Koululaisryhmien ilmaismatkoja ei ehkä perutakaan: HSL:n säästökokouksessa edessä tiukka vääntö kolmen vaihtoehdon välillä

Helsingin seudun liikenteen HSL:n hallituksen esitys koululaisryhmien maksuttomien matkojen poistamisesta ei mene sellaisenaan läpi, uskoo HSL:n hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula (kok.).

Asiaa käsitellään huomenna tiistainaamuna HSL:n hallituksen kokouksessa. Pohjaesityksen lisäksi vaihtoehtojen listalla on Pajulan ajama kaupungeille suunnattu lippu, jonka ostamalla ryhmät saisivat matkustaa ilman rajoituksia.

Esillä on myös vihreiden vastaesitys: vastaesityksessään vihreät esittää, että maksuttomista matkoista ei luovuta ja lisätuloa vastaava summa, 1,1 miljoonaa euroa, lisätään HSL:n myyntitavoitteeseen.

Vihreiden vastaesitystä on ajamassa HSL:n hallituksen jäsen Siru Kauppinen. Hänen mukaansa Pajulan esitys on epärealistinen, sillä HSL-alueen kaupungeilla ja kunnilla ei yksinkertaisesti ole varaa lippuun. Lisäksi kuntien budjettineuvottelut ovat jo pitkällä, eikä niihin ole odotettavissa muutoksia.

– Tämä tuli yllättäen, eivätkä kunnat ole osanneet varautua. Koulun budjetit ovat niin tiukat, että kun lukutaito laskee kuin lehmän häntä, rahat pitää käyttää lukutaitoon, erityisopetukseen ja tukeen: siihen, että muksut oppivat lukemaan, Kauppinen sanoo.

Epäuskottava kikka, vastaa kokoomus

Kokoomuslainen Matias Pajula puolestaan pitää vihreiden vastaesitystä epärealistisena.

– Se on vähän epäuskottava kikka. Virkakunta jo laskenut todella kunnianhimoisen myyntitavoitteen. Olisi täyden kympin arvoinen suoritus organisaatiolta, jos se saataisiin täyteen, Pajula sanoo.

HSL odottaa esimerkiksi, että koronapandemian vaikutusten pienentyessä myynti kasvaa noin 45 miljoonalla eurolla. HSL:n hallituksen tavoitteena on 381 miljoonan euron lipputulot ensi vuonna.

Vihreiden Kauppinen myöntää, että myyntitavoite on kova, mutta ei usko koululaisryhmien ilmaismatkojen poistamisen vaikuttavan myyntiin lainkaan.

Hänen mielestään päätös poistamisesta olisi myös HSL:n strategian vastainen, sillä sen yhtenä tavoitteena on asiakasmäärän kasvattaminen, jota joukkoliikenteen käytön opettaminen koululaisille tukee.

HSL:n hallitus on lokakuussa joutunut muokkaamaan pohjaesitystä toistuvasti, ja esimerkiksi lastenvaunujen kanssa matkustavien ilmaismatkojen poistaminen ja opiskelija-alennuksen sitominen opintotukeen on esityksestä poistettu.

– Meillä on nyt jäljellä käytännössä enää tämä yksi kysymys, josta on vähän erilaisia näkemyksiä. Siinäkin on kyse siitä, miten se ratkaistaan järkevimmin. Se on osoitus siitä, että meillä on kokonaisuudessaan hyvä yhteishenki, Pajula sanoo.

Kauppinen odottaa tiistain äänestyksien olevan tiukkoja.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 1. marraskuuta kello 23:een asti.

