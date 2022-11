Käsidesi tuli kauppoihin jäädäkseen, vaikka yhä harvempi asiakas sitä käyttää – ”Kai ihminen vain laiskistuu”

Seinäjoen Minimanissa käsidesiä on tarjolla. Osa asiakkaista sitä käyttää, osa ei.

Käsidesin käyttö on paikoin jopa puolittunut. THL:n asiantuntija uskoo, että kyseessä on luonnollinen ilmiö: toimintatavat normalisoituvat ajan kuluessa.

Kaupoissa on huomattu viime aikoina, että asiakkaat eivät käytä enää käsihuuhteita entiseen malliin.

Käsidesin käyttö on jopa puolittunut osassa kaupoista. Näin kerrotaan esimerkiksi Halpahallista.

Seinäjokelainen Tino Wiik kertoo kauppakäynnillään, että kädet tulee desinfioitua nykyään harvemmin.

– Jotenkin tuntuu, että kun tuo korona on sinänsä loppunut, niin varmaan sen takia ei tule oikeastaan käytettyä. Siitä ei puhuta enää eikä painostetakaan käyttämään, viittaa Wiik käsihuuhteisiin.

Samalla linjalla on ostoksilla oleva ylistarolainen Raija Luikku. Koronan jyllätessä käsiä tuli desinfioitua aktiivisemmin.

– Olen vähän sen koulukunnan ihminen muutenkin, että vähän saa pöpöjä tullakin. Ettei kauhean steriiliä saisi ollakaan, sitten voi sairastaa vaan enemmän.

Salme Sinkkilän mukaan käsihuuhteita on hyvin tarjolla kaupoissa, ainakin hänen kotipitäjässään Kortesjärvellä Etelä-Pohjanmaalla. Kuva: Mirva Ekman / Yle

Kortesjärveläinen Salme Sinkkilä puolestaan kertoo desinfioivansa kädet aina, ja lisää naurahtaen pelkäävänsä koronaa.

– En ole vielä sairastanut sitä. Kyllä pitäisi vielä ihmisten pestä käsiä, hän miettii.

Lisää: THL: Koronavirustartuntojen määrä on kasvussa, mutta sairaalaan joutuu aiempaa harvempi

Pisteitä saman verran tarjolla kuin aiemmin

Myös Seinäjoen Minimanissa käsihuuhteiden käytön vähenemiseen on kiinnitetty huomiota.

Käyttö on vähentynyt noin kolmanneksella, kertoo johtaja Taina Kinnari.

– Kai ihminen vain laiskistuu, kun on samaa asiaa tapetilla pitkään. On vain inhimillistä sitten, että se rupeaa näkymään näin, hän miettii.

Kinnarin mukaan käsidesiä on tarjolla kaupoissa saman verran kuin aiemminkin, eli pisteitä ei ole vähennetty.

Desinfiointipisteistä luopumisesta ei ole ketjussa Kinnarin mukaan edes keskusteltu.

– Todennäköisesti tämä jää pysyväksi käytännöksi. Desinfioimalla käsiämme torjumme ehkä myös muita virusten aiheuttamia sairauksia, hän toteaa.

Sekä Osuuskauppa KPO:sta että Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupasta kerrotaan, että käsihuuhdepisteitä on tarjolla edelleen yhtä paljon kuin aiemminkin.

Käsidesilaitteet ovat tulleet ehkä jäädäkseen kauppojen sisäänmenoporteille. Kuva: Mirva Ekman / Yle

KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop arvelee, että tarjontaa saatetaan supistaa jossakin vaiheessa, jos tilanne muuttuu niin sanotusti normaalimmaksi.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ryhmäpäällikkö Jukka Matikainen kertoo, että käsidesipisteistä luopumista ei ole harkittu.

– Vähän enemmän ajatus on kääntynyt niin, että onko se uusi normaali, että käsidesiä on jatkossa tarjolla riippumatta siitä mikä ”tautiaalto” on päällä.

”Luonnollista, että toimintatavat normalisoituvat”

THL:n asiantuntija Dinah Arifulla kiittelee yritysten aktiivisuutta käsihuuhdetarjonnassa pandemian aikana. Myös kansalaiset ovat hänen mukaansa hyödyntäneet mahdollisuuksia aktiivisesti.

Arifulla pitää käsihuuhteen käytön vähenemistä kuitenkin luonnollisena.

– Toimintatavat normalisoituvat ajan kuluessa, ja siten julkisilla paikoilla saatavilla olevien käsihuuhteiden käyttö käsihygieniaa täydentävänä toimena laskee, hän toteaa.

Korona-ajan oppien ja tapojen toivottaisiin kuitenkin säilyvän mielessä. Käsi- ja yskimishygieniasta on hyvä pitää huolta edelleen ja sairastaa kotona.

Arifulla muistuttaa myös, että tehokkain tapa välttää hengitystieinfektioita on pestä kädet vedellä ja nestesaippualla.

Huuhteetkin ovat muuttuneet

Käytön väheneminen voi johtua myös huuhteista itsestään: käyttöannos on pienempi ja ainetta kuluu vähemmän.

– Ensiksi tuli nämä vesimäiset huuhteet ja sitten geelimäiset. Nyt ollaan käytännössä pelkästään melkein vaahtomaisissa, jotka ovat asiakkaille huomattavasti miellyttävämpiä.

Vaahtomaisia käsihuuhteita on miellyttävämpää käyttää, arvioi Seinäjoen Minimanin johtaja Taina Kinnari. Kuva: Mirva Ekman / Yle

Sekä Osuuskauppa KPO:sta että Eepeestä sekä Minimanista ja Halpahallista kerrotaan, että käsihuuhdekustannukset ovat olleet merkittäviä, mutta kokonaisuudessaan kuitenkin kohtuullisia.

Ylistarolainen kaupassa käynyt Raija Luikku pitää hyvänä sitä, että käsien desinfiointimahdollisuuksia on tarjolla entiseen malliin.

Käsilaukussa hänelläkin kulkee edelleen käsidesipullo, vaikka hän ei erikseen kaupassa käydessään huuhdetta välttämättä nappaakaan.

– Normaalia tässä on jo ikävä. Kun muuten maailma riehuu ympärillä niin voisi edes jossakin olla normaalia, hän miettii hymyillen.

Aiheesta voi keskustella tiistaihin 8. marraskuuta kello 23 asti.

Enemmän aiheesta:

Käsidesin tuotanto on vähentynyt korona-ajan huippupiikistä – kuluttajille desinfiointiaineet menevät yhä kaupaksi

Korona teki käsienpesusta rutiinia – nyt halutaan selvittää, toisivatko tekoäly ja konenäkö hyötyjä käsihygieniaan etenkin terveydenhuollossa