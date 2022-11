Alle kolmikymppiset lähtivät koronavuosina osakekaupoille – Ina Mattila aloitti sijoittamisen 14-vuotiaana ja aikoo olla 35-vuotiaana taloudellisesti riippumaton

OP-ryhmän Joona Heinola neuvoo, että sijoittaminen kannattaa aloitella, kun oma talous on kunnossa ja yllätyksiin on vähän käteispuskuria. Liikkeelle on hyvä lähteä oman kiinnostuksen ja tietämyksen mukaan pikkusummilla ja ajallisesti ja maantieteellisesti hajauttaen.

Kuva: Lari Järnefelt