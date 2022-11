Nyt se varmistui: HSL lopettaa kouluryhmien maksuttomat matkat vuodesta 2024 alkaen

HSL:n hallitus on päättänyt yksimielisesti lakkauttaa kouluryhmien maksuttomat matkat vuoden 2024 alusta.

Rahoitusvastuu siirtyy tällöin kunnille.

Hallituksen tahtotila on tarjota omistajakunnille mahdollisuutta ostaa könttänä matkustusoikeus kaikille kouluryhmille tviittaa HSL:n hallituksen jäsen Sakari Rokkanen.

Asiasta päätettiin tiistainaamuna HSL:n hallituksen kokouksessa.

HSL nostaa myös useiden lippujen hintoja ensi vuonna. Esimerkiksi 30 vuorokauden kausilippu nousee AB- ja BC-alueilla kahdeksan prosenttia eli 65,30 eurosta 70,60 euroon. Kertalippu nousee 11 prosenttia eli 2,80 eurosta 3,10 euroon. Lisäksi opiskelijoiden ja 70 vuotta täyttäneiden alennusprosentti alenee ensi vuonna 45 prosentista 40:een.

Toisaalta esimerkiksi ABCD:n 30 vuorokauden kausilippu laskee 23 prosenttia eli 142,70 eurosta 109,70 euroon ja kertalippu 21 prosenttia 5,70 eurosta 4,50 euroon.

HSL:n hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula (kok.) kertoo, että kokonaisuudesta päästiin yhdenmielisyyteen yhtä ääntä lukuunottamatta.

– Se, että pääsimme yksimelisyyteen kuvaa sitä, että meillä on jaettu tilannekuva siitä, kuinka vaikea tilanne on. Se ei ole osoitus siitä, että tämä olisi helppo päätös. Hyviä ratkaisuja on todella vähän tarjolla. Ei kukaan mielellään lippuhintoja korottaisi näin paljon, kuin mitä jouduimme tekemään, hän sanoo.

HSL:n hallituksen puheenjohtaja toivoo, että matkat järjestyvät tulevaisuudessakin

Puheenjohtaja Matias Pajula kertoo, että koululaisryhmien matkojen kohtalosta keskusteltiin hyvässä hengessä. Ensi vuonna matkoihin ei siis tule muutoksia, mutta vuodesta 2024 alkaen kustannukset siirtyvät kunnille.

– Vuoden väliaika otettiin siksi, että voimme etsiä kokonaisuudet, jonka myötä matkoille saadaan jatkoa mutta niin, että kustannukset ovat selkeästi kaupungin päässä, Pajula sanoo.

Hän uskoo, että raha löydetään ensi vuonna kuntien budjetista koululaisten matkoihin.

– Se on kuntien sisäistä priorisointia, että halutaanko tähän kohdentaa rahaa. Uskon, että kunnissa on halua panostaa, hän toteaa.

Kysymys koululaisten maksuttomien matkojen poistamisesta oli kuumentanut tunteita jo etukäteen, ja muun muassa Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.) kertoi viime viikolla pitävänsä HSL:n esitystä koululaisryhmien maksuttomien matkojen poistamisesta virheenä, joka uhkaa kumota vuosien työn koululaisten sosiaalisen liikkuvuuden puolesta.

Myös esimerkiksi Helsingin Kaupunginteatteri vetosi, että koululaiset pääsisivät jatkossakin matkustamaan kulttuuritapahtumiin maksutta.

