Aikansa hienoimmasta klubitalosta on nyt tarjottu 262 000 euroa – Tampereen rantamaisemista huutokaupataan vanhoja suojeltuja taloja

Tampereen Niemenrannassa, modernien kerrostalojen naapurissa, on myynnissä kolme vanhaa suojeltua taloa.

Julkisen huutokaupan selvästi suosituin kohde on valkokylkinen arkkitehti Birger Federleyn suunnittelema kartanomainen rakennus. Klubitalona tunnetusta rakennuksesta on tarjottu keskiviikkona kello 14 mennessä 262 000 euroa.

Kaksikerroksisesta virkailijoiden asuintalosta on jätetty kaksi tarjousta, joista korkein on 84 000 euroa. Punatiilinen Niemen sauna on saanut kaksi tarjousta, joista korkein on 50 000 euroa.

Myyjänä toimii Sisä-Suomen poliisin toimeksiannosta Senaatti-kiinteistöt. Rakennukset ovat olleet osa talousrikosvyyhtiä ja kuuluvat nyt käräjäoikeuden määräyksestä valtiolle.

Klubitalo eli yli-insinöörin talo oli aikanaan alueen hienoin. Talossa on useita kakluuneja, ja sen kaarierkkerin ikkunasta on näkymät Näsijärven rantaan. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Asko Taskila uskoo, että kaikista taloista tulee lisää tarjouksia. Varsinkin klubitalo näyttää kiinnostavan ostajia.

– Olen toiveikas, että hinta nousee johonkin 400 000:een, mutta eihän sitä etukäteen tiedä, Asko Taskila sanoo.

Tarjouksia tulee viime tipassa

Tähän mennessä jätettyjen tarjousten määrä ja koko vaikuttavat äkkiseltään vaatimattomilta. Ainakin kohteiden sijainti on houkutteleva: rantamaisemissa, rakentuvan asuinalueen keskellä, lähellä tulevaa ratikkareittiä.

Entinen virkailijoiden asuintalo kaipaa saneerausta. Siitä on huudettu 84 000 euroa. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Toisaalta rakennukset ovat rapistuneita, ja uusilla omistajilla on edessään isot peruskorjaukset. Rakennukset on suojeltu, joten niiden kunnostaminen vaatii luvat ja suunnitelmat.

Kohteiden huutokaupat päättyvät perjantaina iltapäivällä ja alkuillasta. Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Asko Taskilan mukaan tarjouksia jätetään yleensä viime tipassa.

– Viimeisen tunnin ihmiset katsovat, mihin hinta on nousemassa, ja huutavat. Tämän hetken tilanne ei kerro lopputuloksesta yhtään mitään.

Taskilan mukaan korkein tarjous ei automaattisesti tarkoita sitä, että kaupat tehdään. Kun huutokauppa päättyy, voittavan huutajan taustat tutkitaan. Myyjällä on oikeus hylätä tai hyväksyä tarjous. Tässä tapauksessa myynnistä päättää poliisi.

Punatiilinen rakennus on toiminut saunana. Keskiviikkona kello 14 korkein tarjous oli 50 000 euroa. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

