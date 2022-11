Tutut ruoat pysyvät koulujen ruokalistoilla – kunnat antaneet lisää rahaa, ettei laadusta tarvitsisi tinkiä

Joistakin elintarvikkeista on pulaa. Se on saattanut aiheuttaa muutoksia koulujen ruokalistoihin.

Vaikka elintarvikkeiden hinnan ovat nousseet, ovat koulujen ruokalistat pysyneet ennallaan. Lautasen sisältöön ei ole tarvinnut puuttua, koska monet kunnat ovat myöntyneet maksamaan kouluruoasta korkeampaa hintaa.

Jos koulujen ruokalistoihin on tehty muutoksia, johtuu se pääasiassa siitä, että joitakin tuotteita tai raaka-aineita ei ole saatu.

Valtaosaan Helsingin kouluista ateriat tuottava Palvelukeskus Helsinki kertoo, että syksyllä mahdolliset muutokset ovat johtuneet pääosin nimenomaan tuotemuutoksista. Parhaillaan suunnitellaan tulevia ruokalistoja, joissa niissäkin muutokset ovat melko maltillisia.

– Esimerkiksi kasvispitsa vaihtuu kasvistortillaan. Lisäksi tuoretuotteissa yhä tarkemmin huomioimme sesongin mukaiset tuotteet sekä päivän hinnat salaatteja suunniteltaessa, kertoo yksikön johtaja Aulikki Johansson Palvelukeskus Helsingistä.

Kotkalaisiin kouluihin ateriat valmistaa Kymijoen ravintopalvelu. Sen toimitusjohtaja Kari Turkia uskoo, että muutokset ruokalistoissa ovat olleet niin vähäisiä, etteivät ne juurikaan ole näkyneet asiakkaille.

Jyväskylässä kala voi olla erilaista kuin ennen.

– Kalaruokia ei ole määrällisesti vähennetty, mutta on vaihdettu sekä edullisempiin kalalajeihin että edullisempiin kalaruokiin. Jälkiruokia on ollut ruokalistalla viikottain kuten aiemminkin, mutta nyt tarjolla on pääasiassa hedelmiä, kertoo jyväskyläläisen Kylän Kattauksen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokapalveluiden palvelupäällikkö Sanna Valkonen.

Kouvolalaisen Hirvelän koulun 9.-luokkalaiset Siiri Tankka, Mari Valve, Lilja Peurala ja Juuli Iiskola miettivät säästökohteita.

Elintarvikkeiden hintojen korotukset näkyvät väistämättä ruoanvalmistajien laskuissa. Useissa kunnissa ja kaupungeissa ruoan valmistaa ruokapalveluyhtiö, joka laskuttaa kuntaa tai kaupunkia.

Esimerkiksi kotkalaisiin kouluhin ateriat valmistava Kymijoen ravintopalvelu kertoo, että se on joutunut hieman korottamaan hintojaan.

Turun kouluruoasta maksama hinta on nousussa. Sama viesti kuuluu myös Lappeenrannasta ja Imatralta.

– Elintarvikkeiden hinnan nousun lisäksi hintapainetta tulee myös palkkojen ja energian hintojen noususta. Lisäksi kuljetuskustannukset ovat nousseet, luettelee palvelupäällikkö Elina Särmälä Saimaan Tukipalveluista.

Vantaa aikoo lisätä kouluruokaan 400 000 euroa lisää rahaa ensi vuonna.

Jyväskylässä ja Tampereella hinnankorotukset koskevat ensi vuotta. Tampereella on jo sovittu 7,4 prosentin hinnankorotuksesta päiväkoti-, koulu- ja opiskelijaruokailuun.

Kouvolassa sen sijaan elintarvikesopimukset ovat voimassa vielä ensi kevääseen, minkä takia kustannukset ovat nousseet vähemmän kuin muissa kaupungeissa.

Hintapaineet jatkuvat myös ensi vuonna. Kun ei ole ennustettavissa, milloin hintojen nousu pysähtyy, ruokapalveluiden tuottajat pyrkivät löytämään ratkaisuja kustannusten hillitsemiseksi. Näistä yksi on hävikin parempi hallinta.

