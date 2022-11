Venäläispankin jättänyt Esko Aho siirtyi edistämään Kiinan-kauppaa – liian suuri riippuvuus on Ahon mukaan riski

China Office on suuryritysten omistama yhtiö, joka pyrkii parantamaan liiketoimintamahdollisuuksia Kiinaan. Yritykset seuraavat nyt tarkasti, mitä Kiinassa tapahtuu.

Suomalaiset suuryritykset ovat perustaneet ajatuspajatyyppisen yhtiön parantamaan liiketoimintamahdollisuuksiaan Kiinaan. Teollisuuden Kiina-toimiston, China Office of Finnish Industries -yhtiön osakkaina ovat esimerkiksi Nokia, Kone, suuria metsäteollisuusyrityksiä, Osuuspankki-ryhmä sekä kauppakonserni Kesko.

China Officea johtaa hallituksen puheenjohtajana entinen keskustalainen pääministeri, nykyisin konsultti- ja neuvonantajatehtävissä toimiva Esko Aho. Hän on mukana vanhempana neuvonantajana myös vastaavassa Venäjään keskittyneessä East Office -yhtiössä.

Maailmankaupassa on alkanut uusi vaihe, jossa etenkin suurten maiden omilla eduilla on merkitystä.

– Yritysten toimintaympäristö on mutkikkaampi ja hankalampi kuin aikaisemmin. Tilanteeseen vaikuttaa myös Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen jännite, joka heijastuu Eurooppaan ja Suomeenkin, Esko Aho kuvailee.

China Officen tarkoitus on kerätä tietoa, rakentaa ymmärrystä ja jakaa kokemuksia yritysten kesken, jotta yritykset ymmärtäisivät, miten Kiinan kanssa on syytä toimia.

Ahon mukaan aiemman kaltainen riippuvuus on liian suuri riski

Muutoksia Euroopan Kiina-suhteissa on mahdotonta ennustaa.

Eurooppalaisten yritysten kauppasuhteet Kiinaan sekä Kiinan yritysostot Euroopassa olivat pitkään kuin vertauskuvan virtahepo olohuoneessa: riippuvuus Kiinasta oli suurta, mutta sitä ei ruodittu julkisuudessa ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja energiakriisi syntyi.

Kiinaa on sanottu maailman tehtaaksi. Nyt esimerkiksi yritysten alihankintaketjut ovat muuttumassa.

– Sellainen riippuvuus, johon ajauduttiin aiemmin, on osoittautunut liian suureksi riskiksi. Alihankintaketjujen täytyy olla monipuolisempia. Se tulee vaikuttamaan siihen, miten suomalaiset yritykset Kiinassa toimivat, Esko Aho sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Kiina-asiantuntija, kansainvälisen kaupan ja kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori komppaa.

– Kovin moni yritys ei pyri siirtämään toimintojaan pois Kiinasta, mutta sen sijaan varmastikin mietitään Kiinan riskejä. Yritetään hajauttaa tuotantoa, jakelua ja yhteistyötä myös muihin maihin.

– Yritykset näkevät, että niin taloudellisista kuin poliittisistakin syistä Kiinan markkinaan liittyy riskejä, jotka pitää ottaa huomioon liiketoiminnassa, Vuori sanoo.

Kiinassa valtion ote tiukkenee taloudesta

Timo Vuori uskoo, että poliittinen ohjaus ja valtion ohjaus Kiinan markkinoilla lisääntyy kommunistisen puolueen puoluekokouksen jäljiltä. Kiinan johtaja, pääsihteeri Xi Jinping on viime vuosina tiukentanut puolueen otetta yksityisistä yrityksistä.

China Office on EK:n kumppani Kiina-tietämyksen parantajana.

Timo Vuoren mukaan Kiina on itselleen tärkeillä aloilla suosinut kiinalaisia yrityksiä lainsäädännöllä ja standardeilla. Samalla joidenkin suomalaisten yritysten bisnesmahdollisuudet ovat kuihtuneet. Tällaisia Kiinalle tärkeitä aloja ovat esimerkiksi televiestintä, terveysteknologia sekä energia ja elintarvikkeet.

Esimerkiksi hammaslääketieteen laitevalmistajan, helsinkiläisen Planmecan toimintaa Kiinassa on hankaloittanut paikallinen rekisteröinti- ja lupajärjestelmä sekä julkisissa hankinnoissa velvoite suosia paikallisia tuotteita.

Kiina haluaa olla maailman johtava talousmahti vuoteen 2049 mennessä. Silloin kansantasavalta täyttää sata vuotta.

Esko Aholla ei ole yhtä yksittäistä neuvoa suomalaisyrityksille. Kiina on syytä tuntea ja tiedoista on osattava tehdä oikeat johtopäätökset. On kyettävä ennakoimaan ja sopeutumaan.

– Kiina on iso talous. Kaikella mitä siellä tapahtuu on välitön ja iso vaikutus suomalaisten hyvinvointiin.

Elinkeinoelämän keskusliiton Kiina-asiantuntija, kansainvälisen kaupan ja kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori arvioi Ylen pyynnöstä nykyisten Kiina-suhteiden pahimman uhkakuvan ja parhaan vastauksen uhkakuvaan. Käynnistä video kolmiokuvakkeesta.

Aho: Kaivoksia ei voi torjua, jos haluaa vähentää riippuvuutta

Tietokoneista ja kännyköistä suuri osa valmistetaan Kiinassa. Teollisuuden prosesseihin käytettävistä maametalleista Kiina tuottaa valtaosan. Koronatestejä ja antibioottien ainesosia tulee Kiinasta. Aurinkopaneeleja tuodaan Kiinasta. Sähköautoihin ja tuulivoimaloihin tarvitaan osia tai raaka-aineita Kiinasta.

Esimerkiksi pääministeri Sanna Marin (sd.) on ollut huolissaan Suomen Kiina-riippuvuudesta.

Jos riippuvuutta esimerkiksi kiinalaisista raaka-aineista halutaan vähentää, pitää tuottaa itse enemmän.

– Se tarkoittaa kyllä suomeksi myös sitä, että esimerkiksi kaivostoiminta Suomessa ei voi olla samalla tavalla torjuttua kuin aiemmin, jos mielimme, että pystymme itse tuottamaan enemmän ja olemaan vähemmän riippuvaisia muusta maailmasta, Aho muistuttaa.

Pahin uhkakuva yrityksille olisi kaupparajoitukset Kiinaan

EK:n Timo Vuori arvioi Ylen pyynnöstä nykyisten Kiina-suhteiden pahimman uhkakuvan ja miten uhkakuvaan vastattaisiin.

Pahin uhkakuva olisi, jos Kiina lähtisi tukemaan Venäjää, joka käy sotaa Ukrainassa. Silloin Yhdysvallat ja Euroopan unioni ottaisivat käyttöön tiukat kaupparajoitukset.

Yritykset ja yksittäiset valtiot joutuisivat nopeasti luopumaan Kiinan kanssa käytävästä kaupasta. Silloin pitäisi miettiä, missä yritykset ja valtiot ovat haavoittuvaisia: mitä raaka-aineita ei saada, ja miten se vaikuttaa.

Paras keino tilanteen ratkaisemiseksi olisi Vuoren mukaan yrittää jatkaa keskustelua Kiinan kanssa.

Kiina pitäisi saada ymmärtämään, että senkin etu on pyrkiä lopettamaan Ukrainan sota nopeasti. Eurooppaan pitäisi saada rauha ja sitten pitäisi rakentaa kauppaa ja taloutta yhdessä Kiinan, Yhdysvaltojen ja Euroopan kanssa.

– Ilmastopuolella [päästöjen vähentämisessä] me emme pääse eteenpäin, jos ei ole kiinalaista teknologiaa käytettävissä. Kiina tarvitsee myös meiltä ilmastoteknologiaa ja digitalisaatioon liittyvää osaamista.

– Me tarvitsemme kaikkia tässä globaalissa maailmassa, Timo Vuori tiivistää.

Esko Ahon kiinnostus vaihtui totalitaarisesta valtiosta toiseen

China Office perustettiin kesällä. Syksyllä toiminta on pääsemässä vauhtiin. Kiina-toimiston hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat jo ehtineet tavata esimerkiksi Kiinan suurlähettilään Suomessa.

Pekingiin on tarkoitus saada edustaja auttamaan yhteydenpidossa Kiinan viranomaisiin ja hallintoon.

Esko Aho on China Officen hallituksen puheenjohtaja ja keulakuva. Hallituksen varapuheenjohtajana toimii Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Yhtiön toimitusjohtaja on Suomen entinen suurlähettiläs Pekingistä, Jarno Syrjälä. Vanhempana neuvonantajana työskentelee Kiinaan perehtynyt tutkija ja tietokirjailija Linda Jakobson.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime helmikuussa, Esko Aho jätti paikkansa venäläisen Sberbankin hallituksessa samana aamupäivänä.

Mutta miksi juuri Esko Aho on kehittämässä suomalaisyritysten suhteita totalitaarisiin valtioihin?

– Olen tässä, samoin kuin East Officen puolellakin, tekemässä töitä suomalaisen elinkeinoelämän palveluksessa. Elinkeinoelämällä on erittäin iso merkitys suomalaisten hyvinvoinnin kannalta. Jos tällaisiin tehtäviin pyydetään, niin miksi niihin ei lähtisi? Palvelen siis Suomea, suomalaisia yrityksiä ja suomalaisten hyvinvointia.

Esko Aho ei itse halua arvioida uskottavuuttaan China Officen johdossa Venäjän hyökkäyssotaan päättyneen Sberbankin hallituksen jäsenyyden jälkeen. Venäjän valtio omistaa Sberbankista puolet. Pankilla on myös omistajina läntisiä sijoittajia.

– Sberbankissa edustin länsimaisia osakkeenomistajia eli läntisiä intressejä.

Saksassa arvostelua yritysmyynneistä Kiinaan

Saksassa yhä tiiviimmät kauppasuhteet Kiinaan ja riippuvuus Kiinasta ovat herättäneet arvostelua.

Saksan hallitus hyväksyi yhden Hampurin sataman konttiterminaalin vähemmistöosuuden myynnin kiinalaiselle valtionyhtiölle Coscolle. Saksan turvallisuusviranomaiset, ulkoministeriö ja puolustusministeriö vastustivat liittokansleri Olaf Scholzin kannattamaa terminaalikauppaa.

Lisäksi Saksan hallitus aikoo hyväksyä elektroniikkaa autoteollisuuteen valmistavan Elmos-yhtiön sirutehtaan myymisen Kiinaan.

Saksassa keskustellaankin, onko Venäjän energiariippuvuuden haaksirikon jälkeen järkevää lisätä riippuvuutta Kiinasta. Yksi yrityskauppa ei ratkaise suuntaan tai toiseen, mutta jos kokonaiskuva alkaa näyttää Kiinan aseman merkittävältä kasvulta, tilanne herättää kysymyksiä riskeistä ja riippuvuudesta.

Myös Suomessa suojelupoliisi on varoittanut Kiina-yhteistyöhön liittyvistä riskeistä. Esimerkiksi huipputeknologian tutkimuksen tulosten joutuminen vääriin käsiin olisi haitallista Suomen eduille.