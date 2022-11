Viitostien varteen nousee 850 oppilaan yhtenäiskoulu, joka on samalla Mikkelin brändityötä – nimeksikin valittiin Saimaanportti

Uuden eteläisen aluekoulun rakentaminen alkoi Mikkelissä huhtikuussa. Entisen Urpolan koulun paikalle nousee 850 oppilaalle suunniteltu yhtenäiskoulu, johon muuttavat Urpolan, Moision ja Olkkolan alakoulut sekä Urheilupuiston yläkoulu.

Urpolan vanha koulu purettiin sisäilmaongelmien vuoksi. Oppilaat ovat parhaillaan evakossa ammattikorkeakoulu Xamkin kampuksella. Urheilupuiston koululaiset joutuivat siirtymään parakeihin jo syksyllä 2018, kun pieleen mennyt ikkunaremontti pilasi heidän koulunsa sisäilman.

– Väistöaika on ollut pitkä, eivätkä tilatkaan ole ollet aivan optimaaliset. Olen onnellinen ennen kaikkea oppilaiden puolesta, sanoo Urheilupuiston koulun rehtori Susanna Savander

Moision ja Olkkolan koulut lakkautetaan, kun uusi koulu valmistuu.

Kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta valitsi koulun nimen keväällä kaupunkilaisten lähettämien ehdotusten joukosta. Saimaanportti-nimen valintaa perusteltiin sillä, että nimi korostaa uutta alkua, kun neljästä koulusta muodostuu uusi kokonaisuus.

Sattumalta nimi sopii yhteen myös kaupungin Saimaa-brändin kanssa. Etelästä päin saavuttaessa koulu sijaitsee tien varressa juuri ennen Mikkelin keskustaa.

– Minusta Saimaanportti on hieno nimi. Viitostieltä kun tulee, siellä ensimmäisenä lukee tästä alkaa Saimaa. Näen, että tämä parantaa koko kaupungin vetovoimaisuutta, Savander sanoo.

Koulun katolle asennetaan aurinkopaneelit

Saimaanportin muoto on jo hahmottunut tontille. Entisen Urpolan koulun paikalla sijaitsevan A-osan runko on lähes valmis ja Viitostien suuntainen B-osa alkaa rakentua marraskuun aikana.

A-osassa rakennetaan seuraavaksi jo vesikattoa.

– Sääsuoja-asennus on iso ulospäin näkyvä työvaihe. Sen alla aletaan tekemään kattorakenteita. Kun vettä ei enää tule rakennukseen sisälle, niin aletaan käynnistelemään sisävalmistuksen työvaiheita, sanoo NCC:n tuotantopäällikkö Ville Kupiainen.

Kaupunki rakennuttaa koulun kokonaisvastuu-urakkana. Se tarkoittaa sitä, että urakoitsijaksi valittu NCC vastaa rakennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Koulun piirtänyt Lukkaroinen Arkkitehditkin toimii NCC:n alaisuudessa.

– Kaupungin kannalta olemme yhden sopimuksen taktiikalla liikkeellä. Meillä oli useampia malleja tarjolla, ja päädyimme tähän, sanoo Mikkelin kaupungin rakennuttamisen projektipäällikkö Juha Härkönen.

Ville Kupiaisen mukaan aliurakoitsijoina käytetään koulurakentamiseen erikoistuneita yrityksiä, jotta napakka aikataulu olisi mahdollinen.

Saimaanportin julkisivua rytmittävät liimapuupilarit. Kuva: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

Kaupunki edellytti, että koulusta tulee energiatehokas ja helppohoitoinen. Saimaanportti lämpiää kaukolämmöllä ja sähköä saadaan katolle asennettavista aurinkopaneeleista. Maalämpö ei tullut kyseeseen, koska Urpola on pohjavesialuetta.

Ajatus puukoulusta tyssäsi korkeisiin kustannuksiin. Saimaanportin rungon rakennusmateriaalina on betoni, mutta puuta on hyödynnetty sisätiloissa ja julkisivun verhoilussa.

– Massiiviset liimapuupilaririvistöt tulevat näkymään kauas ja komeasti, NCC:n Kupiainen sanoo.

Rehtorit mukana koulun rakennuttajan valinnassa

Urheilupuiston koulun rehtori Susanna Savanderin mukaan käyttäjät ovat olleet alusta saakka mukana koulun suunnittelussa. Rehtorit olivat mukana luomassa kilpailutuksen kriteereitä, ja he kommentoivat kilpailutukseen osallistuneiden yritysten suunnitelmia neljällä eri neuvottelukierroksella.

Myöhemmin tilojen suunnitteluun ovat päässeet vaikuttamaan muun muassa taito- ja taideaineiden opettajat sekä kaupungin nuoriso- ja liikuntatoimi. Koulun tiloilla tulee olemaan paljon käyttöä myös koulupäivien jälkeen ja viikonloppuisin.

– Siihen on tähdätty, että vaikka koulu on pääkäyttäjä, tiloila olisi myös muuta käyttöä. Esimerkiksi liikuntatiloille on kysyntää, sanoo rakennuttajapäällikkö Härkönen.

Koulun keskusaulan ”jättiläisen portailla” voi seurata esityksiä tai pitää oppitunteja. Kuva: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

L-kirjaimen muotoisen rakennuksen A-siivessä on luokkatiloja. B-osaa kutsutaan myös liikuntasiiveksi, koska sinne tulee kaksi liikuntasalia. Isompi on tuhat neliömetriä, pienempi noin neljänneksen tästä. Lisäksi liikuntasiivessä on erikoisluokkia musiikkia, fysiikkaa ja kemiaa varten, sekä nuorisotoimen tilat.

Rakennuksen keskus on pääaulaan rakennettavat ”jättiläisen portaat”, joilla mahtuu oleilemaan useampikin koululuokka yhtä aikaa. Esiintymislavan ja ruokalan läheisyydessä sijaitsevia portaita voi käyttää esimerkiksi katsomona tai opetustilana.

NCC:n on määrä luovuttaa rakennus kaupungille tammikuussa 2024. Vielä ei tiedetä, milloin koulutyö alkaa. Rehtori Susanna Savanderin mukaan muutto voi olla mahdollinen jo saman kevään aikana.