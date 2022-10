Viiden maakuntakentän lentomotti päättyi – työn vuoksi lentävä Mari Halonen: ”Oli älyttömän kiva huomata, että lennot taas kulkevat”

Lentoliikenne viidelle vähäliikenteiselle kentälle on alkanut tauon jälkeen uudestaan. Finnair voitti valtion tukemien lentojen kilpailutuksen, ja se vastaa heinäkuun loppuun asti Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion sekä Kokkola-Pietarsaaren lennoista.

Esimerkiksi Kemi-Tornion ja Helsingin välillä lennettiin edellisen kerran elokuun alkupuolella. Tuollon toimija oli virolainen NyxAir. Lokakuun viimeisenä päivänä alkoivat Finnairin lennot. Niiden operaattori on Norra.

Maanantaiaamun kone Helsingistä Meri-Lappiin tuli täyteen lähinnä työmatkalaisista. Kuva: Pirkko Kukko-Liedes / Yle

Maanantaiaamuna ani varhain Kemi-Torniosta lähteneessä ensimmäisessä koneessa oli vielä tilaa, mutta ensimmäinen lento Helsingistä pohjoiseen olikin jo täynnä. Lennot toteutetaan kolmiolentoina, esimerkiksi maanantaiaamun kone lensi suoraan Kemi-Tornioon ja sieltä Kokkola-Pietarsaaren kautta takaisin Helsinkiin.

Markkinointipäällikkö Mari Halonen saapui heti ensimmäisellä mahdollisella lennolla Helsingistä Kemi-Tornioon. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Markkinointipäällikkö Mari Halonen matkusti Kemiin työasioissa.

– Oli älyttömän kiva huomata, että lennot taas kulkevat. Aamulähtö oli aikainen, mikä sopii tosi hyvin. Huomenillalla sitten on kyllä aika myöhään paluu ja työpäivän jälkeen saa vähän odotella, mutta parempi näin.

Kemi-Tornion ja ylipäätään pohjoisen lentoyhteydet ovat monelle yritykselle ja työmatkalaiselle tärkeitä. Jos lennot eivät saa heinäkuun lopun jälkeen jatkoa, edessä on tenkkapoo.

– Kyllä sitten tapahtumajärjestäjä olisi ihan ihmeissään: millä tuon artisteja ja millä päästään mahdollisimman nopeasti tänne, sanoo tapahtumapäällikkö Riitta Suominen.

Tapahtumapäällikkö Riitta Suominen matkustaa työssään paljon ja pitää tärkeänä, että pisimmät matkat Helsingistä pohjoiseen taittuvat lentäen. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Finnairin mukaan osa lennoista on ollut hyvin kysyttyjä, osassa taas on vielä runsaasti tilaa. Lentojen suosiota on yhtiön mukaan vielä liian aikaista arvioida.

Vähäliikenteisten kenttien lentoliikenne on siis turvattu ensi kesän loppupuolelle asti. Sopimuksessa on optio ostoliikenteen jatkumisesta maaliskuun 2024 loppuun asti, mutta rahoituspäätöksen tekee seuraava hallitus.

Kemi-Torniossa voisi olla edellytyksiä markkinaehtoiseenkin lentoliikenteeseen, ainakin sen perusteella, että vähäliikenteisten reittien valtiontukea on tarvittu vähiten juuri Kemi-Tornion lentoihin.

Tapahtumapäällikkö Riitta Suominen matkustaa työssään paljon ympäri Suomea.

– Kyllä nämä pohjoisen paikat mennään lentäen. Tämä on turvallinen ja hyvä tapa matkustaa, tykkään nopeudesta ja helppoudesta.

Työnjohtaja Jesse Miettunen on hyvillään lentojen alkamisesta uudelleen. Se merkitsee samalla töiden jatkumista Kemi-Tornion kentällä Finaviassa työskenteleville. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Kemi-Tornion lentokentällä työskentelee 14 finavialaista. Lentotauosta aiheutui jonkin verran lomautuksia, mutta suureksi osaksi henkilöstölle löytyi korvaavaa työtä muilta kentiltä tai koulutusta.

Nyt töitä tehdään kentällä kahdessa vuorossa. Varhaisimmat lennot lähtevät jo ennen viittä aamulla, myöhäisimmät laskeutuvat vasta kahden maissa aamuyöllä.

– Totta kai täällä ollaan innoissaan, että tulee vilskettä ja vilinää tänne meidän kentällemme, työnjohtaja Jesse Miettunen.

Vähäliikenteisten kenttien ostoliikenteen kilpailutus ratkesi vasta syyskuussa, joten vilskettä ja vilinää se tiesi myös lentojen operaattorille Norralle.

– Siinä oli vain reilu kuukausi aikaa laittaa asiat kuntoon, joten pientä jännitystä on ollut meilläkin ilmassa. Hyvällä yhteistyöllä tämä järjestyi näinkin nopeasti, kertoo viestintäasiantuntija Kim Kujala Norrasta.

Norran viestintäasiantuntija Kim Kujala oli mukana maanantaiaamun ensimmäisellä lennolla Helsingistä Meri-Lappiin. Kuva: Pirkko Kukko-Liedes / Yle

Valtio käyttää lentoliikenteen tukemiseen 13,7 miljoonaa euroa.

Ostoliikennesopimus määrittelee lipuille hintakaton: yhdensuuntainen lippu voi olla korkeintaan 250 euroa ja meno-paluu 350 euroa.

