Saattohoito on koko perheen yhteinen matka – lapsen on hyvä nähdä, että surustakin selviytyy

Lapsille on tärkeää nähdä aikuisten itkevän. Toisen ihmisen kuoleman sureminen osoittaa, että poismennyt on ollut sureville tärkeä, huomauttaa noin viidensadan perheen saattohoidossa mukana ollut FT, psykoterapeutti Florence Schmitt.

Saattohoito on elämää, joka jaetaan ja koetaan yhdessä, hän toteaa.

Monissa perheissä lapset kuitenkin eristetään saattohoidosta ja surusta.

– Heitä viedään huvituksiin, eivätkä he saa olla läsnä siinä tilanteessa, jossa tärkeimmät tunteet koetaan ja jaetaan muun perheen kanssa. Sitten saattohoidon jälkeen he palaavat arkeen, eivätkä ymmärrä, miksi ihmiset itkevät ja ovat surullisia.

Schmitt ohjeistaa, että kaikkien perheenjäsenten kanssa on tärkeää puhua siitä, mitä tapahtuu ja miten se tapahtuu.

Lapsen on hyvä nähdä, että surustakin selviytyy.

– Elämään kuuluu myös vaikeita asioita, kuten kuoleman kohtaamista. Liian helposti kuvitellaan, että onnellisuus on vain mielihyvän tavoittelemista. Myös vaikeiden asioiden kohtaaminen on tärkeää, Schmitt sanoo.

Mukana kaikissa elämänvaiheissa

Vaikka kaikki tietävät elämän päättyvän jonain päivänä, on sitä vaikea ennakoida.

Saattohoito on valmistautumista kuolemaan. Se on hoitamista, rakastamista, yhdessä olemista ja elämän kunnioittamista. Lasten ottaminen mukaan kaikkeen tähän on Florence Schmittin mukaan erittäin tärkeää.

– Lapsi oppii saattohoidon aikana elämästä, itsestään, perhesuhteista, tunteista ja niiden käsittelemisestä. Kuolema on osa elämää. Lapselle on tärkeää saada olla mukana kaikissa omaisten elämänvaiheissa.

Florence Schmitt toivoo, että surun ja kuoleman käsittelyä lasten kanssa ei arkailla. Kuva: Johanna Manu / Yle

Saattohoidosta ajatellaan Schmittin mukaan liian usein, että se on kamalaa katsottavaa ja saattohoidettava kärsii.

– Se on kivulias vaihe, koska kuolema ei ole koskaan helppo. Mutta se voi olla myös levollinen ja seesteinen vaihe. Kaikkein tärkeintä on, että kenenkään ei tarvitsisi olla yksin.

Lapselle saattohoidosta voi kertoa, että se on läheisen hoitamista ja rakastamista, kunnes kuolema tulee.

– Kaikkien elämä loppuu jonain päivänä. Saattohoito on lyhyt tai pidempi matka yhdessä omaisen kanssa, Schmitt kuvailee.

Kiertoilmaisuille ei tarvetta

Kuolemasta puhumista ei tarvitse arkailla lasten kanssa. Siitä pitäisi Florence Schmittin mukaan puhua oikealla nimellä, eikä kaunistellen kiertoilmaisuilla. Hän karsastaa erityisesti tapaa sanoa jonkun nukkuneen pois.

– Lapselle ei koskaan pitäisi sanoa, että joku on nukkunut pois. Olen hoitanut monia lapsia, joilla on univaikeuksia. He eivät uskalla nukahtaa, koska he pelkäävät etteivät enää herää.

Lapset altistuvat kuoleman kohtaamiselle jo pieninä.

– Eläimet, kukkaset, kasvit ja omaiset kuolevat. Lapset ovat aika uteliaita, kiinnostuneita, jopa avoimia. Enemmän aikuisille on vaikeaa puhua ja käsitellä asioita.

Florence Schmitt kannustaa koko perhettä elämään saattohoidon eri vaiheet yhdessä. Kuolemaa ja surua ei saisi peitellä lapsilta.

Huomiota myös jälkihoitoon

Suru voi vyöryä päälle vielä saattohoidon jälkeen. Siksi Florence Schmitt muistuttaa myös jälkihoidon tarpeellisuudesta.

Surevia ihmisiä ei saisi jättää yksin.

– Lapsi voi menettää vanhempansa, leski voi uppoutua suruunsa, masentua ja eristäytyä. Heille on tärkeää tarjota tukea, apua ja läsnäoloa, jotta he kokevat, että rakkaus on kuitenkin se, jolla on viimeinen sana.

