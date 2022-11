Ajatuspajan pomon mielestä Suomen talous ei ole mennyt eteenpäin: ”Suomi on vesijuossut 14 vuotta putkeen”

Suomi velkaantuu koko ajan lisää, ja ensi vuonna uutta velkaa otetaan kahdeksan miljardia euroa. Tiistain A-studiossa talousasiantuntijat pohtivat, miten Suomen talous saadaan tasapainoon.

Ajatuspaja Liberan hallituksen puheenjohtajan Kim Väisäsen mielestä valtio voisi leikata esimerkiksi kotihoidontuesta ja viihdemerenkulusta, jossa tuetaan ”Suomen ja Ruotsin välillä seilaavia laivoja”.

– Minun mielestä ihmisten vapaa-ajalla tapahtuvaa dokaamista Tukholman ja Helsingin tai Tukholman ja Turun välillä ei pidä tukea, Väisänen sanoi.

Poikkitieteellisen BIOS-tutkimusyksikön ekonomisti Jussi Ahokas ei halunnut ottaa kantaa yksittäisiin leikkausehdotuksiin, vaan painotti, että leikkaamisen tai verojen korotuksen täytyy olla suunnitelmallista ja mitoitettua yhteiskunnan laajempiin tavoitteisiin. Ahokas huomautti, että Suomi on hyvin monen kriisin kourissa nyt yhtä aikaa.

– Meillä on laaja ekologinen kriisi, johon liittyy ilmastonmuutos, luontokato, luonnon resurssien ylikäyttö. Sitten meillä on energiakriisi tulossa pahasti päälle talvella ja meillä on jonkinlainen terveydenhuollon kriisi olemassa myös ja väestö ikääntyy, Ahokas luetteli.

Hänen huomautti, että kaikki vaikeat yhteiskunnalliset haasteet pitäisi ottaa yhtä aikaa käsittelyyn ja katsoa julkista taloutta siitä näkökulmasta.

Maliranta: Suomella oli surkea ajanjakso

Ajatuspaja Liberan Kim Väisäsen mielestä Suomen talous ei ole mennyt eteenpäin 14 vuoteen. Hän vertasi Suomea vesijuoksijaan.

– Suomi on vesijuossut 14 vuotta nyt putkeen. Toisin kuin vesijuoksija, me ei olla menty eteenpäin. Me olemme pysyneet paikoillaan. Se on se suurin ongelma, Väisänen pohti tiistain A-studiossa.

Tutkimuslaitos Laboren johtaja Mika Malirannan mielestä Suomella oli surkea ajanjakso vuosina 2008–2015. Malirannan mukaan tuon ajanajakson aikana Suomeen iski poikkeuksellisen voimakkaita tuottavuusshokkeja, jotka littyivät Nokiaan ja sen ympärillä olevaan klusteriin.

– Jos se periodi leikattaisiin pois, niin meillä itse asiassa tilanne olisi aika hyvä, Maliranta pohti.

