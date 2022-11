Pohjoismaiden neuvosto jakoi 40 000 euron palkintoja – ympäristöpalkinto Maarianhaminalle, muilta osin Suomi jäi nuolemaan näppejään

Nabben.

Tuo kaupunginosa Maarianhaminan pohjoispuolella Ahvenanmaalla saattaa olla tunnetumpi kuin koskaan. Maarianhaminan kaupunki voitti kaupunkikosteikollaan, Nabbenin kosteikolla, Pohjoismaiden neuvoston palkinnon.

Kosteikko on paitsi virkistysalue myös monivaikutteinen kokonaisuus, joka muun muassa puhdistaa rannikkovesiä ja lisää luonnon monimuotoisuutta (siirryt toiseen palveluun). Paikalla viihtyvät merilinnut, ja sitä ympäröivälle puistomaiselle alueelle on perustettu lampia sammakkoeläinten houkuttelemiseksi. Koululaiset ovat rakentaneet alueelle pönttöjä linnuille ja lepakoille.

Pohjoismaiden neuvoston jakamat palkinnot ovat arvoltaan 300 000 Tanskan kruunua eli hieman yli 40 000 euroa. Palkintopatsaan nimi on Nordlys.

Maarianhaminan kaupunki pokkasi ympäristöpalkinnon, mutta muilta osin Suomi ja suomalaiset jäivät nuolemaan näppejään. Ympäristön lisäksi palkintokategorioita ovat kirjallisuus, lasten- ja nuorten kirjallisuus, musiikki ja elokuva.

Ehdokkaina oli tänä vuonna yhteensä 50 teosta tai hanketta kaikista Pohjoismaista. Helsingin Musiikkitalossa tänä vuonna järjestetyssä palkintogaalassa palkinnonjakajina olivat muun muassa pääministeri Sanna Marin ja runoilija, tasavallan presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio. Tilaisuus näytettiin suorana Yle Teemalla.

Tässä ovat muut palkinnonsaajat:

Lambin pääosassa nähdään Noomi Rapace. Kuva: Go to Sheep

Elokuva: Lamb (Islanti, ohj. Valdimar Jóhannsson)

Valdimar Jóhannssonin esikoisohjaus Lamb on palkintoraadin mukaan ainutlaatuinen tarina menetyksestä, surusta ja pelosta.

Elokuvaa on luonnehdittu vaikeasti kuvailtavaksi psykologiseksi draamaksi, jossa on mukana mustaa huumoria. Esittelytekstissä todetaan (siirryt toiseen palveluun), että elokuvassa yhdistyvät synkän uhkaavalla tavalla Islannin pastoraalisten elokuvien ja kansantarujen perintö. Mukana on uskonnollista symbolismia ja kamarinäytelmän piirteitä.

Elokuvan on käsikirjoittanut ohjaaja Jóhansson ja Sjón eli Sigurjón Sigurðsson. Tuottajia ovat Hrönn Kristinsdóttir ja Sara Nassim.

Karin Rehnqvist on tehnyt pitkän ja vaikuttavan uran säveltäjänä. Kuva: Agnes Thor

Musiikki: Karin Rehnqvist teoksella Silent Earth (Ruotsi)

Karin Rehnqvist (s. 1957) tunnetaan kansanmusiikista ammentavana säveltäjänä. Hänen sävelkielensä aineksia ovat aiemmissa teoksissa olleet muun muassa karjan kutsuhuudot, joita myös Kaija Saariaho käyttää uudessa Innocence-oopperassaan.

Kuorolle ja orkesterille kirjoitettu (siirryt toiseen palveluun)Silent Earth on palkintoraadin mukaan häkellyttävä, rohkaiseva ja vaikuttava teos.

– Karin Rehnqvist hyödyntää musiikin ilmaisuvoimaa mestarillisesti, raati toteaa.

Silent Earthin tekstin on kirjoittanut Kerstin Perski.

Solvej Ballen romaanisarja on palkintoraadin mukaan mestariteos. Kuva: Sarah Hartvigsen Juncker

Kirjallisuus: Solvej Balle teoksella Om udregning af rumfang I, II och III (Tanska)

– Aikansa mestariteos, palkintoraati kuvailee ytimekkäästi tanskalaisen Solvej Ballen (s. 1962) suomentamatonta romaania.

Om udregning af rumfang (”Tilavuuden laskemisesta”) esitellään suurelliseksi proosateokseksi (siirryt toiseen palveluun), jossa aika on mennyt sijoiltaan. Romaanissa päähenkilö Tara Selter on vasten tahtoaan astunut ajan ulkopuolelle, ja marraskuun 18. päivä toistuu hänen todellisuudessaan yhä uudestaan.

Palkittu teos on Nora Dåsnesin toinen sarjakuvaromaani. Ensimmäinen, Ti kniver i hjertet, julkaistiin vuonna 2020. Kuva: Stine Friis Hals

Lasten- ja nuorten kirjallisuus: Nora Dåsnes teoksella Ubesvart anrop (Norja)

Ubesvart anrop (”Vastausta vailla”) on Nora Dåsnesin (s. 1995) suomentamaton sarjakuvaromaani Norjan 22. heinäkuuta 2011 tehdyn terrori-iskun jälkeisestä ajasta.

Päähenkilöt Rebekka ja Fariba (siirryt toiseen palveluun) aloittelevat lukiota, kun iskusta on kulunut kuukausi. Fariba on liittynyt iskujen kohteena olleeseen Norjan työväenpuolueen nuorisojärjestöön, ja Rebekka yrittää puolestaan ymmärtää Oslon hallintokorttelin ja Utøyan saaren tapahtumia.

– Nora Dåsnes kertoo voimakkaasti, uskottavasti ja vivahteikkaasti siitä, kuinka terrori-isku vaikutti norjalaiseen yhteiskuntaan, raati perustelee.