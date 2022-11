Suositun Migos -rap-yhtyeen jäsen Takeoff kuoli ammuskelussa Houstonissa

Muun muassa vuoden 2016 jättihitistä Bad and Boujee -tunnetun rap-yhtye Migosin jäsen Takeoff eli oikealta nimeltään Kirshnik Khari Ball on kuollut ammuskelussa Houstonissa. Tapahtuneesta uutisoivat muun muassa The Guardian (siirryt toiseen palveluun) ja The Independent (siirryt toiseen palveluun). Takeoff oli kuollessaan 28-vuotias.

Tietojen mukaan Takeoff oli Migosin toisen jäsenen, setänsä Quavon kanssa viettämässä aikaa keilaradalla tiistaiaamun varhaisina tunteina, kun riitelyn seurauksena toistaiseksi nimeämätön ampuja avasi tulen. Ammuskelun seurauksena Takeoff kuoli ja kaksi muuta paikalla ollutta haavoittuivat.

Houstonin poliisilaitoksen edustaja kertoi laukausten osuneen nimeämättömän menehtyneen henkilön päähän tai niskaan. Kaksi muuta toistaiseksi nimeämätöntä uhria vietiin loukkaantuneina sairaalaan.

Houstonin poliisilaitoksen tiedotustilaisuus ampumisesta.

Takeoffin, Quavon ja Takeoffin serkun Offsetin muodostama Migos vieraili Suomessa suosionsa huipulla Blockfesteillä Tampereella vuonna 2017.

Kuluneen vuoden aikana Takeoff keskittyi julkaisemaan musiikkia Quavon kanssa nimellä Unc & Phew, ja parivaljakon uusin musiikkivideo kappaleelle Messy julkaistiin vain tunteja ennen kohtalokasta ammuskelua.