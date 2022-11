Lapin lennostolla droonihavaintoja jo pitkältä ajalta – “Eivätkä ne ainakaan vähenemään päin ole”, toteaa esikuntapäällikkö

Esikuntapäällikkö Teemu Pöysti sanoo, että lennostolla on keinonsa droonien pysäyttämiseen. Lennättäjien taustoihin tai tarkoitusperiin hän ei ota kantaa.

Droonilennot ovat lisääntyneet kriittisen infrastruktuurin, kuten sähkö- ja vesivoimaloiden lähellä ja ne ovat tuttu ilmiö myös sotilaskohteiden liepeillä. Lapin lennoston esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Teemu Pöysti kertoo, että lennosto on havainnut toimintansa yhteydessä lennokkeja jo vuosien ajan.

– Meillä on havaintoja sekä päivittäisen toiminnan ohessa että harjoitusten aikana. Eivätkä ne ainakaan vähenemään päin ole.

Pöysti ei ota kantaa siihen, kuinka paljon ja millaisissa tilanteissa lennokkeja on havaittu. Hän ei myöskään arvioi, onko taustalla pyrkimys urkkia, häiritä vai jotain muuta.

– Osa on varmaan väärällä alueella ja väärin perustein toteutettua harrastetoimintaa, mutta on siellä mahdollisesti muitakin intressejä.

Pöysti kertoo, että puolustusvoimilla on omat tekniset välineensä, joilla lennokit voidaan havaita ja lentoihin puuttua. Tarkemmin hän ei keinoja avaa. Varsinaisia riskitilanteita droonit eivät ole lentämiselle Pöystin mukaan aiheuttaneet.

Myös Norjassa on viime aikoina tehty lennokkihavaintoja lentokenttien ja laivastotukikohdan lähellä.

Kansainväliset harjoitukset arkea

Lapin lennoston päätukikohta on Rovaniemen lentokentällä, jossa droonien lennättäminen on kiellettyä viiden kilometrin säteellä. Havainnoista ilmoitetaan poliisille, mutta esikuntapäällikkö Teemu Pöysti ei kommentoi kysymystä siitä, onko tekijöitä saatu edesvastuuseen.

Hänen mukaansa viranomaisyhteistyö toimii hyvin eikä lentokieltoaluetta ole esimerkiksi tarpeen kasvattaa.

– Toki se on jatkuva prosessi, että ilmailuviranomainen ja ilmavoimat miettivät, onko aluetta tarve laajentaa tai muuttaa.

Lapin lennosto on jo vuosien ajan harjoitellut lähes viikoittain Ruotsin ja Norjan ilmavoimien kanssa yhteisissä cross border -harjoituksissa. Muiden kansainvälisten harjoitusten määrä on viime aikoina kasvanut ja paraikaa on meneillään Täppä 22 -lentoharjoitus ranskalaisen lento-osaston kanssa.

Lapin lennosto harjoitteli alkukesällä Britanniasta saapuneiden neljän hävittäjän ja 70 ihmisen kanssa Rovaniemellä.

Rovaniemen lentokentän kupeessa on vastikään otettu käyttöön myös uusi, 7 miljoonalla eurolla remontoitu varalaskupaikka. Varalaskupaikkaa testattiin lokakuun alussa ilmavoimien Ruska 22 - pääsotaharjoituksessa.

Lapin lennosto saa ensimmäisenä käyttöönsä F 35 -hävittäjät vuonna 2026. Karjalan lennostoon uudet hävittäjät tulevat kaksi vuotta myöhemmin. Uudet koneet vaativat teiden, kiitoteiden ja nykyisen rakennuskannan päivittämistä sekä kokonaan uusia rakennuksia. Lähes 150 miljoonan euron urakassa varsinainen rakentaminen alkaa ensi vuonna.

