisömäärästä heittää.

Suuria artisteja myös pienille paikkakunnille

Riihelä pitää tärkeänä, että myös pienemmille paikkakunnille saadaan isoja artisteja esiintymään.

– Jonkin aikaa siinä voi mennä, että opitaan siihen, ettei aina tarvitse mennä Helsinkiin ja Tampereelle isoille keikoille. Toivotaan, että ihmiset lähtevät liikkeelle ja tällaista uskalletaan järjestää jatkossa enemmänkin.

Maanantaina 50 Centin kiertueen keikoille sai lipun 30 euroa halvempaan hintaan. Yhden päivän kestäneen kampanjan toivottiin herättävän mattimyöhäiset ja empijät.

– Yksikään keikoista ei ole vielä loppuunmyyty, joten artistin kanssa yhteistyössä päädyimme tällaiseen ratkaisuun. Vähän olemme saaneet palautetta, että hinta on ollut aika kova ottaen huomioon yleisen taloustilanteen, joten halusimme myös tulla vastaan asiassa.

Promoottorin silmin korona-aika ja sota Ukrainassa ovat muuttaneet keikkojen järjestelemistä valtavasti.

– On tämä todella haastavaa. Menekki on todella vaihtelevaa: jotkin keikat myy, kun taas jotkin jäävät vähälle kysynnälle. Ei olla millään tavalla päästy niihin lipunmyyntimääriin, joihin aiemmin totuttiin.

Lippuja ostetaan enemmän aivan tapahtuman kynnyksellä, mikä vaikeuttaa ennustettavuutta ja lisää riskejä.

– Minkäänlaista paluuta normaaliin ei olla vielä edes nähty. Täytyy vaan toivoa, että ihmiset uskaltavat hiljalleen lähteä todella liikkeelle ja rahat riittävät tapahtumien järjestämiseen.

50 Cent eli Curtis James Jackson III on myynyt musiikkiurallaan yli 30 miljoonaa albumia sekä tehnyt tv- ja elokuvauraa tuottajana ja näyttelijänä.

