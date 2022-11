Pirkanmaan kokoomus esti Ilkka Sasin eduskuntavaaliehdokkuuden – Sasi miettii tutkintapyynnön tekemistä poliisille

Kokoomuksella on paikallisesti käynnissä erikoinen soppa liittyen puolueen eduskuntavaaliehdokkaisiin.

Pirkanmaan kokoomuksella on menossa erikoinen tilanne, joka liittyy Tampereen kaupunginvaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan Ilkka Sasin ehdokkuuteen eduskuntavaaleissa.

Sasi on harkinnut ehdokkaaksi ryhtymistä, mutta maanantai-iltana kokoontunut kokoomuksen työvaliokunta ei esitä Sasia kansanedustajaehdokkaaksi. Työvaliokunta oli päätöksessään yksimielinen.

Ilkka Sasi lähetti maanantai-iltana julkisuuteen tiedotteen, jossa hän kertoi piirijohdon nuhdelleen häntä bileväitteistä.

Sasin mukaansa piirijohdon nuhtelut liittyvät väitteisiin, jonka mukaan hän olisi junaillut kokoomusnaisia tamperelaisen baarin vip-tiloihin.

Toiseksi piirijohto on keskustellut änkeämisväitteestä, jonka mukaan Tampereen Ukraina-talon väki olisi ahdistunut Ilkka Sasin läsnäolosta Ukraina-talolla. Sasin mukaan hänet on toivotettu tervetulleeksi Ukraina-talolle.

Sasin mukaan häntä on lisäksi syytetty vuoden 2012 kuntavaaleihin liittyen, että luottamuspaikat olisi jaettu epäasiallisesti. Tämäkin on hänen mukaansa vain epämääräinen huhu.

Piirin puheenjohtaja pitää ehdokkuutta epätodennäköisenä

Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Aleksi Jäntti sanoo, että Sasi on saanut aiemmin piirin työvaliokunnalta kirjalliset perustelut sille, miksi häntä ei esitetä ehdokkaaksi.

– Nämä ovat herkkiä asioita. Me ollaan tehty arvio, mitä ja ketä uskomme ja sen mukaan päätökset on tehty, Jäntti sanoo.

Jäntti ei kerro, ketkä tai mitkä tahot ovat olleet Pirkanmaan kokoomuksen johtoon yhteydessä.

Hän pitää äärettömän epätodennäköisenä, että Sasi olisi ehdokkaana tulevissa eduskuntavaaleissa.

– Meillä on 15 ehdokasta nimettynä, joista ainoastaan neljä on naisia. Me tarvitsemme ensisijaisesti naisia ehdokkaiksi.

Ilkka Sasi haluaa selvittää tilanteen

Asian julkisuuteen tuonut kokoomuspoliitikko Ilkka Sasi toteaa, että olennaista olisi nyt, että asia selvitettäisiin. Hän haluaa tietää, mistä esitetyissä huhuissa on kysymys.

– Toivottavasti tässä eivät ole poliittiset motiivit taustalla. Jos jossakin on joku asianomistaja huhuille, niin mielelläni hänen kanssaan selvittäisin asiat.

Sasi miettii edelleen virallisen tutkintapynnön jättämistä poliisille liittyen Pirkanmaan piirijohdon koostamiin väitteisiin. Hän pitää sitä kuitenkin todella järeänä toimenpiteenä.

Sasi kertoo saaneensa tiedon nyt esillä olevasta bile-kohusta piirijohdolta syyskuussa ja Ukraina-taloon liittyvästä asiasta hieman tämän jälkeen.

Piirin puheenjohtaja Aleksi Jäntti toteaa, että hän ei ole huolissaan mahdollisesta poliisitutkinnasta.

– Minulla ja työvaliokunnalla ei ole omassa toiminnassa mitään salattavaa. Olemme toimineet puolueen eettisten ohjeiden mukaan, Jäntti toteaa.

Puoluejohto ollut tietoinen Pirkanmaan tilanteesta

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko kertoo, että puolueen johdolla on tiedossa paikallisesti käydyt keskustelut Ilkka Sasin ehdokkuudesta. Puoluesihteeriltä ei tule kuitenkaan ohjeita vaan ehdokasasettelut on paikallisia kysymyksiä.

– Ehdokasasettelu on aina vaikea ja vaativa tehtävä, hän toteaa. Sen enempää hän ei halua ottaa asiaan kantaa.

Kokko muistuttaa, että päätösvalta ehdokkaista on piireillä, ja piirit käyttävät ehdokaslistojen kokoamisessa omaa harkintaansa. Lopullisen päätöksen ehdokaslistoista tekee kunkin piirin piirikokous.

