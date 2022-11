Sanna Marin ei puhu julkisesti ruotsia, vaikka Suomi on kaksikielinen – katso videoilta, miten eri pääministerit ovat suoriutuneet ruotsiksi

Suomessa on kaksi virallista kieltä, ja usein päättäjiltä on vaadittu myös ruotsin taitoa. Sanna Marin ei puhu julkisuudessa juurikaan ruotsia. Aiemmat pääministerit ovat, vaikka se on ollut vaikeaa.

Pääministeri Sanna Marin puhui lyhyesti ruotsiksi elokuussa 2020, kun hänet oli valittu SDP:n puheenjohtajaksi.