12 vuotta vanhasta Opelista voi saada nyt lähes tonnin enemmän kuin viime vuonna – katso, ajatko halutulla vanhalla autolla

Tomi Saarikko oli perustamassa Kiesi-autokauppaa muutama vuosi sitten parikymppisenä. Saarikolle autot ovat intohimo. Viime vuonna 639 000 käytettyä autoa vaihtoi Suomessa omistajaa. Suomessa auton keski-ikä on reilut 12 vuotta ja keskihinta 6 800 euroa.

Käytetystä autosta voi nyt saada viime vuotta paremman hinnan. Jopa yli kymmenen vuotta vanhojen autojen hinnat ovat nousseet reilusti.

Käytettyjen autojen myyntisivusto Nettiauton mukaan käytettyjen autojen mediaanihinnat ovat nousseet tänä vuonna yli 10 prosenttia.

Espoolaisen Kiesi-autokaupan autokauppias Tomi Saarikko, 23, osaa kertoa muutaman syyn, miksi moni autoaan myyvä on saanut käytetystä autostaan jopa paremman hinnan kuin mitä on siitä maksanut.

Komponenttipula sekä halu vaihtaa vähäpäästöisempään on nostanut käytettyjen autojen hintoja, Saarikko sanoo. Samalla hintaa nostaa käytettyjen autojen kysyntä: moni haluaa nyt vaihtaa halvempaan autoon.

Katso tästä, kuinka paljon hinnat ovat nousseet esimerkkiautoissa.

Listalla näkyy Nettiautossa myydyimpien joukossa olevia bensa- tai dieselmalleja, joilla on ikää viisi vuotta tai enemmän ja joissa hinta on noussut. Hinta ja vuosimalli ovat mediaaneja.

Koronaepidemian aikana alkanut komponenttipula on johtanut siihen, että Suomeen tulee tällä hetkellä poikkeuksellisen vähän uusia autoja. Kun uusia autoja ei saada myyntiin, käytettyjen autojen kysyntä on kasvanut. Tämä on nostanut myös käytettyjen autojen hintoja.

Saarikko sanoo, että autokaupassa näkyy nyt myös ihmisten tarve varautua tulevaan: kuluja halutaan leikata ja siksi vaihtaa auto halvempaan.

– Osa vaihtaa edullisempaan autoon ja varautuu talven kustannuksiin. Auto on vaihdettu halvempaan tai myyty kakkosauto pois, Saarikko sanoo.

Muutaman tonnin käyttöautoista on myös ollut vähän tarjontaa.

Myyjät ovat saaneet käytetyistä autoista hyviä hintoja, sanoo Nettiauton liiketoimintapäällikkö Erno Kalalahti.

– Vanha, paljon ajettu perusauto voi olla 10 prosenttia kalliimpi kuin viime vuonna.

Käytettyjen autojen hinnat ovat nousseet muutaman vuoden ajan, mutta nyt hintojen nousu on Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tasaantunut, sanoo Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

Tomi Saarikko kertoo kolme syytä, miksi käytettyjen autojen hinnat ovat nousseet.

Koronaepidemian aikana käytettyjä autoja ostettiin Suomessa paljon. Vaikka käytettyjä autoja myydään edelleen, tämä vuosi on kuitenkin ollut automarkkinoilla hiljaisempi, sanoo Nettiauton Erno Kalalahti.

Nettiautossa autoja on myyty tänä vuonna lähes 12 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna tähän aikaan. Kauppa käy kuitenkin hyvin, jos vertaa vuosiin ennen pandemiaa, sanoo AKL:n Pekka Rissa.

AKL:n Pekka Rissa sanoo, että alkusyksystä, kun Suomessa ryhdyttiin keskustelemaan sähkön riittävyydestä, se näkyi myös autokaupoissa. Diesel-autojen kysyntä kasvoi ja sähköautojen myynti hiipui hetkeksi. Kuluttajien epävarmuus näkyy kysynnän heilahteluissa rajustikin, sanoo Rissa.

Nettiautossa sähkö- ja hybridiautojen myynti on ollut suuressa kasvussa tänä vuonna.

Vähäpäästöisten, käytettyjen autojen suosion on havainnut myös Tomi Saarikko. Niiden myyntiin tuli huomattava piikki esimerkiksi silloin, kun polttoaineiden hinnat nousivat aiemmin tänä vuonna, Saarikko sanoo.

