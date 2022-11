Lapsuuden fantasialeffa sytytti Jere Koistisen palon elokuviin – ohjaajan uutuuselokuvassa nähdään Janni Hussi ja Julia Robertsin veli

Jere Koistisen ohjaama elokuva Insite on ensi-illassa perjantaina 4.11. Yhdessä pääosassa on Janni Hussi.

Elokuvaohjaaja Jere Koistiselle kotiseudut ovat tärkeitä, ja siksi elokuvaa on kuvattu myös Saimaan rannoilla Pohjois-Savossa.

Varkautelaisen elokuvaohjaajan Jere Koistisen, 28, draamaelokuva Insite on ensi-illassa perjantaina 4.11. Kyseessä on toinen kokopitkä elokuva Koistisen ohjaamana.

Päärooleissa nähdään yhdysvaltalaiset näyttelijät Cameron Duckett ja Keenan Proctor sekä mediapersoonana tunnettu Janni Hussi. Muissa rooleissa ovat muun muassa Kamy Bruder, imitaattori Jarkko Tamminen, Salatut elämät-sarjasta tunnettu Mia Ehrnrooth, Pete Poskiparta, Jenni Alexandrova, Suvi Aalto, Eino Heiskanen ja Antti Kyllönen. Sivuosassa on myös näyttelijä Julia Robertsin veli Eric Roberts.

– Kyseessähän on kotimainen ja kansainvälinen draamaelokuva, joka kertoo menetetystä isä-poika suhteesta ja liike-elämästä, kuvailee Koistinen.

Elokuvaa on kuvattu muun muassa Kuopiossa ja Varkaudessa, mutta myös Los Angelesissa. Ohjaajalle kotiseudut ovat tärkeitä ja hän halusi sijoittaa tarinaa myös Saimaan rannoille Savoon.

Elokuva on Koistisen perustaman yrityksen Rainy Day Entertainmentin tuottama.

Elokuvaohjaaja Jere Koistinen. Kuva: Meri Remes / Yle

Ohjaaja sanoo odottavansa ensi-iltaa innostuneena. Elokuvaa on tehty noin viitisen vuotta ja se on rahoitettu pitkälti yksityisten sijoittajien avulla.

– Tässä on pitkä rutistus takana. Toisaalta jännitän, miten katsojat löytävät elokuvan. Nyt eletään elokuvien suhteen historiallista aikaa, ja teattereissa on valtavasti elokuvia. Kilpailu on melkoisen kovaa nyt, Koistinen luonnehtii.

Taru Sormusten herrasta sytytti kipinän elokuva-alalle

Ohjaaja Jere Koistinen päätyi elokuva-alalle, koska innostui lapsena elokuvien teosta Taru Sormusten herrasta-trilogian Kuninkaan paluu-elokuvan nähtyään.

– Silloin pikkupoikana päätin, että teen elokuvia, kun kasvan aikuiseksi. Koulun jälkeen perustin yrityksen ja aloin tehdä elokuvia. Nykyään teen päätyökseni elokuvien ohella muun muassa mainoselokuvia, Koistinen kertoo.

Ohjaajana hänen päämääränsä on päästä tulevaisuudessa ohjaamaan isoja tuotantoja.

Koistinen on pysynyt kotipaikkakunnallaan Varkaudessa, jossa hänelle on muodostunut verkostoja maakunnan yritysten kanssa.

Insite-elokuvan trailerin voi katsoa Youtubesta täältä. (siirryt toiseen palveluun)