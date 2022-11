Nokian Renkaat perustaa uuden rengastehtaan Romaniaan

Nokian Renkaiden hallitus on päättänyt investoida uuteen henkilöautorengastehtaaseen Romaniassa. Yhtiö arvioi uuden tehtaan kokonaisinvestoinnin olevan noin 650 miljoonaa euroa. Tehtaan yhteyteen rakennetaan jakelukeskus renkaiden varastointia ja jakelua varten.

Yhtiö tiedotti asiasta tänään tiistaina.

Uuden tehtaan vuotuinen kapasiteetti on kuusi miljoonaa rengasta, ja sitä on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa.

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa ensi vuoden alussa. Ensimmäiset renkaat arvioidaan valmistettavan loppuvuodesta 2024. Kaupallisen rengastuotannon yhtiö odottaa alkavan alkuvuodesta 2025.

Tehdas sijoittuu Oradeaan, joka sijaitsee Romanian luoteisosassa lähellä Unkarin rajaa.

– Tämä investointi on merkittävä strateginen päätös. Alamme nyt rakentaa Nokian Renkaiden liiketoimintaa uudelta pohjalta ilman Venäjää. Uusi tuotantolaitos Euroopassa on tässä avainasemassa. Se tuo meille tarvittavaa lisäkapasiteettia ja on tärkeä tasapainoisen tuotantoverkoston kannalta, sanoo Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio tiedotteessa.

Yhtiö arvioi Romanian tehtaan työllistävän noin 500 henkilöä. Tuotanto keskittyy pääosin Keski-Euroopan markkinoille suunnattujen isompien henkilöautorenkaiden ja SUV-renkaiden valmistukseen.

Lisää: Nokian Renkaat panostaa nyt lähelle – osti lisää teollisuuskiinteistöä pääkonttorin ja tehtaan kupeesta

Paikka valikoitui keskeisen sijainnin vuoksi

Keski-Eurooppa on Nokia Renkaille tärkeä markkina-alue. Uusi tehdas sijoittuu lähellä yhtiön asiakkaita.

– Tarkastelimme yli 40 eri vaihtoehtoa tehtaan sijaintipaikaksi, minkä jälkeen sijainniksi valikoitui Oradea. Päätökseen vaikuttivat useat tekijät, kuten ammattitaitoisen työvoiman saatavuus, logistiset edut sekä vakaa toimintaympäristö, sanoo Nokian Renkaiden tuotannosta, toimitusketjusta ja hankinnoista vastaava johtaja Adrian Kaczmarczyk.

Tehtaasta on tarkoitus rakentaa alan ensimmäinen hiilidioksidipäästötön tehdas.

Nokian Renkaiden hallitus päätti kesäkuussa 2022 aloittaa yhtiön vetäytymisen Venäjältä. Lokakuussa Nokian Renkaat allekirjoitti sopimuksen Venäjän toimintojen myynnistä.

