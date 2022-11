Lahjusepäily ministeriössä on poikkeuksellinen, sanovat asiantuntijat – mutta se ei tarkoita, etteikö Suomessa olisi korruptiota

Suomessa on korruptiota, vaikka monet mittarit eivät sitä tunnistakaan. Kyse on kuitenkin yleensä rakenteellisesta korruptiosta, ei varsinaisista rikoksista.

Viime viikolla kerrottiin, että työ- ja elinkeinoministeriön korkea-arvoinen virkahenkilö on epäiltynä törkeän lahjuksen vastaanottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Heti tuoreeltaan epäillyn esihenkilö sekä työministeri kommentoivat epäilyä yllättäväksi, ja samaa sanaa käytti Ylen haastattelema rikosoikeuden professori.

Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläisen mukaan rikosepäilystä tehdään ministeriön sisäinen selvitys poliisitutkinnan lisäksi. Toimittaja on Jarmo Nuotio.

Yllättävänä tapausta pitävät myös suomalaista korruptioon perehtyneet asiantuntijat, Vaasan yliopiston emeritusprofessori Ari Salminen ja toimittaja, tietokirjailija Salla Nazarenko. Kysyimme heiltä, miten epäily korkea-arvoisen virkahenkilön lahjonnasta sopii käsitykseen Suomesta yhtenä maailman vähiten korruptoituneista maista.

Onko ministeriön virkahenkilöön kohdistuva epäily poikkeuksellinen?

Sekä Ari Salminen että Salla Nazarenko pitävät tapausta poikkeuksellisena, vaikka korostavatkin, että kyse on vasta epäilystä.

Tapauksesta tekee poikkeuksellisen muun muassa se, että epäilty on hyvin korkeassa asemassa oleva virkahenkilö. Korkeassa asemassa olevilla on paljon ”liikkumavaraa” – eli laajat toimivaltuudet omassa asiantuntijatyössään.

– Koko poliittis-hallinnollinen järjestelmämme perustuu luottamukseen ja hyvään hallintoon. Siksi jokainen suuren luokan korruptiotapaus tai epäilys on ehdottomasti liikaa ja saattaa nakertaa yleistä luottamusta hallintoon, sanoo Salminen.

Nazarenko sanoo, että Suomi on ”luottamusyhteiskunta”, jonka vahvuus on siinä, että luotamme instituutioihin ja toisiimme ja meillä on vahva käsitys virkahenkilöetiikasta. Nyt epäilty tapaus liittyy vielä hyvin haavoittuvan ihmisryhmän mahdolliseen hyväksikäyttöön.

Mitä lahjontaepäilystä tiedetään? Avaa Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen vangittiin sunnuntaina epäiltynä törkeän lahjuksen vastaanottamisesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Hän on kiistänyt syyllisyytensä, kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) .

vangittiin sunnuntaina epäiltynä törkeän lahjuksen vastaanottamisesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Hän on kiistänyt syyllisyytensä, kertoo Helsingin Sanomat . Soraisen rikosepäily liittyy tutkintaan, jossa thaimaalaisten marjanpoimijoiden epäillään joutuneen ihmiskaupan uhreiksi. Samassa jutussa on vangittu myös lappilaisen marjayrityksen johtaja ja marjayrityksille poimijoita rekrytoinut yrittäjä.

Rikosepäilyssä on kyse siitä, että lahjuksilla olisi saatu helpotusta viranomaisprosesseissa, jotka liittyvät marjanpoimintayritysten toimintaan.

Sorainen on ollut keskeisessä roolissa myös viime vuonna voimaan tulleen ns. marjalain valmistelussa. Lain tarkoitus on nimenomaan suojata poimijoita.

Kumpikaan ei muista, että ministeriöihin liittyviä lahjusepäilyjä olisi tullut viime vuosikymmeninä julkisuuteen. Korkeassa asemaan oleva viranhaltija kuitenkin tuomittiin korruptiosta, kun Vantaan entinen kaupunginjohtaja Jukka Peltomäki sai sakkoja lahjusrikkomuksesta muutama vuosi sitten.

Edesmennyt ministeri Kauko Juhantalo taas sai tuomion lahjuksen vaatimisesta 1990-luvulla.

Onko Suomessa korruptiota?

Esimerkiksi Transparency International -järjestön raportin mukaan Suomi kuuluu niihin maihin, joissa on kaikista vähiten korruptiota. Se ei kuitenkaan kerro koko totuutta, ajattelevat sekä Nazarenko että Salminen.

Kuva: Sampo Saikkonen / Yle

On totta, että Suomessa on vain vähän suuren luokan korruptiotapauksia, joissa on kyse selvistä rikoksista.

Sen sijaan Suomessakin on epäeettistä toimintaa, joka rikkoo hyvä hallintotapaa ja jossa on korruptiivisiä piirteitä. Kyse on usein hyvä veli -verkostoista.

Ne voivat näyttäytyä esimerkiksi siinä, että päätöksentekijät suosivat sisäpiiriläisiä tai heillä on epätervettä riippuvuutta muista toimijoista erilaisten kytkösten kautta. Kyse voi olla myös sukulaisten tai tuttujen suosimisesta. Tällöin puhutaan rakenteellisesta korruptiosta.

Nazarenko sanoo, että esimerkiksi julkisessa hankinnassa voidaan tehdä hankintoja tarkoituksella juuri alle hankintalain asettaman hintarajan siten, että kilpailutusta ei tarvitse järjestää, jotta tutulta firmalta voidaan suoraan pyytää tarjousta.

– Ihminen ei usein itsekään ymmärrä, että on toimimassa korruptiivisesti.

Miten korkean tason lahjusepäily vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan?

Sekä Salminen että Nazarenko muistuttavat, että ministeriön virkamieheen kohdistuvasta epäilystä tiedetään vasta hyvin rajallisesti.

Heidän mukaansa epäily nostaa suomalaisen korruption puheenaiheeksi ainakin hetkeksi, ja samalla on hyvä miettiä, kuinka hyvin korruptio Suomessa tunnistetaan ja mitkä olisivat tehokkaimmat mekanismit sen torjumiseen ja hyvän hallintotavan edistämiseen

Salminen sanoo, että julkisuuteen tulevat ison luokan korruptiotapaukset nakertavat luottamukseen perustuvan järjestelmän uskottavuutta. Jos sellaisia on esillä paljon, herää kysymys, onko korruptio luultua suurempi ongelma.

Kuitenkaan yksittäiset tapaukset tuskin heiluttavat merkittävästi demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion perustaa. Samoilla linjoilla on Nazarenko.

– Tapauksena tämä ei kerro mitään siitä, että suomalainen yhteiskunta olisi jotenkin mädäntynyt.

Lisää: Helsingin käräjäoikeus vangitsi ministeriön hallitusneuvoksen – poliisin on annettava lisäselvitystä viikon kuluessa