Oulun poliisi selvitti törkeän huumausainerikoskokonaisuuden – takavarikoitujen huumausaineiden katukauppa-arvo jopa kaksi miljoonaa euroa

Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jarmo Katilan mukaan juttukokonaisuus on harvínaisen suuri.

Poliisi on tutkinut Oulussa laajaa törkeiden huumausainerikosten kokonaisuutta alkuvuodesta 2022 alkaen.

Poliisi on saanut valmiiksi törkeitä huumausainerikoksia koskevan esitutkintakokonaisuuden, jota se on tutkinut Oulussa alkuvuodesta 2022 lähtien.

Esitutkinnassa poliisi käytti erilaisia pakkokeinoja, joiden avulla se pystyi selvittämään epäillyn huumausaineorganisaation toimintatapoja ja siihen kuuluvia henkilöjä.

Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jarmo Katilan mukaan tutkinta päättyi pari viikkoa sitten.

– Kyseessä on iso kokonaisuus ja Pohjois-Suomessa harvinainen, kertoo Katila.

Katila ei halua kommentoida tutkintaa tarkemmin, koska juttu on siirtynyt jo syyttäjälle syyteharkintaan. Oulun käräjäoikeudessa on tullut vireille 27.10 juttukokonaisuus, jossa on syytteessä peräti 17 henkilöä törkestä huumausainerikoksista.

Esitutkinnan aikana useita henkilöjä on ollut vangittuna rikoksista epäiltynä. Rikoksista epäillyn ryhmittymän johtohenkilöt ovat noin 20–30-vuotiaita ja ulkomaalaistaustaisia.

Esitutkinnassa poliisi takavarikoi useaan kertaan suuren määrän huumausaineita: hasista, amfetamiinia, kokaiinia, ekstaasitabletteja ja marihuanaa. Tutkinnan suurimman onnistumisen poliisi teki kotietsinnällä kesäkuussa, kun se takavarikoi oululaisesta asunnosta erilaisia huumausaineita lähes sata kilogrammaa.

Huumausaineiden lisäksi poliisi takavarikoi huomattavia summia käteistä rahaa epäiltynä rikoshyötynä. Kaikkien takavarikoitujen huumausaineiden niin kutsuttu katukauppa-arvo on yhteensä noin 1,5–2 miljoonaa euroa.

Esitutkintakokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan Pohjois-Suomen syyttäjäalueelle. Oulun poliisilaitos teki esitutkinnassa yhteistyötä muun muassa Keskusrikospoliisin, muiden poliisiyksikköjen sekä tullin kanssa.